Судья перед вручением подозрения переписал квартиру на сына - детектива НАБУ: Бюро заявило о расследовании
Судья Верховного Суда в отставке Александр Прокопенко за несколько дней до вручения подозрения по делу о коррупции переоформил квартиру в Киеве на своего сына Богдана Прокопенко, который работает детективом НАБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на декларацию пишет "Судебный репортер".
Что известно об имуществе
Речь идет о квартире площадью 127 квадратных метров и парковочном месте в Киеве, которые оценили в 1,6 млн грн.
По данным СМИ, имущество переоформили 16 мая.
Уже 19 мая НАБУ вручило Александру Прокопенко и еще трем судьям Верховного Суда подозрения по так называемому делу Князева.
Подозрения также получили судьи Игорь Железный, Ирина Григорьева и Жанна Еленина.
Что заявили в НАБУ
После публикаций в СМИ НАБУ обнародовало официальное заявление.
В Бюро подчеркнули, что детектив Богдан Прокопенко не входил в состав следственной группы по делу о коррупции в Верховном Суде и не имел доступа к материалам производства.
"Для установления всех обстоятельств переоформления имущества проводится служебное расследование", – заявили в НАБУ.
Также в Бюро сообщили, что в день вручения подозрения директор НАБУ подписал решение о наложении ареста на недвижимость.
Кроме того, в суд уже направлено ходатайство об аресте имущества.
Что известно о деле
Дело касается коррупции в Верховном Суде, фигурантом которого является экс-глава ВС Всеволод Князев.
Еще в мае 2023 года правоохранители сообщали об изъятии у судей меченых купюр после задержания Князева, однако подозрения отдельным фигурантам тогда не вручали.
синок - детектив НАБУ
олігархічно кланова система "Україна"
тато - суддя Верховного Суда
податки їм на зарплату і довічне утримання(суддям) платять кріпаки
І шо ????
КОГО МИ ЛОВИМО ?
І ЗА ШО ?