Експравоохоронець з Рівненщини продавав символіку РФ та шеврони "ЧВК Вагнер"
У Львові засудили уродженця Корця Рівненської області та його цивільну дружину з Києва, які організували продаж російської та радянської символіки через поштові сервіси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду Львова.
Що встановило слідство
За даними правоохоронців, схему продажу забороненої символіки пара організувала навесні 2024 року.
Жінка оформлювала поштові відправлення через мобільні додатки, а чоловік пакував товар і відправляв його через поштові відділення у Корці.
Відомо, що чоловік раніше працював старшим дізнавачем у Головному управлінні Національної поліції Рівненської області.
Що вилучили під час обшуків
Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні речових доказів.
Серед них:
- шеврони "ЧВК Вагнер" та "Wagner Group";
- символіка російських військових підрозділів;
- радянські та російські медалі;
- колекційні монети СРСР і РФ;
- військові погони;
- багнет-ножі та інша холодна зброя.
Також серед вилученого були шеврони з написами "Наш бизнес – смерть и бизнес идет хорошо" та "Музыканты, которых знает весь мир".
Яке покарання призначив суд
У суді обоє обвинувачених визнали провину та заявили про каяття.
Суд визнав їх винними за статтями про поширення комуністичної та російської символіки, а також незаконний збут холодної зброї.
Кожному призначили по 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
Втім, від відбування покарання їх звільнили з іспитовим строком на один рік.
Також засуджені мають сплатити понад 73 тисячі гривень витрат на проведення судових експертиз.
Інша справа в політиці використовувати. Але мати медалі в колекції...