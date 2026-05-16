РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8229 посетителей онлайн
Новости Отношения США и РФ
1 337 10

Россия и США ведут активные переговоры, - Рябков

Война в Украине: РФ заявляет об усилении контактов с США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил об активном диалоге между Москвой и Вашингтоном. РФ и США поддерживают многочисленные каналы межгосударственных контактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации происходят очень интенсивно и постоянно. Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет много каналов", - отметил Рябков.

По его словам, частота контактов между Лавровым и Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым вопросам, однако "пока с этим затруднительно".

Также заместитель главы МИД РФ признал, что в развитии отношений между Москвой и Вашингтоном сохраняются серьезные проблемы.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не рассчитывает на возобновление экономических отношений с Соединенными Штатами, несмотря на заявления Вашингтона об усилиях по прекращению войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия намеренно атакует американские компании в Украине, США молчат, - NYT

Автор: 

россия (97546) США (29394) Рябков Сергей (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Як тунель побудувати? Чи рідкоземельні метали видобувати у Арктиці? Чи трумп-тауер у мацкві втулити?
показать весь комментарий
16.05.2026 13:16 Ответить
+1
Заплітають *******
показать весь комментарий
16.05.2026 13:22 Ответить
+1
це ж, отой що вимагав нато обісратися та відбігти до лісабону?
то нато і відбігло б.
але, кляті українці вперлися!!!
показать весь комментарий
16.05.2026 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як тунель побудувати? Чи рідкоземельні метали видобувати у Арктиці? Чи трумп-тауер у мацкві втулити?
показать весь комментарий
16.05.2026 13:16 Ответить
от мля!
канада та гренландія заважає геніальному доні дотягнутися до антарктики.
навіть червона доріжка в анкоріджі не дотягується!
показать весь комментарий
16.05.2026 13:22 Ответить
Арктики. Не плутай.
показать весь комментарий
16.05.2026 14:57 Ответить
зачекай!
зе!скумбрія розказувала, що білі ведмеді жеруть пінгвінів!
де я проїбався?
показать весь комментарий
16.05.2026 14:59 Ответить
тампону подобається коли йому по Губах ... в черговий раз
показать весь комментарий
16.05.2026 13:19 Ответить
Заплітають *******
показать весь комментарий
16.05.2026 13:22 Ответить
це ж, отой що вимагав нато обісратися та відбігти до лісабону?
то нато і відбігло б.
але, кляті українці вперлися!!!
показать весь комментарий
16.05.2026 13:26 Ответить
Рудий бздід нанюхався Гренландії.
Трішки Куби. Іранські палатєнці...
показать весь комментарий
16.05.2026 13:31 Ответить
Слабішають США невпинно
показать весь комментарий
16.05.2026 13:31 Ответить
Конечно. Зелька же якось перетер переміріє на Пасху та Парад СВО на 9 травня. Потом делаєт с екрана загадочний вигляд, ух я не дазволю парад, ух там наш Мадяр та дрони, той, летять.
показать весь комментарий
16.05.2026 14:25 Ответить
 
 