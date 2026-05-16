Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 347 620 человек (+1 230 за сутки), 11 937 танков, 42 133 артиллерийских систем, 24 574 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 347 620 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек
- танков – 11 937 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 574 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 42 133 (+48) шт.
- РСЗО – 1 788 (+0) шт.
- средства ПВО – 1 381 (+2) ед.
- самолетов – 436 (+1) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 397 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) шт.
- крылатые ракеты – 4 626 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 96 793 (+253) шт.
- специальная техника – 4 191 (+7) ед.
326!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1230! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та НРК норм, ППО, НРК та логістика файно, спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 347 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Цікаво - чого не пишуть про вертоліт Ка-26? Його "накрили" там же. Мабуть, удар був, але не спалили. Він стояв під сіткою. Відео показало сам момент атаки, а далі зображення пропало...
Арта 6 468 стволів з початку року - 6 462 ствола за весь 23 рік