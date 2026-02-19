РУС
Дело Галущенко
Отец Галущенко и отец предателя Деркача были лично знакомы, - Кошарная

Связь Галущенко с Деркачем: знакомы были даже родители

Отец экс-министра энергетики Галущенко был знаком с отцом экс-нардепа-предателя Андрея Деркача. 

Об этом заявила экспертпо ядерной энергетике Ольга Кошарная, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По ее словам, отец Галущенко - Валерий Михайлович Галущенко - возглавлял управление КГБ одного из районов Львова с 1986 по 1991 год.

Читайте также: Галущенко о проживании в арестованном доме Захарченко: Платил какому-то парню $130 за сутки

"Семья жила на улице Витовского, которая известна тем, что в домах на этой улице в квартиры депортированных и замученных львовян после войны заселяли чекистов и военных, не местного происхождения.

Стремительная карьера выпускника юридического факультета Львовского университета от помощника прокурора во Львове через третьего секретаря МИД до Администрации президента Л.Кучмы и В.Ющенко и с 1997 по 2011, а именно: от консультанта до заместителя руководителя департамента Секретариата президентов, объясняется личным знакомством отца Г. Галущенко с главой СБУ Л. Деркачем во времена Л. Кучмы, отцом предателя Андрея Деркача", - рассказала она.

По словам Кошарной, Деркач был крестником Леонида Кучмы и имел на Банковой собственный кабинет. Там они и познакомились с Галущенко.

"Именно во время работы в Администрации президента он получил орден Даниила Галицкого. А еще имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В НАБУ рассказали о роли Галущенко в "Миндичгейте". ВИДЕО

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Читайте также: ГКВС о камере с "неприятными соседями" для Магамедрасулова: Это среднестатистическое помещение СИЗО

Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

Деркач Андрей (28) Галущенко Герман (178) Кошарная Ольга (5)
Топ комментарии
+10
для паРаши всі наші "секрети" - відкрита книга .. агентів, "консерв", зрадників - просто греблю гати у владі.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:52 Ответить
+9
не провели люстрацію - от і маємо.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:49 Ответить
+9
Оце новини одна краще другої. На топ посади відбирають найгірших подонків та крадіїв.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:51 Ответить
не провели люстрацію - от і маємо.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:49 Ответить
Давно пора выявить всех друзей,знакомых,родню,кумив, бизнес партнёров,помощников и просто корешей всяких деркачей,медведчуков,портновых,сивковичей и опубликовать их должности в держструктурах,пусть народ охренеет.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:51 Ответить
Оце новини одна краще другої. На топ посади відбирають найгірших подонків та крадіїв.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:51 Ответить
тяжолоє наслєдіє царского рєжима..
показать весь комментарий
19.02.2026 15:10 Ответить
для паРаши всі наші "секрети" - відкрита книга .. агентів, "консерв", зрадників - просто греблю гати у владі.
показать весь комментарий
19.02.2026 14:52 Ответить


5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
показать весь комментарий
19.02.2026 15:30 Ответить
Кучма, хоче ще більше розказати з піскуном, наливайченком та кожемякіним, про інших друзів та родичів деркача і галущенка, і не тільки пробних, а і про інших йолопів з московського агенства фсб в Україні!! Вони усі працюють і сьогодні, на посадах в органах державного управління!!!! Держсекретарів на посади в КМУ та ЦОВВ, вони ж САДЯТЬ!!! Добре, що про них ще знають і керівники служб з 15 країни Західних Партнерів!!!!
А покійні Марчук, з Сашком Білим і Лісником, В. Чорновіл, Г.Гонгадзе, А. Парубій, попереджали Українців!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 14:59 Ответить
Я вже давно казав, у нас під час війни керівництво одним з найважливіших секторів захопили агенти кремля, вони послідовно не гот ували енергетику до зими, тому кремль так сильно бив цієї зими по енергетиці, бо знав, що його агентура все підготувала, і все це покривав зелений лідор, який з друганами просто обкрадав країну.
показать весь комментарий
19.02.2026 15:00 Ответить
А що там з батьком владімалєксанровіча?
показать весь комментарий
19.02.2026 15:02 Ответить
Синок нкведіста
показать весь комментарий
19.02.2026 15:07 Ответить
Але справжній поворот в кар"рі батька Зеленського стався в 1980-х: чотири роки в Монголії, де Олександр керував проєктами з комп'ютеризації...
показать весь комментарий
19.02.2026 15:27 Ответить
Саме в ці рочки папа Єрмака - В конце 1980-х Бориса отправляют в Афганистан - горячую точку советской внешней политики."

Щоб в часи СССР отримати дозвіл виїзду за кордон , а тим паче на роботу...

пройти перевірку КДБ - там перевіряли все, починаючи від місця роботи до пліток за місцем проживання.

Я ПРО ПАПКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО як він у 1980 році підвищував професійний рівень 4 роки в Монголії
показать весь комментарий
19.02.2026 15:41 Ответить
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9ff4cf1bbdba803bb0a3284d05e1ce956f8de71657a04f3206ebf8145b9d2228JmltdHM9MTc3MTQ1OTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly8yNHR2LnVhL3J1L2tlbS1ieWwtZGVkdXNoa2EtemVsZW5za29nby11a3JhaW5za2lqLXByZXppZGVudC1yYXNza2F6YWwtby1zdm9lbS1kZWRlLTI0LWthbmFsX24yNzIzMzg4&ntb=1 Дедушка Владимира Зеленского, Семен Зеленский, служил в пехоте во время Второй мировой войны. Он командовал минометным взводом и получил два ордена Красной Звезды за свои подвиги. Семен Иванович Зеленский был единственным из четырех братьев, который имел военное образование, и его семью расстреляли фашисты. Он работал в уголовном розыске и был полковником милиции. Дедушка Зеленского похоронен на Всебратском кладбище в Кривом Роге.
показать весь комментарий
19.02.2026 15:43 Ответить
Все. це 'зелений спрут', який увібрав в себе регіоналів і інших антиукраїнських покидьків в Україні Толку з цим розв'язанням міндічівського вузла не буде. Треба рубати під корінь.
показать весь комментарий
19.02.2026 15:15 Ответить
а проголосовали за них Марсиане?
показать весь комментарий
19.02.2026 15:44 Ответить
Боюсь навіть подумати,якщо раптом депутатів та кабмін перевірити...А ще є депутати і чиновники обласного масштабу. А ще є мери,міська і сільська знать...Судді,прокурори,митниця, ітд.ітп...Одним словом,краще не треба,а то ще дізнаємось із кого і з чого держава насправді складається.
показать весь комментарий
19.02.2026 15:25 Ответить
Там всі свої, як там шаурма, що відправляв бюджетні гроші брату на окуповану територію, як там шефір зі своїм сенниченком, що вкрав 10 ярдів у фонді держмайна, міндич, умєров з 8 маєтками в Америці... То так війна буде вічною, вони теж зроблять все, щоб вона не завершувалась, аби грабувати вічно.
показать весь комментарий
19.02.2026 15:35 Ответить
Якщо би СБУ ПЕРЕВІРИЛА "ЗЕЛЕНИЙ КВАРТАЛ І ОП(ОФІС ПУТІНА") В ТОМУ ЧИСЛІ І РОДОВІ ХВОСТИ "ЗЕЗЕДЕНТА".ТО З РАШИСТСЬКИМ ДУШКОМ ДОКУЯ НАРОДУ...
показать весь комментарий
19.02.2026 15:45 Ответить
Сігізмунд - агент фсб !
Тут і до бабці не ходи...
показать весь комментарий
19.02.2026 15:47 Ответить
 
 