Люди предателя Деркача до сих пор правят на Сумщине, - экс-мэр Глухова Терещенко

Люди, связанные с экс-депутатом Андреем Деркачом, которого обвиняют в государственной измене, по-прежнему управляют Сумской областью.

Об этом заявил бывший мэр Глухова Мишель Терещенко в интервью YouTube-каналу ДумаЙ, передает Цензор.НЕТ.

"Люди Деркача до сих пор в Украине. Олег Григоров, который сейчас руководит Сумской ОВА. Это человек Деркача. Он раньше занимался полицией для Деркача. Алексей Романько, председатель Сумского областного совета, - это кум Деркача.

Мэр Глухова - Надежда Вайло. Они все там - люди Деркача. Полностью управляют Сумской областью", - отметил он.

По словам Терещенко, Глухов был "королевством Деркача", поэтому его приход на пост мэра стал проблемой для Деркача.

Что известно о Терещенко?

Мишель Терещенко родился в Париже. Является потомком рода украинских дворян, промышленников и меценатов Терещенко.

В 2002 году впервые посетил Глухов - родину своих предков - и решил иммигрировать в Украину из Франции.

25 октября 2015 года победил на местных выборах и стал мэром Глухова (Сумская область).

Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

