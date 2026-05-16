Проспав повітряну тривогу під час атаки РФ: на Прикарпатті суд оштрафував сержанта ППО на 17 тис. грн

На Івано-Франківщині військового, який проспав повітряну тривогу та не виконав команду з відбиття атаки РФ, суд визнав винним у порушенні правил несення бойового чергування.

Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, вночі 16 квітня військовослужбовець військової служби за контрактом, головний сержант-командир автомобільного відділення не виконав команду "Готовність №1" щодо відбиття повітряного нападу противника та не виходив на зв'язок із пунктом управління. Прокинувся він лише від стуку у двері солдата, який повідомив йому, що його викликає по телефону оперативний черговий та командир підрозділу, які повідомили, що він проспав команду.

Що порушив

Суд визнав військового винним у двох адміністративних порушеннях:

за частиною 2 статті 172-17 (порушення правил несення бойового чергування),

частиною 2 статті 172-15 КУпАП (недбале ставлення військового до служби).

Зазначається, що під час судового засідання військовий визнав провину і попросив суворо не карати.

Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Пояснення бійця

У письмових поясненнях військовослужбовець зізнався, що після повернення з бойового завдання приготував вечерю, заповнив документацію, пішов відпочивати та заснув. Через втому він не почув телефонного дзвінка, тому не виконав команди.

