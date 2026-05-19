Член правління "Укренерго" Брехт єдиний не написав пост-підтримку Галущенка, після цього у нього почалися проблеми, - Кудрицький

Член правління "Укренерго" Олексій Брехт єдиний, хто не написав допис-підтримку Германа Галущенка у 2025 році, після чого у нього почалися проблеми із правоохоронцями.

Про це в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ заявив колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Олексій Брехт керував "Укренерго" після Кудрицького.

Він розповів про ситуацію, коли на початку 2025 року тодішній міністр енергетики Герман Галущенко посварився нардепкою Інною Совсун, коли та ініціювала його відставку.

"Тоді прийшла рознарядка з Офісу Президента - всім енергетичним компаніям вийти з комунікацією, що ми підтримуємо міністра", - зазначив Кудрицький.

За його словами, тоді "Енергоатом", "Центренерго", "Нафтогаз", "Оператор ринку", державні обленерго виходили з комунікацією на підтримку Галущенка.

Читайте: "Укренерго" за минулий рік скоротило збиток майже на 72%

"Олексій Брехт був єдиним, хто не написав пост-підтримку Галущенку. Його набирає Ларіончева (Наталія Ларіончева, яка за даними ЗМІ працює в інформаційному директораті Офісу Президента. - Ред.) і каже: "Я заходжу до президента зі списком компаній, які підтримали міністра, і списком, які публічно його не підтримали, у другому списку є тільки Ви, що мені йому скзаати?", - продовжив Кудрицький.

Тоді Брехт їй відповів, що "Укренерго" сертифікований за європейськими правилами та не має права висловлюватися про політичну підтримку чи засудження.

"Після цього у нього почалися проблеми, зокрема з правоохоронцями. Просто, щоб ми розуміли, як працює система. Якщо ти не лизнув, то маєш проблеми з правоохоронцями. Це те саме, що трапилося зі мною, з багатьма людьми, які не хотіли б писати пости-підтримку Галущенку", - додав він.

Дивіться: Єрмак, схематоз і дрібна помста: інтерв’ю з ексглавою "Укренерго" Кудрицьким // Без цензури. ВIДЕО

Олексій Брехт

У вересні 2024 року стало відомо, що Олексія Брехта призначили виконувачем обов’язків голови правління "Укренерго".

21 січня 2026 року під час виконання професійних обов'язків Олексій Брехт загинув .

Читайте: У Єрмака та Зеленського була велика істерика, коли мене призначили головою "Укренерго", - Кудрицький