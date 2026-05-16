Россия и США ведут активные переговоры, - Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил об активном диалоге между Москвой и Вашингтоном. РФ и США поддерживают многочисленные каналы межгосударственных контактов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации происходят очень интенсивно и постоянно. Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет много каналов", - отметил Рябков.
По его словам, частота контактов между Лавровым и Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым вопросам, однако "пока с этим затруднительно".
Также заместитель главы МИД РФ признал, что в развитии отношений между Москвой и Вашингтоном сохраняются серьезные проблемы.
Что предшествовало?
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не рассчитывает на возобновление экономических отношений с Соединенными Штатами, несмотря на заявления Вашингтона об усилиях по прекращению войны против Украины.
