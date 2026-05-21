Люди предателя Деркача до сих пор правят на Сумщине, - экс-мэр Глухова Терещенко
Люди, связанные с экс-депутатом Андреем Деркачом, которого обвиняют в государственной измене, по-прежнему управляют Сумской областью.
Об этом заявил бывший мэр Глухова Мишель Терещенко в интервью YouTube-каналу ДумаЙ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Люди Деркача до сих пор в Украине. Олег Григоров, который сейчас руководит Сумской ОВА. Это человек Деркача. Он раньше занимался полицией для Деркача. Алексей Романько, председатель Сумского областного совета, - это кум Деркача.
Мэр Глухова - Надежда Вайло. Они все там - люди Деркача. Полностью управляют Сумской областью", - отметил он.
По словам Терещенко, Глухов был "королевством Деркача", поэтому его приход на пост мэра стал проблемой для Деркача.
Что известно о Терещенко?
Мишель Терещенко родился в Париже. Является потомком рода украинских дворян, промышленников и меценатов Терещенко.
В 2002 году впервые посетил Глухов - родину своих предков - и решил иммигрировать в Украину из Франции.
25 октября 2015 года победил на местных выборах и стал мэром Глухова (Сумская область).
Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.
29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.
Хіба немає головного,хто досі керує в столиці? Деркач-похідна ланка.
він агент іншої країни і завдання виконав на відмінно ...
Він має надію та сподівання, що Українці проведуть дієву ЛЮСТРАЦІЮ вірьовкою або дроном, осіб з його оточення та його призначенців від московитів!!