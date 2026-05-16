Проспал воздушную тревогу во время атаки РФ: на Прикарпатье суд оштрафовал сержанта ПВО на 17 тыс. грн

Военного оштрафовали за то, что он проспал тревогу

В Ивано-Франковской области военнослужащего, проспавшего воздушную тревогу и не выполнившего приказ о отражении атаки РФ, суд признал виновным в нарушении правил несения боевого дежурства.

Об этом говорится в постановлении Тисменицкого районного суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, ночью 16 апреля военнослужащий срочной службы, старший сержант-командир автомобильного отделения, не выполнил команду "Готовность №1" по отражению воздушного нападения противника и не выходил на связь с пунктом управления. Он проснулся только от стука в дверь солдата, сообщившего ему, что его вызывают по телефону оперативный дежурный и командир подразделения, которые сообщили, что он проспал команду.

Что нарушил

Суд признал военного виновным в двух административных правонарушениях:

  • по части 2 статьи 172-17 (нарушение правил несения боевого дежурства),
  • частью 2 статьи 172-15 КУоАП (халатное отношение военнослужащего к службе).

Отмечается, что во время судебного заседания военный признал вину и попросил не наказывать его строго.

Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Объяснения бойца

В письменных объяснениях военнослужащий признался, что после возвращения с боевого задания приготовил ужин, заполнил документацию, пошел отдыхать и заснул. Из-за усталости он не услышал телефонный звонок, поэтому не выполнил команды.

