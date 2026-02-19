УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10893 відвідувача онлайн
Новини Справа Галущенка
74 211 63

Батько Галущенка та батько зрадника Деркача були особисто знайомі, - Кошарна

Зв’язок Галущенка із Деркачем: знайомі були навіть батьки

Батько ексміністра енергетики Галущенка був знайомий із батьком екснардепа-зрадника Андрія Деркача. 

Про це заявила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За її словами, батько Галущенка - Валерій Михайлович Галущенко - очолював управління КДБ одного з районів Львова з 1986 року по 1991.

Читайте також: Галущенко про проживання в арештованому будинку Захарченка: Платив якомусь хлопцю $130 за добу

"Сім'я мешкала на вулиці Вітовського, яка відома тим, що в будинках на цій вулиці в квартири депортованих та закатованих львів'ян заселяли після війни чекістів та військових, не місцевого походження.

Стрімка кар'єра випускника юридичного факультету Львівського універу з помічника прокурора у Львові через третього секретаря МЗС до Адміністрації президента Л.Кучми та В.Ющенка і з 1997 по 2011, а саме: від консультанта до заст.керівника департаменту Секретаріату президентів, пояснюється особистим знайомством батька Г.Галущенка з головою СБУ Л.Деркачом за часів Л.Кучми, батьком зрадника Андрія Деркача", - розповіла вона.

За словами Кошарної, Деркач був похресником Леоніда Кучми та мав на Банковій власний кабінет. Там вони і познайомились із Галущенком.

"Саме під час роботи в Адміністрації президента він отримав орден Данила Галицького. А ще має дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посланника", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У НАБУ розповіли про роль Галущенка у "Міндічгейті". ВIДЕО

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розміні 200 млн грн.

Читайте також: ДКВС про камеру з "неприємними сусідами" для Магамедрасулова: Це середньостатистичне приміщення СІЗО

Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.

У 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

Автор: 

Деркач Андрій (173) Галущенко Герман (652) Кошарна Ольга (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
не провели люстрацію - от і маємо.
показати весь коментар
19.02.2026 14:49 Відповісти
+30
Оце новини одна краще другої. На топ посади відбирають найгірших подонків та крадіїв.
показати весь коментар
19.02.2026 14:51 Відповісти
+24
для паРаши всі наші "секрети" - відкрита книга .. агентів, "консерв", зрадників - просто греблю гати у владі.
показати весь коментар
19.02.2026 14:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не провели люстрацію - от і маємо.
показати весь коментар
19.02.2026 14:49 Відповісти
ТАТАРОВ ЛЮСТРОВАНИЙ - і шо ?
показати весь коментар
19.02.2026 15:52 Відповісти
Зєльоне лайно кремлем було автоматично переведене під контроль РИГОуправляємава кантінгєнта ...
Буратіна умом нє блєщєт , Бєню відтіснили від влади разом з його кращим юристом Андрюшкою, в Оманскій тусні ще пугнули збитим з Іранау літаком його авіаліній , а Патрушев посадив на трон сірого кардинала Адрюху-2...
летві до оману помічником Буратіни а прилетів Сірим кардиналом від РИГОКРЕМЛІВСЬКОЇ братви.
А на вовку в інтимному полані присадили його ще на Інтері - коли Вовці довірили порулити кремлівським Інтером менше року - а юристом там був засланий Єрмак разом з Женєй Кісєльом ( дружбаном папаші Єрмака по Афгану - тоді Яник й дав Кісєлю громадянство України)
Зараз прослідіть кого він вводить до себе в ефіри - оце алкголічне харошоруZZьке кремлівське чмо.
показати весь коментар
19.02.2026 16:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LPCxGboCnUo https://www.youtube.com/watch?v=
Генерал НАЄВ: Зеленський ЗІРВАВ план наступу Залужного та НАТО. Війська ПЕРЕКИНУЛИ в ІНШЕ місце!
показати весь коментар
19.02.2026 16:14 Відповісти
Трансляція розмови Берези з генералом Наєвим розпочнеться ось- ось
показати весь коментар
19.02.2026 16:15 Відповісти
це не була люстрація...це була фікція
показати весь коментар
19.02.2026 16:54 Відповісти
Є порада, як правильно?
показати весь коментар
19.02.2026 17:16 Відповісти
є..а толку ?

