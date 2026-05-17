Трегубов про ситуацію на Харківщині: Найактивніше росіяни діяли на Лиманському та Куп’янському напрямках
Протягом минулого тижня російські війська проявляли найбільшу активність на Лиманському, Куп'янському та Вовчанському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Харків, про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Великобурлуцький напрямок
"На Великобурлуцькому напрямку ситуація була трішки зворотньою - там вони навіть відступали. Там і так було небагато окупованих територій, а зараз стало зовсім небагато. Якщо так і піде, то там не так багато залишилося взагалі їх (росіян, - ред.) витісняти", - розповів речник Трегубов.
Лиманський та Куп'янський напрямки
За його словами, найактивнішими росіяни були на Лиманському та Куп'янському напрямках.
"Якщо ми говоримо про Куп'янський напрямок, там не полишають росіяни спроби як зайти в саме місто через північ, через Голубівку, так і не полишають спроби скоротити площу українського плацдарму на лівому березі річки Оскіл постійними атаками з усіх напрямків. Їх там доволі багато знищується, але проблеми є, бо поки їх ще деяка кількість залишається", - зазначив Трегубов.
"По пріорітетах - Лиман та Куп'янськ. Це помітно. Лиман зрозуміло чому -це логічно, бо є все ж таки намагання вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Невдалі, але є. Щодо Куп'янська, то мені здається, що це вже більш іраціональна поведінка, але коли ти стільки разів обіцяв, що ти його вже взяв, треба з цим щось робити", - додав він.
Ситуація на кордоні
Також речник зауважив, що ситуація на кордоні Харківської та Сумської областей відносно тиха порівняно з минулим місяцем.
