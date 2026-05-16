Проспав повітряну тривогу під час атаки РФ: на Прикарпатті суд оштрафував сержанта ППО на 17 тис. грн
На Івано-Франківщині військового, який проспав повітряну тривогу та не виконав команду з відбиття атаки РФ, суд визнав винним у порушенні правил несення бойового чергування.
Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вночі 16 квітня військовослужбовець військової служби за контрактом, головний сержант-командир автомобільного відділення не виконав команду "Готовність №1" щодо відбиття повітряного нападу противника та не виходив на зв'язок із пунктом управління. Прокинувся він лише від стуку у двері солдата, який повідомив йому, що його викликає по телефону оперативний черговий та командир підрозділу, які повідомили, що він проспав команду.
Що порушив
Суд визнав військового винним у двох адміністративних порушеннях:
- за частиною 2 статті 172-17 (порушення правил несення бойового чергування),
- частиною 2 статті 172-15 КУпАП (недбале ставлення військового до служби).
Зазначається, що під час судового засідання військовий визнав провину і попросив суворо не карати.
Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Пояснення бійця
У письмових поясненнях військовослужбовець зізнався, що після повернення з бойового завдання приготував вечерю, заповнив документацію, пішов відпочивати та заснув. Через втому він не почув телефонного дзвінка, тому не виконав команди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Закарпаття?
А той, хто - просрав? Все і з багатьма?