не треба винаходити велосипед .. хоча б Польща для прикладу
показати весь коментар
19.02.2026 18:38 Відповісти
Це була люстрація одразу після Революції Гідності
Але ж вова знає шо там Татарівські енергію добували люплячи майданівців - він його й реабілітував одразу ж ? Зраз первіримо, мабуть вже після Оману -Єрмак
показати весь коментар
19.02.2026 17:36 Відповісти
люстрація після революції Гідності це фікція - це по перше

люстрація мала би бути з 1991.. але мудрий наріт вибрав комуніста, а потім творця олігархії
показати весь коментар
19.02.2026 17:48 Відповісти
Що там вибрали, а що "нарахували" - теж питання.
показати весь коментар
19.02.2026 18:32 Відповісти
Єрмак став головою ОПУ у лютому 2020-го
Татаров став рулити усією спецурою України
від ДБР до СБУ , Поліції ... 3 серпня 2020 р +
СУДАМИ разом з Портновим , поки не розстріляв його в Іспанії ,
щоб Єрмак все тримав під котролем - а може там номер один ТАТАРОВ а не Єрмак?
показати весь коментар
19.02.2026 17:42 Відповісти
я Вам на сараї уй намалюю - а там дрова ..так зрозуміліше ? ..

те що назвали люстрацією по факту нею не було.
показати весь коментар
19.02.2026 16:55 Відповісти
З 2019-го люстрація - це прямий квиток до владного корита
показати весь коментар
19.02.2026 17:24 Відповісти
https://parlament.ua/article/skandal-navkolo-tatarova-stari-kadri-yanukovicha-u-novomu-ofisi-zelenskogo/

Скандал у ВР з ТАТАРОВИМ , люстрованим ще в 2103 році - адвокат Портнова та повернений до влади Єрмаком
показати весь коментар
19.02.2026 17:47 Відповісти
Буданов заявив - ТАТАРОВА та медведчуківську лярву Верещеук звільняти з ОПУ не збирається
показати весь коментар
19.02.2026 17:51 Відповісти
Не на каштані.
показати весь коментар
19.02.2026 17:57 Відповісти
Давно пора выявить всех друзей,знакомых,родню,кумив, бизнес партнёров,помощников и просто корешей всяких деркачей,медведчуков,портновых,сивковичей и опубликовать их должности в держструктурах,пусть народ охренеет.
показати весь коментар
19.02.2026 14:51 Відповісти
Оце новини одна краще другої. На топ посади відбирають найгірших подонків та крадіїв.
показати весь коментар
19.02.2026 14:51 Відповісти
тяжолоє наслєдіє царского рєжима..
показати весь коментар
19.02.2026 15:10 Відповісти
для паРаши всі наші "секрети" - відкрита книга .. агентів, "консерв", зрадників - просто греблю гати у владі.
показати весь коментар
19.02.2026 14:52 Відповісти


5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
показати весь коментар
19.02.2026 15:30 Відповісти
Кучма, хоче ще більше розказати з піскуном, наливайченком та кожемякіним, про інших друзів та родичів деркача і галущенка, і не тільки пробних, а і про інших йолопів з московського агенства фсб в Україні!! Вони усі працюють і сьогодні, на посадах в органах державного управління!!!! Держсекретарів на посади в КМУ та ЦОВВ, вони ж САДЯТЬ!!! Добре, що про них ще знають і керівники служб з 15 країни Західних Партнерів!!!!
А покійні Марчук, з Сашком Білим і Лісником, В. Чорновіл, Г.Гонгадзе, А. Парубій, попереджали Українців!!!
показати весь коментар
19.02.2026 14:59 Відповісти
Я вже давно казав, у нас під час війни керівництво одним з найважливіших секторів захопили агенти кремля, вони послідовно не гот ували енергетику до зими, тому кремль так сильно бив цієї зими по енергетиці, бо знав, що його агентура все підготувала, і все це покривав зелений лідор, який з друганами просто обкрадав країну.
показати весь коментар
19.02.2026 15:00 Відповісти
А що там з батьком владімалєксанровіча?
показати весь коментар
19.02.2026 15:02 Відповісти
Синок нкведіста
показати весь коментар
19.02.2026 15:07 Відповісти
Але справжній поворот в кар"рі батька Зеленського стався в 1980-х: чотири роки в Монголії, де Олександр керував проєктами з комп'ютеризації...
показати весь коментар
19.02.2026 15:27 Відповісти
Саме в ці рочки папа Єрмака - В конце 1980-х Бориса отправляют в Афганистан - горячую точку советской внешней политики."

Щоб в часи СССР отримати дозвіл виїзду за кордон , а тим паче на роботу...

пройти перевірку КДБ - там перевіряли все, починаючи від місця роботи до пліток за місцем проживання.

