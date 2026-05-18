Российские удары по Закарпатью после победы Петера Мадьяра в Венгрии могут быть местью Кремля за поражение Виктора Орбана и смену политического курса Будапешта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Отмечается, что недавний удар по Закарпатской области, которая долгое время считалась одним из самых безопасных регионов Украины, стал не только военным, но и политическим событием. В публикации отмечается, что регион, удаленный от линии фронта и защищенный Карпатами, оставался относительно спокойным на протяжении более четырех лет полномасштабной войны. В то же время он давно был чувствительным пунктом в отношениях Украины и Венгрии из-за значительной венгерской общины.

Политический контекст в Венгрии

По данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан активно использовал тему войны во внутренней политике, в частности в контексте выборов и ситуации на Закарпатье. Он, как утверждается, убеждал избирателей, что приход оппонентов может означать "войну вместо мира".

После выборов власть в Венгрии, согласно приведенным данным, возглавил Петер Мадьяр, который вступил в должность 9 мая.

После этого, как отмечает The Times, Россия нанесла массированный удар по Ужгороду и другим городам Закарпатья.

Жители региона в комментариях изданию описывали шок от атаки и утрату чувства безопасности. Некоторые собеседники связывали событие со сменой правительства в Венгрии, хотя это подается как их личное мнение.

Реакция нового правительства Венгрии и оценки экспертов

Новый премьер Петер Мадяр осудил атаку и заявил о намерении вызвать российского посла для объяснений. Его позицию положительно оценили некоторые украинские чиновники, в частности президент Владимир Зеленский.

В то же время аналитики призывают не делать прямых политических выводов. В частности, эксперты отмечают, что смена власти в Венгрии была скорее результатом внутреннего протестного голосования, а не однозначного геополитического разворота общества.