Карпатський фронт він такий 😸.
16.05.2026 19:11 Ответить
Важко служити в Івано-Франківському котлі
16.05.2026 19:13 Ответить
а ти в якому котлі служиш? під спідницею у жінки походу від тцк хховаєшся!
16.05.2026 19:38 Ответить
Братуха, я ж біля тебе в одному окопі. Сліпий чи шо?
16.05.2026 19:40 Ответить
ооо ! відчуваю! хтось мені в дупу язик засунів! то ти напевно!
16.05.2026 20:20 Ответить
Знову ти накурився. То не язик.
16.05.2026 20:25 Ответить
Розумію сарказм, але я саме з західних фронтів. Так от, людей ніфіга немає, бо таваріщ сирскій сказав кров з носу робити ротацію, тому фігачиш на чергуваннях практично кожну ніч, й по будь-якому свистку мусиш виїхати на позицію. Часто своєю автівкою й за свій кошт. Повір, теж ніфіга не мед. Вічно за#обаний й не виспаний. А взагалі, не розумію, для чого командування частини винесло це на загал, адже чпокають за це всіх. Зазвичай у таких випадках розбираються самі, без доповіді нагору.
16.05.2026 20:08 Ответить
Мед, не мед, але ті, що східному фронті, на цензорі не сидять.
16.05.2026 20:27 Ответить
Ну, я сидів, через старлінк. Але не в цьому справа. Діло в тому, що любителів побити по клаві на цензорі взагалі не так багато, а з тих, що на фронті, так взагалі одиниці. Натомість, наприклад у тік-тоці масово сидять, або в рулєтку просирають гроші прямо на позиціях. Цього було багато.
16.05.2026 20:55 Ответить
fа для чого розигнали дфтг де були 55 рични чоловики яки вси служили в армии
16.05.2026 20:52 Ответить
Важко розуміти..що є такі дебіли..як ти..клоуне!! Може розкажеш... хто збиває беспілотники та ракети біля Луцька..Львова..Івано-Франківська.? Хто прикриває військові аеродроми на Заході... Хто прикриває склади ... ??? Нажаль таких безмозкових..як ти багатенько... Он аж 13 підтримали відверту дурість...
16.05.2026 20:33 Ответить
Дурнику, безпілотники зараз над містом майже не збивають.
16.05.2026 20:37 Ответить
....бачу...букви знаєш..читати навчився..а про що написано... навіть і близько зрозуміти нездатне!!! БІЛЯ,,,(НАЗВА МІСТА) ... Так пишуть для розумововідсталих..які схожі на тебе. Ти ..убоге розумом... приїдь до того ж Києва..і побачиш...де на час тривоги стоять мобільні групи... ВА якщо пощастить... то й більш значиме зможеш побачити... І збивають повсюди...де побачать..і де можуть дістати.
16.05.2026 20:50 Ответить
Тебе сьогодні на*уй ще ніхто не посилав?
16.05.2026 20:56 Ответить
... буває..коли яскравий ідіот хоче самозатвердитися!! Особливо ..коли йому сказати нічого...бо (о диво) сам зрозумів..що виглядає ідіотом! Це як самозаспокоєння... послати когось. Але у мене стійке відчуття.. що ти навіть не розумієш... про що мова... Так і буває у відверто дурноголових!!!)))
16.05.2026 21:02 Ответить
Ти хамло і бидло від природи чи просто контужений?
16.05.2026 21:07 Ответить
.. от бачиш ..ідіоте... Контузія у тебе ..це ознака поганої людини...))) А чого ти самозатвердитися не захотів? Чого не послав мене... не показав...що ти не просто ідіот..а ідіот в високою думкою про себе? Мені твої посилання абсолютно не тривожать...))) Мені достатньо того...що ти себе продемонстрував..як відверто розумовообмежений!
16.05.2026 21:26 Ответить
Тобі потрібен хороший лікар. Хоча б сім'ю збережи.
16.05.2026 21:32 Ответить
...я не потребую порад людей..які самі під наглядом лікарів! ....і не тобі розумовообмежене ... поради давати. Єдине ..мене радує..що ти ТОЧНО і реально обісрався... зрозумів це (можливо)... але гординя не дає сили просто замовчати і зробити висновки. Тому..бувай..хвореньке...))))
16.05.2026 21:54 Ответить
Так, так, ти переміг. Частіше це собі повторюй. )
16.05.2026 22:11 Ответить
І як би вони відбили атаку? Трембітами?
16.05.2026 19:16 Ответить
А куди він ходив на боеве завдання?
На Закарпаття?
16.05.2026 19:18 Ответить
Втомився, проспав, документацію заповняв. 17 тис штрафу. Суддя ідіот.
16.05.2026 19:18 Ответить
цікаво чому військового цивільний суд судив - мав би бути військово-польовий чи там трибунал
16.05.2026 19:51 Ответить
Все вірно, але військові суди вже давно розпустили. Чому не відновили? - хз.
16.05.2026 19:57 Ответить
16.05.2026 19:19 Ответить
Що там за бойові завдання на Закарпатті?
16.05.2026 19:21 Ответить
Сидять, кулемети змазують, затвори пересмикують )
16.05.2026 19:35 Ответить
Перед тим як щось ляпати,розберись де Закарпаття,а де Прикарпаття.
16.05.2026 20:42 Ответить
Яка різниця? Там що бої йдуть запеклі?
16.05.2026 20:54 Ответить
Там шахеди літають, які треба збивати.
16.05.2026 21:14 Ответить
Сильні в нього відмазки
16.05.2026 19:23 Ответить
Оце "кара"(((А може він підпадає під програму " хачу к сваім кацапам"(((
16.05.2026 19:25 Ответить
Як мінімум саботаж можна ліпити.
16.05.2026 19:32 Ответить
Може йому снились швейцарські Альпи
16.05.2026 19:32 Ответить
Як дотепно(Я тут 7 років і Альпи жодного разу не снилися.
16.05.2026 19:39 Ответить
То вертайся, захищай Україну. А то сидиш там і роздаєш розумні поради. Здаля воно краще Неньку любити?
16.05.2026 19:43 Ответить
Це ти з окопу анонімом мене закликаєш приєднатися до твого взводу?)
16.05.2026 19:57 Ответить
Есть варианты, как командир автомобильного отделения в глубоком тылу, мог отбивать атаку. Любопытно, шо дошло до суда(обычно выговор и не более).
16.05.2026 19:31 Ответить
обычно на восток посадку штурмовать. ищо разок проспит воздушную тревогу туда и помарширует хорошо отдохнувшым.
16.05.2026 19:46 Ответить
Варіант ОДИН!!! Для особливо розумовообдарованих! Мобільіі групи... з крупнокаліберними кулеметами ..системами відслідковування ..які при тривозі виїхджають на позиції і роблять свою справу. Чи може Ви не бачили на шляхах..мостах... такі машини і військових. Поїдьте з Одеси на Рені... побачите там їх вдосталь. Чи з Житомира на Чернівці... Невже у голові у Вас така пустота..що неможливо зрозуміти прот що мова? А хто збиває беспілотники біля Луцька і Львова? Хто запускає протишахедні ротстрої..для знищення? От і питання!? Де Вас таких селекціонують... Де Ви ховаєтеся?
16.05.2026 20:28 Ответить
Мобильные огневые группы не автомобильные отделения. Не истерите.
16.05.2026 20:36 Ответить
... ну не треба так яскраво демонструвати свій вже ..відвертий ідіотизм!!! . Видно..що дитина ..про армію тільки щось чула...))) Що таке структура..що таке підрозділи..як все централізується та виконується..для дитини...темний ліс!!!))) Дурню... інакше тебе і не назвати!!! Дві..три.. машини..це автомобільне відділення з засобами ППО. Є автомобільні взводи... роти і далі.... Там командують офіцери... Щоб ти щось допетрило..але і в госпіталі..є автомобільні відділення.. і в танкових бригадах..і навіть в авіаційних підрозділах. Але ти молодець!!! Яскравий приклад повного нерозуміння..але майстерності і знань.......)))
16.05.2026 20:44 Ответить
От этого потока сознания, могут скобки(которые вы так любите) из глаз выскочить. Примите успокоительное, берегите здоровье...
16.05.2026 20:50 Ответить
... я Вас починаю поважати!! Не всі так бистренько признають свою розумову обмеженність!!! Але Ви не переживайте!!! Подібних Вам... дурноголових... дуже багато... Тому не переймайтеся. Ви не одинокі...але трошки поваги заслужили... ( скобки не ставлю).... щоб від Вашого **розуму** не осліпнути!!
16.05.2026 20:56 Ответить
А лиха хоча б не трапилося у той день коли він масу давонув?
16.05.2026 19:34 Ответить
сержант-крайній.
16.05.2026 19:48 Ответить
Тобто справа офіцера подзвонити сержанту або солдату. Ну може ще есемеску відправити. І так скрізь. Ха ха ха.
16.05.2026 19:58 Ответить
А зальот та серйозний
16.05.2026 20:46 Ответить
23000 - 17000 =6000... Норм, відчує себе середньостатистичним пенсіонером.
16.05.2026 21:29 Ответить
"лягай спати" а на штраф гроші дамо
16.05.2026 22:08 Ответить
Штрафувати солдата який і так обкладенний поборами та ще й купляє бо зна скільки за свої гроші... Да ви взагалі ухуєлі! Не інакше як штрафну промисловість копіюють з рашки.
16.05.2026 22:22 Ответить
 
 