Люди зрадника Деркача досі керують на Сумщині, - ексмер Глухова Терещенко

Люди, пов'язані з екснардепом Андрієм Деркачем, якого звинувачують у держзраді, досі керують Сумською областю.

Про це заявив колишній мер Глухова Мішель Терещенко в інтерв'ю YouTube-каналу ДумаЙ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Люди Деркача досі в Україні. Олег Григоров, який зараз керує Сумською ОВА. Це людина Деркача. Він займався поліцією раніше для Деркача. Олексій Романько, який голова Сумської обласної ради, це кум Деркача. 

Мер Глухова - Надія Вайло. Вони всі там люди Деркача. Повністю керують Сумською областю", - зазначив він.

За словами Терещенка, Глухів був "королівством Деркача", тому його прихід на пост мера став проблемою для Деркача.

Що відомо про Терещенка?

Мішель Терещенко народився у Парижі. Є нащадком роду українських дворян, промисловців і меценатів Терещенків.

У 2002 році вперше відвідав Глухів - батьківщину своїх пращурів та вирішив іммігрувати в Україну з Франції.

25 жовтня 2015 року переміг на місцевих виборах та став мером Глухова (Сумська область).

Читайте: Батько Галущенка та батько зрадника Деркача були особисто знайомі, - Кошарна

Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.

У 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вова жил там": Цукерман та Миронюк обговорюють "злив", що Галущенко – людина зрадника Деркача

Автор: 

Деркач Андрій (172) Сумська область (4718) Терещенко Мішель (15)
Топ коментарі
21.05.2026 12:27 Відповісти
21.05.2026 12:27 Відповісти
21.05.2026 12:31 Відповісти
Чого це Деркача?
Хіба немає головного,хто досі керує в столиці? Деркач-похідна ланка.
21.05.2026 12:26 Відповісти
Чого це він зрадник?
він агент іншої країни і завдання виконав на відмінно ...
21.05.2026 12:27 Відповісти
І не тільки на Сумщині вони навіть на банковій.
21.05.2026 12:32 Відповісти
21.05.2026 12:27 Відповісти
Що нового Ви тільки що озвучили, або що Ви хотіли цим довести?
21.05.2026 13:20 Відповісти
а агент буратіно і агент козирь керують державою завдяки 73% ненормальним, а ще є медіаширма кличко
21.05.2026 12:29 Відповісти
21.05.2026 12:31 Відповісти
Тю... Люди пуйла керують Україною...
21.05.2026 12:32 Відповісти
Зеленський, упродовж 7 років ошивання в Урядовому кварталі з моноШоблою аброхамії і стефанчука, дуже глибоко «знервований», як ним керують такі, як деркач-сівкович-єрмак-мертвечук…..!!??
Він має надію та сподівання, що Українці проведуть дієву ЛЮСТРАЦІЮ вірьовкою або дроном, осіб з його оточення та його призначенців від московитів!!
21.05.2026 12:34 Відповісти
Чим займаються спецслужби України? Чому Деркача досі не покарано? Команди від зєлєнского-єрмака не поступало?
21.05.2026 12:35 Відповісти
Три риторичні питання на один пост є забагато. Пропоную замінити на одне: «Як можна виграти війну під командуванням зрадників?»
21.05.2026 13:00 Відповісти
Як виграти не знаю, але досі вдається не програти. напевне тому що українці звикли класти на будь яку владу бо "нам своє робить".
21.05.2026 13:38 Відповісти
Ото здивували! Та ви гляньте, хто в оточенні Зеленского, і кого, і з яким минулим назначаються на державні посади з 2020!
21.05.2026 12:42 Відповісти
Ну а згадайте хто керує в ОПг презідента.Подоляк-політехнолог,недорозвідник буданов,який узяв собі в помічники бібібку-шантажиста і аферіста стосовно мікрокредитів афер з стараховками.Все це є в інтернеті.За дрібну шушеру я вже мовчу.
21.05.2026 12:43 Відповісти
Та хіба лише на Сумщині? Просто нема кому оглянутись навкруги, пильніше придивитися та глибше копнути! Впевен, ми тут майже усі були б дуже вражені побаченим.
21.05.2026 12:50 Відповісти
Мер Конотопа Семеніхін те саме каже про людей деркача! Зокрема, він говорив про депутата Молотка, який свого часу голосував за закони 16 січня і досі в Раді засідає...
21.05.2026 12:55 Відповісти
Но-но, зараз гетьмагцев з третьяковою прискачуть, знов розкажуть про неповноцінних українців яких треба «душити і душити» податками, працею до могили і лічильниками на вдих і видах. В помсті своїй за деркачів вони люті як шакали.
21.05.2026 13:07 Відповісти
Банда залишилася..Верхівка в Сумах і в Київі... Ці пдр будуть сьогодні патріотичні а завтра на виборах підсункть сюрприз.. Вишиванки мабуть не знимають
21.05.2026 13:11 Відповісти
А в Киеве этих агентов не замечаете?
21.05.2026 13:15 Відповісти
Зеленский конечно не знает об этом
21.05.2026 13:44 Відповісти
Не тільки Клоун тому підтвердження.
21.05.2026 13:57 Відповісти
 
 