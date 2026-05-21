Бывший правоохранитель из Ривненской области продавал символику РФ и шевроны "ЧВК Вагнер"
Во Львове приговорили уроженца Корца Ривненской области и его гражданскую супругу из Киева, которые организовали продажу российской и советской символики через почтовые сервисы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда Львова.
Что установило следствие
По данным правоохранителей, схему продажи запрещенной символики пара организовала весной 2024 года.
Женщина оформляла почтовые отправления через мобильные приложения, а мужчина упаковывал товар и отправлял его через почтовые отделения в Корце.
Известно, что мужчина ранее работал старшим следователем в Главном управлении Национальной полиции Ривненской области.
Что изъяли во время обысков
Во время обысков правоохранители изъяли сотни вещественных доказательств.
Среди них:
- шевроны "ЧВК Вагнер" и "Wagner Group";
- символика российских воинских подразделений;
- советские и российские медали;
- коллекционные монеты СССР и РФ;
- военные погоны;
- штык-ножи и другое холодное оружие.
Также среди изъятого были шевроны с надписями "Наш бизнес – смерть и бизнес идет хорошо" и "Музыканты, которых знает весь мир".
Какое наказание назначил суд
В суде оба обвиняемых признали вину и заявили о раскаянии.
Суд признал их виновными по статьям о распространении коммунистической и российской символики, а также о незаконном сбыте холодного оружия.
Каждому назначили по 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
Впрочем, от отбывания наказания их освободили с испытательным сроком на один год.
Также осужденные должны оплатить более 73 тысяч гривен расходов на проведение судебных экспертиз.
Інша справа в політиці використовувати. Але мати медалі в колекції...
то чому не арештовують продавця?
Є, звісно, патріотичні колекціонери. От це і треба перевірити.
Не повія із москви,не польська панночка
А підприємлива проста жіночка,
За символіку постраждала,квіточка