Уперше від початку повномасштабної війни РФ атакувала безпілотниками Ужгород. ФОТОрепортаж
13 травня 2026 року Ужгород уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зазнав атаки ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Богдан Андріїв.
"Уперше від початку повномасштабної війни Ужгород зазнав атаки ворожих безпілотників", - написав посадовець.
Як зазначається, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих немає.
На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та обстеження території.
"Дякую силам ППО, правоохоронцям та рятувальникам за професіоналізм і захист", - додав Андріїв.
Також посадовець закликав жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький назвав сьогоднішню атаку рф наймасованішим обстрілом з початку великої війни.
За його інформацією, на територію області залетіли 11 дронів — більшість з них вдалось знешкодити. Водночас також були прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах.
Масована атака 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
- Окупанти атакували дронами Житомирщину: є постраждалі, пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру
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