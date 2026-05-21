Третій день поспіль у Латвії оголошують повітряну тривогу через БпЛА

У чотирьох районах Латвії оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили Збройні сили країни, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Національні збройні сили підтверджують, що щонайменше один безпілотний літальний апарат знаходиться у повітряному просторі Латвії", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що було піднято винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Загрозу оголошено в Лудзенському, Резекненському, Краславському та Аугшдаугавському районах.

"Разом із союзниками у НАТО ми постійно моніторимо повітряний простір, щоб бути спроможними негайно відреагувати на будь-яку загрозу. Ми посилили спроможності ППО уздовж східного кордону, залучивши додаткові підрозділи. Доки триває агресія Росії проти України – можуть повторюватися інциденти, коли іноземні безпілотники залітають або наближаються до повітряного простору Латвії", - наголосили там.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

