Проспав повітряну тривогу під час атаки РФ: на Прикарпатті суд оштрафував сержанта ППО на 17 тис. грн

Військового оштрафували, бо проспав тривогу

На Івано-Франківщині військового, який проспав повітряну тривогу та не виконав команду з відбиття атаки РФ, суд визнав винним у порушенні правил несення бойового чергування.

Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, вночі 16 квітня військовослужбовець військової служби за контрактом, головний сержант-командир автомобільного відділення не виконав команду "Готовність №1" щодо відбиття повітряного нападу противника та не виходив на зв'язок із пунктом управління. Прокинувся він лише від стуку у двері солдата, який повідомив йому, що його викликає по телефону оперативний черговий та командир підрозділу, які повідомили, що він проспав команду.

Що порушив

Суд визнав військового винним у двох адміністративних порушеннях:

  • за частиною 2 статті 172-17 (порушення правил несення бойового чергування),
  • частиною 2 статті 172-15 КУпАП (недбале ставлення військового до служби).

Зазначається, що під час судового засідання військовий визнав провину і попросив суворо не карати.

Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Пояснення бійця

У письмових поясненнях військовослужбовець зізнався, що після повернення з бойового завдання приготував вечерю, заповнив документацію, пішов відпочивати та заснув. Через втому він не почув телефонного дзвінка, тому не виконав команди.

