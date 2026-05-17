ВВП Росії знижується попри нафтові доходи, - Le Monde
Економіка Росії на початку 2026 року показала спад, попри зростання цін на нафту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі економіста Владислава Іноземцева, опублікованому у французькому виданні Le Monde.
Кремлівські рішення вдарили по економіці
За оцінкою експерта, причиною падіння ВВП приблизно на 0,2% стали не зовнішні фактори, а внутрішня політика російської влади. Після зростання інфляції у 2024 році Кремль різко підвищив відсоткову ставку та збільшив податки, особливо для малого і середнього бізнесу.
Також влада обмежила паралельний імпорт через пострадянські країни. Одночасно розпочалася кампанія з націоналізації майна, що знизило довіру бізнесу. Додатковим ударом стала так звана інтернет-кампанія, яка вплинула на цифрову економіку.
За словами Іноземцева, підвищення податків у 2025 році не дало очікуваних доходів бюджету. Натомість економічна політика почала нагадувати радянські підходи, зокрема ідеї повернення до планової системи.
Нафтові доходи не рятують ситуацію
Попри зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, це не допомогло економіці РФ відновитися. Додаткові доходи не спрямовуються на розвиток, а використовуються для покриття фінансових проблем.
Підприємства мають великі борги перед банками та скорочують витрати. Населення економить, відмовляється від відпочинку і накопичує кошти через невизначеність. Навіть заклики влади гасити кредити лише підтверджують складну ситуацію.
За підсумками 2026 року уряд Росії знизив прогноз зростання економіки з 1,3% до 0,4%. Очікується, що фінансова ситуація може трохи покращитися, але без повноцінного відновлення.
Водночас, за даними Служби зовнішньої розвідки України, у першому кварталі 2026 року близько шести відсотків підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до мінімального рівня від початку повномасштабної війни.
До слова, у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російський бізнес масово виводить капітал за кордон. Головним каталізатором витоку капіталу став критичний стан державних фінансів РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дрони Мадяра розстрілюють рашистокорабель
регіони вже не кормлять маскву?