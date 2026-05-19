Член правления "Укрэнерго" Брехт единственный не написал пост в поддержку Галущенко, после этого у него начались проблемы, - Кудрицкий

1 894 7

Член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт - единственный, кто не написал пост в поддержку Германа Галущенко в 2025 году, после чего у него начались проблемы с правоохранительными органами.

Об этом в интервью YouTube-проекту Цензор.НЕТ заявил бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Что известно?

Алексей Брехт руководил "Укрэнерго" после Кудрицкого.

Он рассказал о ситуации, когда в начале 2025 года тогдашний министр энергетики Герман Галущенко поссорился с народным депутатом Инной Совсун, когда та инициировала его отставку.

"Тогда пришла директива из Офиса Президента - всем энергетическим компаниям выйти с заявлением, что мы поддерживаем министра", - отметил Кудрицкий.

По его словам, тогда "Энергоатом", "Центрэнерго", "Нафтогаз", "Оператор рынка", государственные облэнерго выходили с заявлениями в поддержку Галущенко.

"Алексей Брехт был единственным, кто не написал пост в поддержку Галущенко. Его набирает Лариончева (Наталья Лариончева, которая, по данным СМИ, работает в информационном директорате Офиса Президента. - Ред.) и говорит: "Я захожу к президенту со списком компаний, которые поддержали министра, и списком тех, кто публично его не поддержал, во втором списке есть только Вы, что мне ему сказать?" - продолжил Кудрицкий.

Тогда Брехт ответил ей, что "Укрэнерго" сертифицировано по европейским правилам и не имеет права высказываться о политической поддержке или осуждении.

"После этого у него начались проблемы, в частности - с правоохранительными органами. Просто чтобы мы понимали, как работает система. Если ты не подлизался, то у тебя проблемы с правоохранительными органами. Это то же самое, что случилось со мной, со многими людьми, которые не хотели писать посты в поддержку Галущенко", - добавил он.

Алексей Брехт

  • В сентябре 2024 года стало известно, что Алексей Брехт был назначен исполняющим обязанности председателя правления "Укрэнерго".
  • 21 января 2026 года при исполнении служебных обязанностей Алексей Брехт погиб.

Правоохоронці в Україні ,це московський підрозділ , зеленського ,це ганьба України ,і сором 73% ...
19.05.2026 10:32 Ответить
Які нах правоохоронці??? що ви мелете?)))
19.05.2026 11:40 Ответить
А могли б встромити Брехта ногами у відро з бетоном і скинути в Дніпро з мосту.
19.05.2026 10:55 Ответить
Цей випадок показує, що в Україні немає правоохоронних органів, є найманці царків, феодалів, які виконують тільки команди ФАС. На українців їм наспрати.
19.05.2026 11:00 Ответить
Тварини продажні, тільки один щось зробив правильно, так інші з числа мерзоти тут же повилазили. Україна буде змінюватися і ви все отримаєте по заслузі
19.05.2026 11:55 Ответить
Ну бубочка и ****!..
19.05.2026 12:01 Ответить
Вся система в Украине прогнившая начисто и вычистить или хотя бы заставить ее работать можно будет лишь с помощью американцев и европейцев. Кто бы там что не говорил про иностранное влияние, всяко лучше будет чем терпеть этот сброд прогнивший насквозь
19.05.2026 12:26 Ответить
 
 