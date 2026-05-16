Росія та США ведуть активні переговори, - Рябков
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив про активний діалог між Москвою та Вашингтоном. РФ і США підтримують численні канали міждержавних контактів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Контакти з американцями на високому рівні, на рівні адміністрації відбуваються дуже інтенсивно та постійно. Зараз склалася конфігурація, коли діалог має багато каналів", - зазначив Рябков.
За його словами, частота контактів між Лавровим і Рубіо безпосередньо залежить від прогресу з ключових питань, однак "поки що з цим скрутно".
Також заступник глави МЗС РФ визнав, що у розвитку відносин між Москвою і Вашингтоном зберігаються серйозні проблеми.
Що передувало?
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявляв, що Москва не розраховує на відновлення економічних відносин зі Сполученими Штатами, попри заяви Вашингтона про зусилля з припинення війни проти України.
