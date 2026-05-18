Путін атакував Закарпаття після поразки Орбана в Угорщині, - The Times

Російські удари по Закарпаттю після перемоги Петера Мадяра в Угорщині можуть бути помстою Кремля за поразку Віктора Орбана та зміну політичного курсу Будапешта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Зазначається, що нещодавній удар по Закарпатській області, яка тривалий час вважалася одним із найбезпечніших регіонів України, став не лише військовою, а й політичною подією. У публікації зазначається, що регіон, віддалений від лінії фронту та захищений Карпатами, залишався відносно спокійним протягом понад чотирьох років повномасштабної війни. Водночас він давно був чутливим пунктом у відносинах України та Угорщини через значну угорську громаду.

Політичний контекст в Угорщині

За даними видання, прем’єр Угорщини Віктор Орбан активно використовував тему війни у внутрішній політиці, зокрема в контексті виборів і ситуації в Закарпатті. Він, як стверджується, переконував виборців, що прихід опонентів може означати "війну замість миру".

Після виборів владу в Угорщині, за наведеними даними, очолив Петер Мадяр, який вступив на посаду 9 травня.

Після цього, як зазначає The Times, Росія завдала масованого удару по Ужгороду та інших містах Закарпаття.

Мешканці регіону в коментарях виданню описували шок від атаки та втрату відчуття безпеки. Окремі співрозмовники пов’язували подію зі зміною уряду в Угорщині, хоча це подається як їхня особиста думка.

Реакція нового уряду Угорщини та оцінки експертів

Новий прем’єр Петер Мадяр засудив атаку та заявив про намір викликати російського посла для пояснень. Його позицію позитивно оцінили деякі українські посадовці, зокрема президент Володимир Зеленський.

Водночас аналітики закликають не робити прямих політичних висновків. Зокрема, експерти наголошують, що зміна влади в Угорщині була радше результатом внутрішнього протестного голосування, а не однозначного геополітичного розвороту суспільства.