Я ПРО ПАПКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО як він у 1980 році підвищував професійний рівень 4 роки в Монголії
показати весь коментар
19.02.2026 15:41 Відповісти
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9ff4cf1bbdba803bb0a3284d05e1ce956f8de71657a04f3206ebf8145b9d2228JmltdHM9MTc3MTQ1OTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly8yNHR2LnVhL3J1L2tlbS1ieWwtZGVkdXNoa2EtemVsZW5za29nby11a3JhaW5za2lqLXByZXppZGVudC1yYXNza2F6YWwtby1zdm9lbS1kZWRlLTI0LWthbmFsX24yNzIzMzg4&ntb=1 Дедушка Владимира Зеленского, Семен Зеленский, служил в пехоте во время Второй мировой войны. Он командовал минометным взводом и получил два ордена Красной Звезды за свои подвиги. Семен Иванович Зеленский был единственным из четырех братьев, который имел военное образование, и его семью расстреляли фашисты. Он работал в уголовном розыске и был полковником милиции. Дедушка Зеленского похоронен на Всебратском кладбище в Кривом Роге.
показати весь коментар
19.02.2026 15:43 Відповісти
Так сам президент казав, що папа його не очень с компьютером.
показати весь коментар
19.02.2026 22:33 Відповісти
Все. це 'зелений спрут', який увібрав в себе регіоналів і інших антиукраїнських покидьків в Україні Толку з цим розв'язанням міндічівського вузла не буде. Треба рубати під корінь.
показати весь коментар
19.02.2026 15:15 Відповісти
а проголосовали за них Марсиане?
показати весь коментар
19.02.2026 15:44 Відповісти
73 %
показати весь коментар
19.02.2026 16:08 Відповісти
І Ви голосували.
показати весь коментар
19.02.2026 19:28 Відповісти
Тобто Ви голосували.
показати весь коментар
19.02.2026 19:27 Відповісти
Проголосував, найперше, телевізор та його власники. Це перше. Ви про це вперто мовчите.
Друге. Навіть, якщо вони ошукали 73/41%, які за них голосували- це привід залишити їх без відповідальності? Бо, за вашою логікою - саме так.
І ви навмисно перекладаєте всю відповідальність лише на тих, кого змогли обманути ці шахраї та їх "хазяєва".
Отже, ви, наймовірніше - працюєте саме на них.
показати весь коментар
20.02.2026 08:11 Відповісти
Вибори були сфальшовані. І майбутні так само сфальсифікують.
показати весь коментар
20.02.2026 09:03 Відповісти
стаду нужно напоминать ПОСТОЯННО что стадо наделолало, видя таких как ты, понимаю что в следующий раз, выберут очередного вора. их не " ошукали " - они недоразвитые, если во время войны, стучя копытами, побежали голосовать за подкацапников.

и из какой ты сраки, ИЗ ВОТ ЭТОГО "а проголосовали за них Марсиане?" - наковырял что я не хочу ответственности для них? КАК ЭТО СВЯЗАНО?))))

так что, скорее всего - ты один из тех, кто "хател паржать" и "сделаем их ещё раз" ...
показати весь коментар
20.02.2026 11:56 Відповісти
Боюсь навіть подумати,якщо раптом депутатів та кабмін перевірити...А ще є депутати і чиновники обласного масштабу. А ще є мери,міська і сільська знать...Судді,прокурори,митниця, ітд.ітп...Одним словом,краще не треба,а то ще дізнаємось із кого і з чого держава насправді складається.
показати весь коментар
19.02.2026 15:25 Відповісти
Там всі свої, як там шаурма, що відправляв бюджетні гроші брату на окуповану територію, як там шефір зі своїм сенниченком, що вкрав 10 ярдів у фонді держмайна, міндич, умєров з 8 маєтками в Америці... То так війна буде вічною, вони теж зроблять все, щоб вона не завершувалась, аби грабувати вічно.
показати весь коментар
19.02.2026 15:35 Відповісти
Якщо би СБУ ПЕРЕВІРИЛА "ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ І ОП(ОФІС ПУТІНА") В ТОМУ ЧИСЛІ І РОДОВІ ХВОСТИ "ЗЕЗЕДЕНТА".ТО З РАШИСТСЬКИМ ДУШКОМ ДОКУЯ НАРОДУ...
показати весь коментар
19.02.2026 15:45 Відповісти
Сігізмунд - агент фсб !
Тут і до бабці не ходи...
показати весь коментар
19.02.2026 15:47 Відповісти
Всі кінцеві дорогі у владі ведуть до героя россеї та зрадника Деркача. СБУ/НАБУ/САП напевно про це досі не здогадуються
показати весь коментар
19.02.2026 16:08 Відповісти
іронія, що мудрий нарід зразка 2019 року досі не бачить законімірностей.

