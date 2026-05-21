Бывший правоохранитель из Ривненской области продавал символику РФ и шевроны "ЧВК Вагнер"

Во Львове приговорили уроженца Корца Ривненской области и его гражданскую супругу из Киева, которые организовали продажу российской и советской символики через почтовые сервисы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда Львова.

Что установило следствие

По данным правоохранителей, схему продажи запрещенной символики пара организовала весной 2024 года.

Женщина оформляла почтовые отправления через мобильные приложения, а мужчина упаковывал товар и отправлял его через почтовые отделения в Корце.

Известно, что мужчина ранее работал старшим следователем в Главном управлении Национальной полиции Ривненской области.

Что изъяли во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли сотни вещественных доказательств.

Среди них:

шевроны "ЧВК Вагнер" и "Wagner Group";



символика российских воинских подразделений;



советские и российские медали;



коллекционные монеты СССР и РФ;



военные погоны;



штык-ножи и другое холодное оружие.

Также среди изъятого были шевроны с надписями "Наш бизнес – смерть и бизнес идет хорошо" и "Музыканты, которых знает весь мир".

Какое наказание назначил суд

В суде оба обвиняемых признали вину и заявили о раскаянии.

Суд признал их виновными по статьям о распространении коммунистической и российской символики, а также о незаконном сбыте холодного оружия.

Каждому назначили по 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Впрочем, от отбывания наказания их освободили с испытательным сроком на один год.

Также осужденные должны оплатить более 73 тысяч гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

