Впервые с начала полномасштабной войны РФ атаковала беспилотниками Ужгород. ФОТОРЕПОРТАЖ

13 мая 2026 года Ужгород впервые с начала полномасштабного вторжения РФ подвергся атаке вражеских беспилотников. В городе зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Богдан Андриев.

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"Впервые с начала полномасштабной войны Ужгород подвергся атаке вражеских беспилотников", — написал чиновник.

Как отмечается, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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На местах работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.

"Благодарю силы ПВО, правоохранителей и спасателей за профессионализм и защиту", - добавил Андриев.

Также чиновник призвал жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий назвал сегодняшнюю атаку РФ самым массированным обстрелом с начала большой войны.

По его информации, на территорию области залетели 11 дронов — большинство из них удалось обезвредить. В то же время также были удары по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах.







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Массированная атака 13 мая