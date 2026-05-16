Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 347 620 человек (+1 230 за сутки), 11 937 танков, 42 133 артиллерийских систем, 24 574 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 347 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек
  • танков – 11 937 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 574 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 42 133 (+48) шт.
  • РСЗО – 1 788 (+0) шт.
  • средства ПВО – 1 381 (+2) ед.
  • самолетов – 436 (+1) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 397 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) шт.
  • крылатые ракеты – 4 626 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 96 793 (+253) шт.
  • специальная техника – 4 191 (+7) ед.

Топ комментарии
+16
Минув 4469 день москальсько-української війни.
326!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1230! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та НРК норм, ППО, НРК та логістика файно, спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 347 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
16.05.2026 08:30 Ответить
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.05.2026 07:35 Ответить
+9
О,орків додалося до бєссмєрдного полка більше))певно дронарів,котрі 1500 дронів недавно по багатоповерхівках Уераїни запустмли.
16.05.2026 07:18 Ответить
І літачок!!! ✈️

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
16.05.2026 08:53 Ответить
Це про Бе-200. Непоганий літачок... Був... Головна "ізюминка" - міг не тільки сідать на воду, але й в режимі "глісади" зачерпувать воду з відкритих водойм, яку використовувать для гасіння пожеж... Тепер гасіння "об'єктів "туапсе" та "шесхаріс", стає утрудненим ще більше...
Цікаво - чого не пишуть про вертоліт Ка-26? Його "накрили" там же. Мабуть, удар був, але не спалили. Він стояв під сіткою. Відео показало сам момент атаки, а далі зображення пропало...
16.05.2026 09:49 Ответить
Членоградська волость-це файно!
16.05.2026 08:55 Ответить
+пепелац😀
16.05.2026 09:07 Ответить
Взагалі-то, подібні "ніші" повинні закриваться "гратками", чи суцільним накриттям. Це робиться як для безпеки прохожих, так і для запобігання потраплянню атмосферних опадів (снігу, дощу), до фундаменту будинків... Але це - не для Росії...
16.05.2026 09:53 Ответить
Сьогодні без РСЗВ зате з літачком
Арта 6 468 стволів з початку року - 6 462 ствола за весь 23 рік
16.05.2026 10:42 Ответить
 
 