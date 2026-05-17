Экономика России в начале 2026 года продемонстрировала спад, несмотря на рост цен на нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анализе экономиста Владислава Иноземцева, опубликованном во французском издании Le Monde.

Кремлевские решения ударили по экономике

По оценке эксперта, причиной падения ВВП примерно на 0,2% стали не внешние факторы, а внутренняя политика российских властей. После роста инфляции в 2024 году Кремль резко повысил процентную ставку и увеличил налоги, особенно для малого и среднего бизнеса.

Также власти ограничили параллельный импорт через постсоветские страны. Одновременно началась кампания по национализации имущества, что снизило доверие бизнеса. Дополнительным ударом стала так называемая интернет-кампания, которая повлияла на цифровую экономику.

По словам Иноземцева, повышение налогов в 2025 году не принесло ожидаемых доходов в бюджет. Вместо этого экономическая политика стала напоминать советские подходы, в частности идеи возврата к плановой системе.

Нефтяные доходы не спасают ситуацию

Несмотря на рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, это не помогло экономике РФ восстановиться. Дополнительные доходы не направляются на развитие, а используются для покрытия финансовых проблем.

Предприятия имеют большие долги перед банками и сокращают расходы. Население экономит, отказывается от отдыха и накапливает средства из-за неопределенности. Даже призывы властей погашать кредиты лишь подтверждают сложную ситуацию.

По итогам 2026 года правительство России снизило прогноз роста экономики с 1,3% до 0,4%. Ожидается, что финансовая ситуация может немного улучшиться, но без полноценного восстановления.

В то же время, по данным Службы внешней разведки Украины, в первом квартале 2026 года около шести процентов предприятий прекратили деятельность, а таможенные поступления упали до минимального уровня с начала полномасштабной войны.

К слову, в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российский бизнес массово выводит капитал за границу. Главным катализатором оттока капитала стало критическое состояние государственных финансов РФ.

