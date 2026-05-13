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Новини Фото Масований комбінований удар Атака шахедів на Ужгород
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Уперше від початку повномасштабної війни РФ атакувала безпілотниками Ужгород. ФОТОрепортаж

13 травня 2026 року Ужгород уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зазнав атаки ворожих безпілотників. У місті зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Богдан Андріїв.

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"Уперше від початку повномасштабної війни Ужгород зазнав атаки ворожих безпілотників", - написав посадовець.

Як зазначається, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих немає.

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На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та обстеження території.

"Дякую силам ППО, правоохоронцям та рятувальникам за професіоналізм і захист", - додав Андріїв.

Також посадовець закликав жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький назвав сьогоднішню атаку рф наймасованішим обстрілом з початку великої війни.

За його інформацією, на територію області залетіли 11 дронів — більшість з них вдалось знешкодити. Водночас також були прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах.

В Ужгороді зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури
В Ужгороді зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури
В Ужгороді зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури

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Масована атака 13 травня

Автор: 

Ужгород (279) Шахед (2433) Закарпатська область (2087) Ужгородський район (47)
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