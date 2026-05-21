Люди предателя Деркача до сих пор правят на Сумщине, - экс-мэр Глухова Терещенко

Люди Деркача до сих пор управляют Сумской областью: заявление Мишеля Терещенко

Люди, связанные с экс-депутатом Андреем Деркачом, которого обвиняют в государственной измене, по-прежнему управляют Сумской областью.

Об этом заявил бывший мэр Глухова Мишель Терещенко в интервью YouTube-каналу ДумаЙ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Люди Деркача до сих пор в Украине. Олег Григоров, который сейчас руководит Сумской ОВА. Это человек Деркача. Он раньше занимался полицией для Деркача. Алексей Романько, председатель Сумского областного совета, - это кум Деркача. 

Мэр Глухова - Надежда Вайло. Они все там - люди Деркача. Полностью управляют Сумской областью", - отметил он.

По словам Терещенко, Глухов был "королевством Деркача", поэтому его приход на пост мэра стал проблемой для Деркача.

Что известно о Терещенко?

Мишель Терещенко родился в Париже. Является потомком рода украинских дворян, промышленников и меценатов Терещенко.

В 2002 году впервые посетил Глухов - родину своих предков - и решил иммигрировать в Украину из Франции.

25 октября 2015 года победил на местных выборах и стал мэром Глухова (Сумская область).

Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

Деркач Андрей Сумская область Терещенко Мишель
Чого це Деркача?
Хіба немає головного,хто досі керує в столиці? Деркач-похідна ланка.
21.05.2026 12:26 Ответить
Чого це він зрадник?
він агент іншої країни і завдання виконав на відмінно ...
21.05.2026 12:27 Ответить
І не тільки на Сумщині вони навіть на банковій.
21.05.2026 12:32 Ответить
Деркач - улюбленець офісу, агент фсб і сенатор у русні
21.05.2026 12:27 Ответить
Що нового Ви тільки що озвучили, або що Ви хотіли цим довести?
21.05.2026 13:20 Ответить
а агент буратіно і агент козирь керують державою завдяки 73% ненормальним, а ще є медіаширма кличко
21.05.2026 12:29 Ответить
Нічого дивного! Всі зрадники досі при владі на чолі з боневтіком!
21.05.2026 12:31 Ответить
Тю... Люди пуйла керують Україною...
21.05.2026 12:32 Ответить
Зеленський, упродовж 7 років ошивання в Урядовому кварталі з моноШоблою аброхамії і стефанчука, дуже глибоко «знервований», як ним керують такі, як деркач-сівкович-єрмак-мертвечук…..!!??
Він має надію та сподівання, що Українці проведуть дієву ЛЮСТРАЦІЮ вірьовкою або дроном, осіб з його оточення та його призначенців від московитів!!
21.05.2026 12:34 Ответить
Чим займаються спецслужби України? Чому Деркача досі не покарано? Команди від зєлєнского-єрмака не поступало?
21.05.2026 12:35 Ответить
Три риторичні питання на один пост є забагато. Пропоную замінити на одне: «Як можна виграти війну під командуванням зрадників?»
21.05.2026 13:00 Ответить
Ото здивували! Та ви гляньте, хто в оточенні Зеленского, і кого, і з яким минулим назначаються на державні посади з 2020!
21.05.2026 12:42 Ответить
Ну а згадайте хто керує в ОПг презідента.Подоляк-політехнолог,недорозвідник буданов,який узяв собі в помічники бібібку-шантажиста і аферіста стосовно мікрокредитів афер з стараховками.Все це є в інтернеті.За дрібну шушеру я вже мовчу.
21.05.2026 12:43 Ответить
Та хіба лише на Сумщині? Просто нема кому оглянутись навкруги, пильніше придивитися та глибше копнути! Впевен, ми тут майже усі були б дуже вражені побаченим.
21.05.2026 12:50 Ответить
Мер Конотопа Семеніхін те саме каже про людей деркача! Зокрема, він говорив про депутата Молотка, який свого часу голосував за закони 16 січня і досі в Раді засідає...
21.05.2026 12:55 Ответить
Но-но, зараз гетьмагцев з третьяковою прискачуть, знов розкажуть про неповноцінних українців яких треба «душити і душити» податками, працею до могили і лічильниками на вдих і видах. В помсті своїй за деркачів вони люті як шакали.
21.05.2026 13:07 Ответить
Банда залишилася..Верхівка в Сумах і в Київі... Ці пдр будуть сьогодні патріотичні а завтра на виборах підсункть сюрприз.. Вишиванки мабуть не знимають
21.05.2026 13:11 Ответить
А в Киеве этих агентов не замечаете?
21.05.2026 13:15 Ответить
 
 