Трегубов о ситуации на Харьковщине: Активнее всего россияне действовали на Лиманском и Купянском направлениях

На прошлой неделе российские войска проявляли наибольшую активность на Лиманском, Купянском и Волчанском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харьков", об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Великобурлукское направление

"На Великобурлукском направлении ситуация была немного обратной — там они даже отступали. Там и так было немного оккупированных территорий, а сейчас стало совсем немного. Если так и пойдет, то там не так много осталось вообще их (россиян, — ред.) вытеснять", — рассказал спикер Трегубов.

Лиманское и Купянское направления

По его словам, наиболее активны россияне были на Лиманском и Купянском направлениях.

"Если говорить о Купянском направлении, то там россияне не прекращают попыток как войти в сам город через север, через Голубовку, так и сократить площадь украинского плацдарма на левом берегу реки Оскол постоянными атаками со всех направлений. Их там уничтожают довольно много, но проблемы есть, потому что пока их еще некоторое количество остается", — отметил Трегубов.

"По приоритетам — Лиман и Купянск. Это заметно. Лиман понятно почему — это логично, потому что все же есть попытки выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Неудачные, но есть. Что касается Купянска, то мне кажется, что это уже более иррациональное поведение, но когда ты столько раз обещал, что ты его уже взял, надо с этим что-то делать", — добавил он.

Ситуация на границе

Также спикер отметил, что ситуация на границе Харьковской и Сумской областей относительно спокойная по сравнению с прошлым месяцем.