куди не плюнь, українцями керують євреї, росіяни, грузини, осетини, татари...У всіх - чи то батько, матір, брат, сестра, сват, дружина, чоловік - з росії. Дружили зі зрадником сім'ями? Та пофіг, співпало. І взагалі - всюди якісь співпадіння, з 2019 року...
показати весь коментар
19.02.2026 16:16 Відповісти
І Ви соромитесь свого імені й під чужим прапором виступаєте.
показати весь коментар
19.02.2026 19:30 Відповісти
Цікаво: а чого спільнота та автор публікації називають Деркача зрадником? Хіба він зрадив? Він рос. шпигун, до того ж успішний шпигун.
показати весь коментар
19.02.2026 16:50 Відповісти
Дебіл чи шо? Добереться Смерека ще й до цього покидька.
показати весь коментар
19.02.2026 22:35 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Батько генпрокурора Кравченка має громадянство РФ.
У родичів заступників - теж зв'язки з РФ.
Egyptian orchestra:
Генпрокуратура - гніздо русні!
Офіс президента - патентовані покидьки і русня.
РНБО - публіка з закордонними паспортами і потужним корупційним шлейфом.
Енергетика - Міндіч, агентура Деркача і "двушечка на москву".
Що їх усіх обʼєднує - вони це вибір і призначення ЗЕленського!
показати весь коментар
19.02.2026 17:20 Відповісти
чекісти або іх діти і внуки правлять Україною до тепер, більше того ця ознака приналежності кваліфікується для системи як своя людина і ця людина буде просуватися ну принаймні до корупційного і суспільного резонансу ...
без люстрації ми пропадем , а люстрацію запровадити і провести зможе лише національни уряд
показати весь коментар
19.02.2026 17:26 Відповісти
не треба бути генніями конспіралогії ,достатньо мати кришу від кгб- фсб , і можно грабувати Україну , бо історично українці завжди піддавалися маніпуляціям , тому шо городна самодостатність , притупляла небеспеку того ,шо не тільки город ,а і городину можуть забрати разом з життям ...це сторія...
показати весь коментар
19.02.2026 17:40 Відповісти
Давно десь читав,може й на Цензорі,що цей Дєркач,після 24.02. деякий час жив у Сумській області,ніхто з орлів Баканова ним не цікавився. А потім тихенько перебрався в Рашку. а от жінку Медведчува Марченко орли Баканова перед нападом Рашки,тихенько доправили до лукашенківського кордону. Медведчука теж обміняли на якихось "наших героїв"....
показати весь коментар
19.02.2026 18:00 Відповісти
Медведчука і 55 росіян обміняли на 215 ГЕРОЇВ азовців та інших українських полонених.

А хто це пише і є якихось Херой

https://www.bbc.com/ukrainian/news-62980560

почекаємо реакції адмінів, забанять ,чи ні

з російського полону звільнили 215 військовослужбовців, з них 108 бійців "Азову". Серед звільнених - 124 офіцери.
показати весь коментар
19.02.2026 18:55 Відповісти
я говорю лише про Медведчука. ви очевидно не знаєте скільки героїв з бригади Азов опинилося в полоні в Маріуполі,після того як інші "герої" з Києва сказали їм що все домовлено і наказали скласти зброю. Всі ці герої і досі в полоні (якщо вони ще живі),тоді їх було більше тисячі. за Медведчука і його жінку Путін віддав би всіх азовців але він віддав лише 215 невідомих "героїв"...
показати весь коментар
19.02.2026 19:32 Відповісти
З ваших слів що, Медведчука теж обміняли на якихось "наших героїв"....
я бачу що це міг написати тілики подонок та покидьок.....
чоб ти чмо знав ЛІЧНО скільки героїв з бригади Азов опинилося в полоні в Маріуполі....
і відчув на власній шкурі "присмак" полону у кацапів.
Думай, що пишеш.

https://censor.net/ua/news/3601418/zv-yazok-galuschenka-iz-derkachem-znayiomi-buly-navit-batky/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_3e62ec6d-4dbd-4e92-a6aa-73b043952df8
показати весь коментар
20.02.2026 10:25 Відповісти
пнхпнхпнхпнхпнхпнхпнхпнхпнхпнхпнх......
показати весь коментар
21.02.2026 00:30 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 09:49 Відповісти
ой, а шо ж такоє?
показати весь коментар
19.02.2026 21:19 Відповісти
разом таємно відвідували синагогу?
показати весь коментар
19.02.2026 21:50 Відповісти
...совковатні зрадники і зараз на важливих посадах, нажаль
показати весь коментар
19.02.2026 22:56 Відповісти
Завдяки дружбі деркача з луценком його не чипали ні в часи свиночолого, ні тим більше в часи зе
показати весь коментар
20.02.2026 08:19 Відповісти
Три лідори трьох держав - боягуз, бовдур і досвідчений. Прізвища на ваш розсуд.
показати весь коментар
20.02.2026 21:00 Відповісти
 
 