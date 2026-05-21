Суддя перед врученням підозри переписав квартиру на сина - детектива НАБУ: Бюро заявило про розслідування
Суддя Верховного Суду у відставці Олександр Прокопенко за кілька днів до вручення підозри у справі про корупцію переоформив квартиру у Києві на свого сина Богдана Прокопенка, який працює детективом НАБУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на декларацію, пише "Судовий репортер".
Що відомо про майно
Йдеться про квартиру площею 127 квадратних метрів та паркомісце у Києві, які оцінили у 1,6 млн грн.
За даними медіа, майно переоформили 16 травня.
Вже 19 травня НАБУ вручило Олександру Прокопенку та ще трьом суддям Верховного Суду підозри у так званій справі Князєва.
Підозри також отримали судді Ігор Желєзний, Ірина Григор’єва та Жанна Єленіна.
Що заявили у НАБУ
Після публікацій у медіа НАБУ оприлюднило офіційну заяву.
У Бюро наголосили, що детектив Богдан Прокопенко не входив до складу слідчої групи у справі про корупцію у Верховному Суді та не мав доступу до матеріалів провадження.
"Для встановлення всіх обставин переоформлення майна проводиться службове розслідування", – заявили у НАБУ.
Також у Бюро повідомили, що у день вручення підозри директор НАБУ підписав рішення про накладення арешту на нерухомість.
Крім того, до суду вже направили клопотання про арешт майна.
Що відомо про справу
Справа стосується корупції у Верховному Суді, фігурантом якої є ексголова ВС Всеволод Князєв.
Ще у травні 2023 року правоохоронці повідомляли про вилучення у суддів мічених купюр після затримання Князєва, однак підозри окремим фігурантам тоді не вручали.
олігархічно кланова система "Україна"
Першим Директором НАБУ було призначено Артема Ситника, який очолив новостворений орган для боротьби з топкорупцією.
Джерело: https://censor.net/ua/n4004406
Суддів Верховного Суду в Україні не «обирають» у класичному розумінні (голосуванням народу чи парламенту), а призначають за результатами спеціального конкурсного відбору ...
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) було утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.
Детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) обирають шляхом відкритого конкурсу, який проводить спеціальна конкурсна комісія.
Як казали при СРСР "рубль за сто", що син в стані конфлікту інтересів злив інсайдерську інформацію батьку. Тут варто його на поліграф посадити і за наслідками перевірки на поліграфі попросити заяву на звільнення з НАБУ на стіл поставити . . .