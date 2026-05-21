УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8507 відвідувачів онлайн
Новини Корупція у Верховному Суді
25 308 25

Суддя перед врученням підозри переписав квартиру на сина - детектива НАБУ: Бюро заявило про розслідування

Суддя Верховного Суду у відставці переписав квартиру на сина

Суддя Верховного Суду у відставці Олександр Прокопенко за кілька днів до вручення підозри у справі про корупцію переоформив квартиру у Києві на свого сина Богдана Прокопенка, який працює детективом НАБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на декларацію, пише "Судовий репортер".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про майно

Йдеться про квартиру площею 127 квадратних метрів та паркомісце у Києві, які оцінили у 1,6 млн грн.

За даними медіа, майно переоформили 16 травня.

Вже 19 травня НАБУ вручило Олександру Прокопенку та ще трьом суддям Верховного Суду підозри у так званій справі Князєва.

Підозри також отримали судді Ігор Желєзний, Ірина Григор’єва та Жанна Єленіна.

Читайте: У справі про корупцію у Верховному Суді підозри отримали ще четверо суддів, - САП

Що заявили у НАБУ

Після публікацій у медіа НАБУ оприлюднило офіційну заяву.

У Бюро наголосили, що детектив Богдан Прокопенко не входив до складу слідчої групи у справі про корупцію у Верховному Суді та не мав доступу до матеріалів провадження.

"Для встановлення всіх обставин переоформлення майна проводиться службове розслідування", – заявили у НАБУ.

Також у Бюро повідомили, що у день вручення підозри директор НАБУ підписав рішення про накладення арешту на нерухомість.

Крім того, до суду вже направили клопотання про арешт майна.

Читайте також: Корупція у Верховному Суді: НАБУ та САП проводять слідчі дії, зокрема у Князєва. ФОТОрепортаж

Що відомо про справу

Справа стосується корупції у Верховному Суді, фігурантом якої є ексголова ВС Всеволод Князєв.

Ще у травні 2023 року правоохоронці повідомляли про вилучення у суддів мічених купюр після затримання Князєва, однак підозри окремим фігурантам тоді не вручали.

Читайте також: Суддя Григор’єва, в якої НАБУ знайшло $50 тисяч під час обшуку в справі Князєва, може скасувати обшук у Тимошенко, - ЦПК

НАБУ (5729) Верховний Суд (1195) квартира (331) корупція (5058) розслідування (2295) підозра (1011)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

олігархічно кланова система "Україна"
показати весь коментар
21.05.2026 16:22 Відповісти
+12
показати весь коментар
21.05.2026 16:21 Відповісти
+11
апдейт

тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

олігархічно кланова система "Україна"

податки їм на зарплату і довічне утримання(суддям) платять кріпаки
показати весь коментар
21.05.2026 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.05.2026 16:21 Відповісти
тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

олігархічно кланова система "Україна"
показати весь коментар
21.05.2026 16:22 Відповісти
апдейт

тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

олігархічно кланова система "Україна"

податки їм на зарплату і довічне утримання(суддям) платять кріпаки
показати весь коментар
21.05.2026 16:25 Відповісти
Суддя - дійшов до Верху а так спалився і сина підставив
показати весь коментар
21.05.2026 16:22 Відповісти
***** не конфлікт інтересів
показати весь коментар
21.05.2026 16:23 Відповісти
Як казав один депутат, - Якщо на тобі немає жодної кримінальної справи про корупцію, значить ти лох по життю! -
показати весь коментар
21.05.2026 16:26 Відповісти
Конан Дойл рішив підшуткувати і відправив телеграми 10 - ти відомим в Лондоні членам парламенту - які славились своєю бездоганною репутацією - Все розкрилось, Тікайте - на наступний день всі 10 втекли з міста
показати весь коментар
21.05.2026 16:36 Відповісти
Красавчік
показати весь коментар
21.05.2026 16:39 Відповісти
Клятий Порошенко з Кличком (сарказм).
показати весь коментар
21.05.2026 16:38 Відповісти
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) було утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.
Першим Директором НАБУ було призначено Артема Ситника, який очолив новостворений орган для боротьби з топкорупцією.

Суддя перед врученням підозри переписав квартиру на сина - детектива НАБУ: Бюро заявило про розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n4004406

тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

І шо ????
КОГО МИ ЛОВИМО ?
І ЗА ШО ?
показати весь коментар
21.05.2026 17:09 Відповісти
Як ******* туь деякі писати, під деякіми чутливими темами " ну не всіж такі, мємємємє 😭"
показати весь коментар
21.05.2026 18:41 Відповісти
Коли усі сесТРИ по крові - ерудити та полімати (сарказм).
показати весь коментар
21.05.2026 20:46 Відповісти
Звілтнять на..єр тай все.
показати весь коментар
21.05.2026 18:42 Відповісти
Ці гниди зе шобли загеноцидили Українців не менше ніж буряти
показати весь коментар
21.05.2026 16:48 Відповісти
Голову Верховного Суду обирає Пленум Верховного Суду зі свого складу. Це колегіальний орган, до якого входять усі діючі судді Верховного Суду.
Суддів Верховного Суду в Україні не «обирають» у класичному розумінні (голосуванням народу чи парламенту), а призначають за результатами спеціального конкурсного відбору ...

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) було утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.
Першим Директором НАБУ було призначено Артема Ситника, який очолив новостворений орган для боротьби з топкорупцією.

Детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) обирають шляхом відкритого конкурсу, який проводить спеціальна конкурсна комісія.

тато - суддя Верховного Суда

синок - детектив НАБУ

Хто кого обрав ?
синок татА, чи тато синка ?
Чи буряти ?
А У ЯКОМУ РОЦІ ?
показати весь коментар
21.05.2026 17:16 Відповісти
НАБУ - це "зешобла"??? Оце поворот!
показати весь коментар
21.05.2026 20:00 Відповісти
300 USD за кв.м. Це ж в якому хліві жив наш бідний суддя! Може вже нарешті треба судити і за знущання над здоровим глуздом?
показати весь коментар
21.05.2026 18:54 Відповісти
Яка чудова родина державних службовців.
показати весь коментар
21.05.2026 20:12 Відповісти
...мафія знущається з українців!
показати весь коментар
21.05.2026 21:00 Відповісти
Це що, виходить, син повідомив батьку внутрішню інформацію, що збираються йому підозру вручати і порадив хату переписати, бо буде конфіскація. За законом, якщо до підозри, то типу угода добросовісна і її не скасують, якщо після підозри - то можуть визнати недійсною як таку, що має на меті уникнення від виконання вироку про конфіскацію.

Як казали при СРСР "рубль за сто", що син в стані конфлікту інтересів злив інсайдерську інформацію батьку. Тут варто його на поліграф посадити і за наслідками перевірки на поліграфі попросити заяву на звільнення з НАБУ на стіл поставити . . .
показати весь коментар
22.05.2026 02:05 Відповісти
Одна банда прокурорсько-суддівсько-слідчих.
показати весь коментар
22.05.2026 11:34 Відповісти
 
 