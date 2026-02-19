Отец Галущенко и отец предателя Деркача были лично знакомы, - Кошарная
Отец экс-министра энергетики Галущенко был знаком с отцом экс-нардепа-предателя Андрея Деркача.
Об этом заявила экспертпо ядерной энергетике Ольга Кошарная, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По ее словам, отец Галущенко - Валерий Михайлович Галущенко - возглавлял управление КГБ одного из районов Львова с 1986 по 1991 год.
"Семья жила на улице Витовского, которая известна тем, что в домах на этой улице в квартиры депортированных и замученных львовян после войны заселяли чекистов и военных, не местного происхождения.
Стремительная карьера выпускника юридического факультета Львовского университета от помощника прокурора во Львове через третьего секретаря МИД до Администрации президента Л.Кучмы и В.Ющенко и с 1997 по 2011, а именно: от консультанта до заместителя руководителя департамента Секретариата президентов, объясняется личным знакомством отца Г. Галущенко с главой СБУ Л. Деркачем во времена Л. Кучмы, отцом предателя Андрея Деркача", - рассказала она.
По словам Кошарной, Деркач был крестником Леонида Кучмы и имел на Банковой собственный кабинет. Там они и познакомились с Галущенко.
"Именно во время работы в Администрации президента он получил орден Даниила Галицкого. А еще имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника", - добавила она.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
-
17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.
29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
А покійні Марчук, з Сашком Білим і Лісником, В. Чорновіл, Г.Гонгадзе, А. Парубій, попереджали Українців!!!
Щоб в часи СССР отримати дозвіл виїзду за кордон , а тим паче на роботу...
пройти перевірку КДБ - там перевіряли все, починаючи від місця роботи до пліток за місцем проживання.
Я ПРО ПАПКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО як він у 1980 році підвищував професійний рівень 4 роки в Монголії
Тут і до бабці не ходи...