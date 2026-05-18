Путин атаковал Закарпатье после поражения Орбана в Венгрии, - The Times

Обстрел Ужгорода 13 мая 2026 года

Российские удары по Закарпатью после победы Петера Мадьяра в Венгрии могут быть местью Кремля за поражение Виктора Орбана и смену политического курса Будапешта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Отмечается, что недавний удар по Закарпатской области, которая долгое время считалась одним из самых безопасных регионов Украины, стал не только военным, но и политическим событием. В публикации отмечается, что регион, удаленный от линии фронта и защищенный Карпатами, оставался относительно спокойным на протяжении более четырех лет полномасштабной войны. В то же время он давно был чувствительным пунктом в отношениях Украины и Венгрии из-за значительной венгерской общины.

Политический контекст в Венгрии

По данным издания, премьер Венгрии Виктор Орбан активно использовал тему войны во внутренней политике, в частности в контексте выборов и ситуации на Закарпатье. Он, как утверждается, убеждал избирателей, что приход оппонентов может означать "войну вместо мира".

После выборов власть в Венгрии, согласно приведенным данным, возглавил Петер Мадьяр, который вступил в должность 9 мая.

После этого, как отмечает The Times, Россия нанесла массированный удар по Ужгороду и другим городам Закарпатья.

Жители региона в комментариях изданию описывали шок от атаки и утрату чувства безопасности. Некоторые собеседники связывали событие со сменой правительства в Венгрии, хотя это подается как их личное мнение.

Реакция нового правительства Венгрии и оценки экспертов

Новый премьер Петер Мадяр осудил атаку и заявил о намерении вызвать российского посла для объяснений. Его позицию положительно оценили некоторые украинские чиновники, в частности президент Владимир Зеленский.

В то же время аналитики призывают не делать прямых политических выводов. В частности, эксперты отмечают, что смена власти в Венгрии была скорее результатом внутреннего протестного голосования, а не однозначного геополитического разворота общества.

як і очікувалося, орбану після поразки стало по...уй не тільки на угорців закарпаття, а й на усіх угорців взагалі. а як дихав
18.05.2026 08:13 Ответить
Питання Придністровʼя Молдові потрібно було вирішити вже давно. А з початку повномасштабної війни наступив ідеальний для цього час. - Жорін /// Третій армійський корпус
18.05.2026 07:40 Ответить
Смішна новина, то мав би атакувати угорщину
18.05.2026 08:13 Ответить
А що придністров'я, то це територія України ?
18.05.2026 08:15 Ответить
Молдові потрібно допомогти
18.05.2026 08:31 Ответить
Коли виїжджаєш?
18.05.2026 08:42 Ответить
вже в дорозі
18.05.2026 09:15 Ответить
Молдові Бог в поміч і Румунія з нато
18.05.2026 09:27 Ответить
Головний інтелектуальний центр світу,Європа,не може розробити і виготовити кілька тисяч балістичних далекобійних ракет??? І розмотати кацапію в паздір'я???Щось там занепокоюються,щось думають,закликають,вічно радяться,а треба,просто побільше балістики!!!
18.05.2026 09:04 Ответить
Ужгородські ріелтори в шоці.
18.05.2026 08:15 Ответить
як х..йло виздихає, то багатезно людей в світі будуть місяцями святкувати його виздих....
18.05.2026 08:17 Ответить
Путин путин путин. Они даже боятся писать русские. И вы надеетесь что такие трусливые педики могут помочь Украине.
18.05.2026 08:34 Ответить
А до цього ніколи типу не атакував...
18.05.2026 08:34 Ответить
А Одесу атакує, бо Міндіч у Ізраїль здриснув
18.05.2026 08:43 Ответить
стаття якась обережна, тут що не зрозуміло , що путін не атакував закарпаття , що була домовленість з орбаном: путін не атакує , а орбан підтримує путіна!
18.05.2026 09:36 Ответить
 
 