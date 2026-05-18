3 595 16

Путін атакував Закарпаття після поразки Орбана в Угорщині, - The Times

ОБстріл Ужгорода 13 травня 2026 року

Російські удари по Закарпаттю після перемоги Петера Мадяра в Угорщині можуть бути помстою Кремля за поразку Віктора Орбана та  зміну політичного курсу Будапешта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Times.

Зазначається, що нещодавній удар по Закарпатській області, яка тривалий час вважалася одним із найбезпечніших регіонів України, став не лише військовою, а й політичною подією. У публікації зазначається, що регіон, віддалений від лінії фронту та захищений Карпатами, залишався відносно спокійним протягом понад чотирьох років повномасштабної війни. Водночас він давно був чутливим пунктом у відносинах України та Угорщини через значну угорську громаду.

Політичний контекст в Угорщині

За даними видання, прем’єр Угорщини Віктор Орбан активно використовував тему війни у внутрішній політиці, зокрема в контексті виборів і ситуації в Закарпатті. Він, як стверджується, переконував виборців, що прихід опонентів може означати "війну замість миру".

Після виборів владу в Угорщині, за наведеними даними, очолив Петер Мадяр, який вступив на посаду 9 травня.

Після цього, як зазначає The Times, Росія завдала масованого удару по Ужгороду та інших містах Закарпаття.

Мешканці регіону в коментарях виданню описували шок від атаки та втрату відчуття безпеки. Окремі співрозмовники пов’язували подію зі зміною уряду в Угорщині, хоча це подається як їхня особиста думка.

Реакція нового уряду Угорщини та оцінки експертів

Новий прем’єр Петер Мадяр засудив атаку та заявив про намір викликати російського посла для пояснень. Його позицію позитивно оцінили деякі українські посадовці, зокрема президент Володимир Зеленський.

Водночас аналітики закликають не робити прямих політичних висновків. Зокрема, експерти наголошують, що зміна влади в Угорщині була радше результатом внутрішнього протестного голосування, а не однозначного геополітичного розвороту суспільства.

обстріл (33987) Орбан Віктор (939) Закарпатська область (2239)
Топ коментарі
як і очікувалося, орбану після поразки стало по...уй не тільки на угорців закарпаття, а й на усіх угорців взагалі. а як дихав
18.05.2026 08:13 Відповісти
Питання Придністровʼя Молдові потрібно було вирішити вже давно. А з початку повномасштабної війни наступив ідеальний для цього час. - Жорін /// Третій армійський корпус
18.05.2026 07:40 Відповісти
Смішна новина, то мав би атакувати угорщину
18.05.2026 08:13 Відповісти
А що придністров'я, то це територія України ?
18.05.2026 08:15 Відповісти
Молдові потрібно допомогти
18.05.2026 08:31 Відповісти
Коли виїжджаєш?
18.05.2026 08:42 Відповісти
вже в дорозі
18.05.2026 09:15 Відповісти
Молдові Бог в поміч і Румунія з нато
18.05.2026 09:27 Відповісти
Tak
18.05.2026 10:07 Відповісти
Головний інтелектуальний центр світу,Європа,не може розробити і виготовити кілька тисяч балістичних далекобійних ракет??? І розмотати кацапію в паздір'я???Щось там занепокоюються,щось думають,закликають,вічно радяться,а треба,просто побільше балістики!!!
18.05.2026 09:04 Відповісти
Ужгородські ріелтори в шоці.
18.05.2026 08:15 Відповісти
як х..йло виздихає, то багатезно людей в світі будуть місяцями святкувати його виздих....
18.05.2026 08:17 Відповісти
Путин путин путин. Они даже боятся писать русские. И вы надеетесь что такие трусливые педики могут помочь Украине.
18.05.2026 08:34 Відповісти
А до цього ніколи типу не атакував...
18.05.2026 08:34 Відповісти
А Одесу атакує, бо Міндіч у Ізраїль здриснув
18.05.2026 08:43 Відповісти
стаття якась обережна, тут що не зрозуміло , що путін не атакував закарпаття , що була домовленість з орбаном: путін не атакує , а орбан підтримує путіна!
18.05.2026 09:36 Відповісти
 
 