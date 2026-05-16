Проспал воздушную тревогу во время атаки РФ: на Прикарпатье суд оштрафовал сержанта ПВО на 17 тыс. грн

В Ивано-Франковской области военнослужащего, проспавшего воздушную тревогу и не выполнившего приказ о отражении атаки РФ, суд признал виновным в нарушении правил несения боевого дежурства.

Об этом говорится в постановлении Тисменицкого районного суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, ночью 16 апреля военнослужащий срочной службы, старший сержант-командир автомобильного отделения, не выполнил команду "Готовность №1" по отражению воздушного нападения противника и не выходил на связь с пунктом управления. Он проснулся только от стука в дверь солдата, сообщившего ему, что его вызывают по телефону оперативный дежурный и командир подразделения, которые сообщили, что он проспал команду.

Что нарушил

Суд признал военного виновным в двух административных правонарушениях:

по части 2 статьи 172-17 (нарушение правил несения боевого дежурства),

частью 2 статьи 172-15 КУоАП (халатное отношение военнослужащего к службе).

Отмечается, что во время судебного заседания военный признал вину и попросил не наказывать его строго.

Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Объяснения бойца

В письменных объяснениях военнослужащий признался, что после возвращения с боевого задания приготовил ужин, заполнил документацию, пошел отдыхать и заснул. Из-за усталости он не услышал телефонный звонок, поэтому не выполнил команды.

