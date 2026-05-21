Судья перед вручением подозрения переписал квартиру на сына - детектива НАБУ: Бюро заявило о расследовании

Судья Верховного Суда в отставке переписал квартиру на сына

Судья Верховного Суда в отставке Александр Прокопенко за несколько дней до вручения подозрения по делу о коррупции переоформил квартиру в Киеве на своего сына Богдана Прокопенко, который работает детективом НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на декларацию пишет "Судебный репортер".

Что известно об имуществе

Речь идет о квартире площадью 127 квадратных метров и парковочном месте в Киеве, которые оценили в 1,6 млн грн.

По данным СМИ, имущество переоформили 16 мая.

Уже 19 мая НАБУ вручило Александру Прокопенко и еще трем судьям Верховного Суда подозрения по так называемому делу Князева.

Подозрения также получили судьи Игорь Железный, Ирина Григорьева и Жанна Еленина.

Что заявили в НАБУ

После публикаций в СМИ НАБУ обнародовало официальное заявление.

В Бюро подчеркнули, что детектив Богдан Прокопенко не входил в состав следственной группы по делу о коррупции в Верховном Суде и не имел доступа к материалам производства.

"Для установления всех обстоятельств переоформления имущества проводится служебное расследование", – заявили в НАБУ.

Также в Бюро сообщили, что в день вручения подозрения директор НАБУ подписал решение о наложении ареста на недвижимость.

Кроме того, в суд уже направлено ходатайство об аресте имущества.

Что известно о деле

Дело касается коррупции в Верховном Суде, фигурантом которого является экс-глава ВС Всеволод Князев.

Еще в мае 2023 года правоохранители сообщали об изъятии у судей меченых купюр после задержания Князева, однако подозрения отдельным фигурантам тогда не вручали.

тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

олігархічно кланова система "Україна"
21.05.2026 16:22
21.05.2026 16:21
***** не конфлікт інтересів
21.05.2026 16:23
21.05.2026 16:21
21.05.2026 16:22
апдейт

податки їм на зарплату і довічне утримання(суддям) платять кріпаки
21.05.2026 16:25
Суддя - дійшов до Верху а так спалився і сина підставив
21.05.2026 16:22
***** не конфлікт інтересів
21.05.2026 16:23
Як казав один депутат, - Якщо на тобі немає жодної кримінальної справи про корупцію, значить ти лох по життю! -
21.05.2026 16:26
Конан Дойл рішив підшуткувати і відправив телеграми 10 - ти відомим в Лондоні членам парламенту - які славились своєю бездоганною репутацією - Все розкрилось, Тікайте - на наступний день всі 10 втекли з міста
21.05.2026 16:36
Красавчік
21.05.2026 16:39
Клятий Порошенко з Кличком (сарказм).
21.05.2026 16:38
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) було утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.
Першим Директором НАБУ було призначено Артема Ситника, який очолив новостворений орган для боротьби з топкорупцією.

Суддя перед врученням підозри переписав квартиру на сина - детектива НАБУ: Бюро заявило про розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n4004406

І шо ????
КОГО МИ ЛОВИМО ?
І ЗА ШО ?
21.05.2026 17:09
Ці гниди зе шобли загеноцидили Українців не менше ніж буряти
21.05.2026 16:48
 
 