Топ коментарі
+24
Важко служити в Івано-Франківському котлі
16.05.2026 19:13 Відповісти
+22
Карпатський фронт він такий 😸.
16.05.2026 19:11 Відповісти
+10
Розумію сарказм, але я саме з західних фронтів. Так от, людей ніфіга немає, бо таваріщ сирскій сказав кров з носу робити ротацію, тому фігачиш на чергуваннях практично кожну ніч, й по будь-якому свистку мусиш виїхати на позицію. Часто своєю автівкою й за свій кошт. Повір, теж ніфіга не мед. Вічно за#обаний й не виспаний. А взагалі, не розумію, для чого командування частини винесло це на загал, адже чпокають за це всіх. Зазвичай у таких випадках розбираються самі, без доповіді нагору.
16.05.2026 20:08 Відповісти
а ти в якому котлі служиш? під спідницею у жінки походу від тцк хховаєшся!
16.05.2026 19:38 Відповісти
Братуха, я ж біля тебе в одному окопі. Сліпий чи шо?
16.05.2026 19:40 Відповісти
ооо ! відчуваю! хтось мені в дупу язик засунів! то ти напевно!
16.05.2026 20:20 Відповісти
Знову ти накурився. То не язик.
16.05.2026 20:25 Відповісти
16.05.2026 20:08 Відповісти
Мед, не мед, але ті, що східному фронті, на цензорі не сидять.
16.05.2026 20:27 Відповісти
Ну, я сидів, через старлінк. Але не в цьому справа. Діло в тому, що любителів побити по клаві на цензорі взагалі не так багато, а з тих, що на фронті, так взагалі одиниці. Натомість, наприклад у тік-тоці масово сидять, або в рулєтку просирають гроші прямо на позиціях. Цього було багато.
16.05.2026 20:55 Відповісти
fа для чого розигнали дфтг де були 55 рични чоловики яки вси служили в армии
16.05.2026 20:52 Відповісти
Важко розуміти..що є такі дебіли..як ти..клоуне!! Може розкажеш... хто збиває беспілотники та ракети біля Луцька..Львова..Івано-Франківська.? Хто прикриває військові аеродроми на Заході... Хто прикриває склади ... ??? Нажаль таких безмозкових..як ти багатенько... Он аж 13 підтримали відверту дурість...
16.05.2026 20:33 Відповісти
Дурнику, безпілотники зараз над містом майже не збивають.
16.05.2026 20:37 Відповісти
....бачу...букви знаєш..читати навчився..а про що написано... навіть і близько зрозуміти нездатне!!! БІЛЯ,,,(НАЗВА МІСТА) ... Так пишуть для розумововідсталих..які схожі на тебе. Ти ..убоге розумом... приїдь до того ж Києва..і побачиш...де на час тривоги стоять мобільні групи... ВА якщо пощастить... то й більш значиме зможеш побачити... І збивають повсюди...де побачать..і де можуть дістати.
16.05.2026 20:50 Відповісти
Тебе сьогодні на*уй ще ніхто не посилав?
16.05.2026 20:56 Відповісти
... буває..коли яскравий ідіот хоче самозатвердитися!! Особливо ..коли йому сказати нічого...бо (о диво) сам зрозумів..що виглядає ідіотом! Це як самозаспокоєння... послати когось. Але у мене стійке відчуття.. що ти навіть не розумієш... про що мова... Так і буває у відверто дурноголових!!!)))
16.05.2026 21:02 Відповісти
Ти хамло і бидло від природи чи просто контужений?
16.05.2026 21:07 Відповісти
.. от бачиш ..ідіоте... Контузія у тебе ..це ознака поганої людини...))) А чого ти самозатвердитися не захотів? Чого не послав мене... не показав...що ти не просто ідіот..а ідіот в високою думкою про себе? Мені твої посилання абсолютно не тривожать...))) Мені достатньо того...що ти себе продемонстрував..як відверто розумовообмежений!
16.05.2026 21:26 Відповісти
Тобі потрібен хороший лікар. Хоча б сім'ю збережи.
16.05.2026 21:32 Відповісти
...я не потребую порад людей..які самі під наглядом лікарів! ....і не тобі розумовообмежене ... поради давати. Єдине ..мене радує..що ти ТОЧНО і реально обісрався... зрозумів це (можливо)... але гординя не дає сили просто замовчати і зробити висновки. Тому..бувай..хвореньке...))))
16.05.2026 21:54 Відповісти
Так, так, ти переміг. Частіше це собі повторюй. )
16.05.2026 22:11 Відповісти
І як би вони відбили атаку? Трембітами?
16.05.2026 19:16 Відповісти
А куди він ходив на боеве завдання?
На Закарпаття?
16.05.2026 19:18 Відповісти
Втомився, проспав, документацію заповняв. 17 тис штрафу. Суддя ідіот.
16.05.2026 19:18 Відповісти
цікаво чому військового цивільний суд судив - мав би бути військово-польовий чи там трибунал
16.05.2026 19:51 Відповісти
Все вірно, але військові суди вже давно розпустили. Чому не відновили? - хз.
16.05.2026 19:57 Відповісти
16.05.2026 19:19 Відповісти
Що там за бойові завдання на Закарпатті?
16.05.2026 19:21 Відповісти
Сидять, кулемети змазують, затвори пересмикують )
16.05.2026 19:35 Відповісти
Перед тим як щось ляпати,розберись де Закарпаття,а де Прикарпаття.
16.05.2026 20:42 Відповісти
Яка різниця? Там що бої йдуть запеклі?
16.05.2026 20:54 Відповісти
Там шахеди літають, які треба збивати.
16.05.2026 21:14 Відповісти
Сильні в нього відмазки
16.05.2026 19:23 Відповісти
Оце "кара"(((А може він підпадає під програму " хачу к сваім кацапам"(((
16.05.2026 19:25 Відповісти
Як мінімум саботаж можна ліпити.
16.05.2026 19:32 Відповісти
Може йому снились швейцарські Альпи
16.05.2026 19:32 Відповісти
Як дотепно(Я тут 7 років і Альпи жодного разу не снилися.
16.05.2026 19:39 Відповісти
То вертайся, захищай Україну. А то сидиш там і роздаєш розумні поради. Здаля воно краще Неньку любити?
16.05.2026 19:43 Відповісти
Це ти з окопу анонімом мене закликаєш приєднатися до твого взводу?)
16.05.2026 19:57 Відповісти
Есть варианты, как командир автомобильного отделения в глубоком тылу, мог отбивать атаку. Любопытно, шо дошло до суда(обычно выговор и не более).
16.05.2026 19:31 Відповісти
обычно на восток посадку штурмовать. ищо разок проспит воздушную тревогу туда и помарширует хорошо отдохнувшым.
16.05.2026 19:46 Відповісти
Варіант ОДИН!!! Для особливо розумовообдарованих! Мобільіі групи... з крупнокаліберними кулеметами ..системами відслідковування ..які при тривозі виїхджають на позиції і роблять свою справу. Чи може Ви не бачили на шляхах..мостах... такі машини і військових. Поїдьте з Одеси на Рені... побачите там їх вдосталь. Чи з Житомира на Чернівці... Невже у голові у Вас така пустота..що неможливо зрозуміти прот що мова? А хто збиває беспілотники біля Луцька і Львова? Хто запускає протишахедні ротстрої..для знищення? От і питання!? Де Вас таких селекціонують... Де Ви ховаєтеся?
16.05.2026 20:28 Відповісти
Мобильные огневые группы не автомобильные отделения. Не истерите.
16.05.2026 20:36 Відповісти
... ну не треба так яскраво демонструвати свій вже ..відвертий ідіотизм!!! . Видно..що дитина ..про армію тільки щось чула...))) Що таке структура..що таке підрозділи..як все централізується та виконується..для дитини...темний ліс!!!))) Дурню... інакше тебе і не назвати!!! Дві..три.. машини..це автомобільне відділення з засобами ППО. Є автомобільні взводи... роти і далі.... Там командують офіцери... Щоб ти щось допетрило..але і в госпіталі..є автомобільні відділення.. і в танкових бригадах..і навіть в авіаційних підрозділах. Але ти молодець!!! Яскравий приклад повного нерозуміння..але майстерності і знань.......)))
16.05.2026 20:44 Відповісти
От этого потока сознания, могут скобки(которые вы так любите) из глаз выскочить. Примите успокоительное, берегите здоровье...
16.05.2026 20:50 Відповісти
... я Вас починаю поважати!! Не всі так бистренько признають свою розумову обмеженність!!! Але Ви не переживайте!!! Подібних Вам... дурноголових... дуже багато... Тому не переймайтеся. Ви не одинокі...але трошки поваги заслужили... ( скобки не ставлю).... щоб від Вашого **розуму** не осліпнути!!
16.05.2026 20:56 Відповісти
А лиха хоча б не трапилося у той день коли він масу давонув?
16.05.2026 19:34 Відповісти
сержант-крайній.
16.05.2026 19:48 Відповісти
Тобто справа офіцера подзвонити сержанту або солдату. Ну може ще есемеску відправити. І так скрізь. Ха ха ха.
16.05.2026 19:58 Відповісти
А зальот та серйозний
16.05.2026 20:46 Відповісти
23000 - 17000 =6000... Норм, відчує себе середньостатистичним пенсіонером.
16.05.2026 21:29 Відповісти
"лягай спати" а на штраф гроші дамо
16.05.2026 22:08 Відповісти
Штрафувати солдата який і так обкладенний поборами та ще й купляє бо зна скільки за свої гроші... Да ви взагалі ухуєлі! Не інакше як штрафну промисловість копіюють з рашки.
16.05.2026 22:22 Відповісти
Тяжкий злочин - проспав. Буває..
А той, хто - просрав? Все і з багатьма?
17.05.2026 02:09 Відповісти
 
 