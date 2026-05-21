Люди зрадника Деркача досі керують на Сумщині, - ексмер Глухова Терещенко
Люди, пов'язані з екснардепом Андрієм Деркачем, якого звинувачують у держзраді, досі керують Сумською областю.
Про це заявив колишній мер Глухова Мішель Терещенко в інтерв'ю YouTube-каналу ДумаЙ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Люди Деркача досі в Україні. Олег Григоров, який зараз керує Сумською ОВА. Це людина Деркача. Він займався поліцією раніше для Деркача. Олексій Романько, який голова Сумської обласної ради, це кум Деркача.
Мер Глухова - Надія Вайло. Вони всі там люди Деркача. Повністю керують Сумською областю", - зазначив він.
За словами Терещенка, Глухів був "королівством Деркача", тому його прихід на пост мера став проблемою для Деркача.
Що відомо про Терещенка?
Мішель Терещенко народився у Парижі. Є нащадком роду українських дворян, промисловців і меценатів Терещенків.
У 2002 році вперше відвідав Глухів - батьківщину своїх пращурів та вирішив іммігрувати в Україну з Франції.
25 жовтня 2015 року переміг на місцевих виборах та став мером Глухова (Сумська область).
Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.
У 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.
Хіба немає головного,хто досі керує в столиці? Деркач-похідна ланка.
він агент іншої країни і завдання виконав на відмінно ...
Він має надію та сподівання, що Українці проведуть дієву ЛЮСТРАЦІЮ вірьовкою або дроном, осіб з його оточення та його призначенців від московитів!!