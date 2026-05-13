Впервые с начала полномасштабной войны РФ атаковала беспилотниками Ужгород. ФОТОРЕПОРТАЖ
13 мая 2026 года Ужгород впервые с начала полномасштабного вторжения РФ подвергся атаке вражеских беспилотников. В городе зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Богдан Андриев.
"Впервые с начала полномасштабной войны Ужгород подвергся атаке вражеских беспилотников", — написал чиновник.
Как отмечается, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.
На местах работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.
"Благодарю силы ПВО, правоохранителей и спасателей за профессионализм и защиту", - добавил Андриев.
Также чиновник призвал жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий назвал сегодняшнюю атаку РФ самым массированным обстрелом с начала большой войны.
По его информации, на территорию области залетели 11 дронов — большинство из них удалось обезвредить. В то же время также были удары по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах.
Массированная атака 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
- Оккупанты атаковали дронами Житомирскую область: есть пострадавшие, повреждена транспортная и гражданская инфраструктура
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль