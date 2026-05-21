Експравоохоронець з Рівненщини продавав символіку РФ та шеврони "ЧВК Вагнер"

У Львові засудили уродженця Корця Рівненської області та його цивільну дружину з Києва, які організували продаж російської та радянської символіки через поштові сервіси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду Львова.

Що встановило слідство

За даними правоохоронців, схему продажу забороненої символіки пара організувала навесні 2024 року.

Жінка оформлювала поштові відправлення через мобільні додатки, а чоловік пакував товар і відправляв його через поштові відділення у Корці.

Відомо, що чоловік раніше працював старшим дізнавачем у Головному управлінні Національної поліції Рівненської області.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні речових доказів.

Серед них:

  •  шеврони "ЧВК Вагнер" та "Wagner Group";
     
  • символіка російських військових підрозділів;
     
  • радянські та російські медалі;
     
  • колекційні монети СРСР і РФ;
     
  • військові погони;
     
  • багнет-ножі та інша холодна зброя.

Також серед вилученого були шеврони з написами "Наш бизнес – смерть и бизнес идет хорошо" та "Музыканты, которых знает весь мир".

Яке покарання призначив суд

У суді обоє обвинувачених визнали провину та заявили про каяття.

Суд визнав їх винними за статтями про поширення комуністичної та російської символіки, а також незаконний збут холодної зброї.

Кожному призначили по 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Втім, від відбування покарання їх звільнили з іспитовим строком на один рік.

Також засуджені мають сплатити понад 73 тисячі гривень витрат на проведення судових експертиз.

СБУ не бачило і не було? Всім пофіг?
21.05.2026 11:48 Відповісти
Правоохоронці - вони такі...
21.05.2026 11:48 Відповісти
Який волиняка?"беньдеровець, мельниково-шухевич. Деж ви раніш були з обшуками та іншою мусарскою муйньою? Белли...
21.05.2026 11:53 Відповісти
Мусор, він і є сміття, незалежно від мови і держави! Порядні люди в поліцію і тцк не підуть!
21.05.2026 11:53 Відповісти
Колекційні речі. Ніколи не розумів що в цьому такого.
Інша справа в політиці використовувати. Але мати медалі в колекції...
21.05.2026 11:54 Відповісти
Молодці, що засудили. А тепер хай НОРМАЛЬНІ правоохоронці глянуть, що продається на OLX. Там і комуністичного, і нацистського забороненого лайна - тонни.
21.05.2026 12:00 Відповісти
Ну вони продавали, ок. А як себе почувають ті, що купували?
21.05.2026 12:09 Відповісти
 
 