Отец Галущенко и отец предателя Деркача были лично знакомы, - Кошарная

Отец экс-министра энергетики Галущенко был знаком с отцом экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.

Об этом заявила экспертпо ядерной энергетике Ольга Кошарная, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По ее словам, отец Галущенко - Валерий Михайлович Галущенко - возглавлял управление КГБ одного из районов Львова с 1986 по 1991 год.

"Семья жила на улице Витовского, которая известна тем, что в домах на этой улице в квартиры депортированных и замученных львовян после войны заселяли чекистов и военных, не местного происхождения.

Стремительная карьера выпускника юридического факультета Львовского университета от помощника прокурора во Львове через третьего секретаря МИД до Администрации президента Л.Кучмы и В.Ющенко и с 1997 по 2011, а именно: от консультанта до заместителя руководителя департамента Секретариата президентов, объясняется личным знакомством отца Г. Галущенко с главой СБУ Л. Деркачем во времена Л. Кучмы, отцом предателя Андрея Деркача", - рассказала она.

По словам Кошарной, Деркач был крестником Леонида Кучмы и имел на Банковой собственный кабинет. Там они и познакомились с Галущенко.

"Именно во время работы в Администрации президента он получил орден Даниила Галицкого. А еще имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника", - добавила она.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.