Суддя перед врученням підозри переписав квартиру на сина - детектива НАБУ: Бюро заявило про розслідування

Суддя Верховного Суду у відставці Олександр Прокопенко за кілька днів до вручення підозри у справі про корупцію переоформив квартиру у Києві на свого сина Богдана Прокопенка, який працює детективом НАБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на декларацію, пише "Судовий репортер".

Що відомо про майно

Йдеться про квартиру площею 127 квадратних метрів та паркомісце у Києві, які оцінили у 1,6 млн грн.

За даними медіа, майно переоформили 16 травня.

Вже 19 травня НАБУ вручило Олександру Прокопенку та ще трьом суддям Верховного Суду підозри у так званій справі Князєва.

Підозри також отримали судді Ігор Желєзний, Ірина Григор’єва та Жанна Єленіна.

Що заявили у НАБУ

Після публікацій у медіа НАБУ оприлюднило офіційну заяву.

У Бюро наголосили, що детектив Богдан Прокопенко не входив до складу слідчої групи у справі про корупцію у Верховному Суді та не мав доступу до матеріалів провадження.

"Для встановлення всіх обставин переоформлення майна проводиться службове розслідування", – заявили у НАБУ.

Також у Бюро повідомили, що у день вручення підозри директор НАБУ підписав рішення про накладення арешту на нерухомість.

Крім того, до суду вже направили клопотання про арешт майна.

Що відомо про справу

Справа стосується корупції у Верховному Суді, фігурантом якої є ексголова ВС Всеволод Князєв.

Ще у травні 2023 року правоохоронці повідомляли про вилучення у суддів мічених купюр після затримання Князєва, однак підозри окремим фігурантам тоді не вручали.

