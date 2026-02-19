Батько Галущенка та батько зрадника Деркача були особисто знайомі, - Кошарна
Батько ексміністра енергетики Галущенка був знайомий із батьком екснардепа-зрадника Андрія Деркача.
Про це заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За її словами, батько Галущенка - Валерій Михайлович Галущенко - очолював управління КДБ одного з районів Львова з 1986 року по 1991.
"Сім'я мешкала на вулиці Вітовського, яка відома тим, що в будинках на цій вулиці в квартири депортованих та закатованих львів'ян заселяли після війни чекістів та військових, не місцевого походження.
Стрімка кар'єра випускника юридичного факультету Львівського універу з помічника прокурора у Львові через третього секретаря МЗС до Адміністрації президента Л.Кучми та В.Ющенка і з 1997 по 2011, а саме: від консультанта до заст.керівника департаменту Секретаріату президентів, пояснюється особистим знайомством батька Г.Галущенка з головою СБУ Л.Деркачом за часів Л.Кучми, батьком зрадника Андрія Деркача", - розповіла вона.
За словами Кошарної, Деркач був похресником Леоніда Кучми та мав на Банковій власний кабінет. Там вони і познайомились із Галущенком.
"Саме під час роботи в Адміністрації президента він отримав орден Данила Галицького. А ще має дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посланника", - додала вона.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.
Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.
У 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.
куди не плюнь, українцями керують євреї, росіяни, грузини, осетини, татари...У всіх - чи то батько, матір, брат, сестра, сват, дружина, чоловік - з росії. Дружили зі зрадником сім'ями? Та пофіг, співпало. І взагалі - всюди якісь співпадіння, з 2019 року...
Батько генпрокурора Кравченка має громадянство РФ.
У родичів заступників - теж зв'язки з РФ.
Egyptian orchestra:
Генпрокуратура - гніздо русні!
Офіс президента - патентовані покидьки і русня.
РНБО - публіка з закордонними паспортами і потужним корупційним шлейфом.
Енергетика - Міндіч, агентура Деркача і "двушечка на москву".
Що їх усіх обʼєднує - вони це вибір і призначення ЗЕленського!
без люстрації ми пропадем , а люстрацію запровадити і провести зможе лише національни уряд
