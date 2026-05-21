Експравоохоронець з Рівненщини продавав символіку РФ та шеврони "ЧВК Вагнер"

У Львові засудили уродженця Корця Рівненської області та його цивільну дружину з Києва, які організували продаж російської та радянської символіки через поштові сервіси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду Львова.

Що встановило слідство

За даними правоохоронців, схему продажу забороненої символіки пара організувала навесні 2024 року.

Жінка оформлювала поштові відправлення через мобільні додатки, а чоловік пакував товар і відправляв його через поштові відділення у Корці.

Відомо, що чоловік раніше працював старшим дізнавачем у Головному управлінні Національної поліції Рівненської області.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні речових доказів.

Серед них:

шеврони "ЧВК Вагнер" та "Wagner Group";



символіка російських військових підрозділів;



радянські та російські медалі;



колекційні монети СРСР і РФ;



військові погони;



багнет-ножі та інша холодна зброя.

Також серед вилученого були шеврони з написами "Наш бизнес – смерть и бизнес идет хорошо" та "Музыканты, которых знает весь мир".

Яке покарання призначив суд

У суді обоє обвинувачених визнали провину та заявили про каяття.

Суд визнав їх винними за статтями про поширення комуністичної та російської символіки, а також незаконний збут холодної зброї.

Кожному призначили по 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Втім, від відбування покарання їх звільнили з іспитовим строком на один рік.

Також засуджені мають сплатити понад 73 тисячі гривень витрат на проведення судових експертиз.

