Третий день подряд в Латвии объявляют воздушную тревогу из-за БПЛА

В четырёх районах Латвии объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Вооруженные силы страны, передает Цензор.НЕТ.

"Национальные вооруженные силы подтверждают, что по меньшей мере один беспилотный летательный аппарат находится в воздушном пространстве Латвии", — говорится в сообщении.

Известно, что были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Угроза объявлена в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском районах.

"Вместе с союзниками по НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать на любую угрозу. Мы усилили возможности ПВО вдоль восточной границы, привлекая дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины – могут повторяться инциденты, когда иностранные беспилотники залетают или приближаются к воздушному пространству Латвии", – подчеркнули там.

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

