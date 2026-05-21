Бывший правоохранитель из Ривненской области продавал символику РФ и шевроны "ЧВК Вагнер"

Во Львове приговорили уроженца Корца Ривненской области и его гражданскую супругу из Киева, которые организовали продажу российской и советской символики через почтовые сервисы.

Что установило следствие

По данным правоохранителей, схему продажи запрещенной символики пара организовала весной 2024 года.

Женщина оформляла почтовые отправления через мобильные приложения, а мужчина упаковывал товар и отправлял его через почтовые отделения в Корце.

Известно, что мужчина ранее работал старшим следователем в Главном управлении Национальной полиции Ривненской области.

Что изъяли во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли сотни вещественных доказательств.

Среди них:

  •  шевроны "ЧВК Вагнер" и "Wagner Group";
     
  • символика российских воинских подразделений;
     
  • советские и российские медали;
     
  • коллекционные монеты СССР и РФ;
     
  • военные погоны;
     
  • штык-ножи и другое холодное оружие.

Также среди изъятого были шевроны с надписями "Наш бизнес – смерть и бизнес идет хорошо" и "Музыканты, которых знает весь мир".

Какое наказание назначил суд

В суде оба обвиняемых признали вину и заявили о раскаянии.

Суд признал их виновными по статьям о распространении коммунистической и российской символики, а также о незаконном сбыте холодного оружия.

Каждому назначили по 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Впрочем, от отбывания наказания их освободили с испытательным сроком на один год.

Также осужденные должны оплатить более 73 тысяч гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

Мусор, він і є сміття, незалежно від мови і держави! Порядні люди в поліцію і тцк не підуть!
Правоохоронці - вони такі...
СБУ не бачило і не було? Всім пофіг?
Для СБУ будуть цікавіші ті, хто це все купував.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:21 Ответить
Ага,мрійте!
Який волиняка?"беньдеровець, мельниково-шухевич. Деж ви раніш були з обшуками та іншою мусарскою муйньою? Белли...
Яка там "порядність", на окупованих тереторіях вони перші переметнулись на бік ворога, решта сволоти що лишилась в Україні такі самі...
Колекційні речі. Ніколи не розумів що в цьому такого.
Інша справа в політиці використовувати. Але мати медалі в колекції...
Молодці, що засудили. А тепер хай НОРМАЛЬНІ правоохоронці глянуть, що продається на OLX. Там і комуністичного, і нацистського забороненого лайна - тонни.
Ну вони продавали, ок. А як себе почувають ті, що купували?
На книжковому ринку в Київі торгують творами Гітлера--
то чому не арештовують продавця?
Так мусарня наполовину ватна, навіть династії ватних ублюдків...Пам"ятаю в 90-х мусорню змусили прийняти присягу Україні, так знайомий сусід ушльопок обурювався: - я присьягу адін раз давал савецкай родіне. гімно в 45 вийшло на пенсію отримує зараз 17 тис.грн
Тепер треба перевірити усіх покупців цієї продукції. В Новій пошті все комп'ютеризовано.
Є, звісно, патріотичні колекціонери. От це і треба перевірити.
Ой,киянка, ти киянка,ой кияночко
Не повія із москви,не польська панночка
А підприємлива проста жіночка,
За символіку постраждала,квіточка
