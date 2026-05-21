Враг 24 раза атаковал на Покровском направлении, всего на фронте - 76 боестолкновений

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 76.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 21 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Искрисковщина, Рыжевка, Рогизное, Коренок, Сопич, Нововасильевка, Бачевск, Уланово, Нескучное, Прогресс, Тополя, Будки, Гаврилова Слобода, Яструбщина и Сумы. Также подверглись авиаударам Вольная Слобода, Товстодубово и Марчишина Буда в Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, применив три КАБ, и осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия в сторону Куриловки, Кившаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник дважды атаковал в сторону Заречного и Лимана. Обе из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свое положение в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в сторону Миньковки. Атака продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и Торецкое.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Затышок, Никаноровка, Родинское, Торецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Каменка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новопавловка. Одна из этих атак еще продолжается.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Вербового и Тернового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак в сторону позиций наших защитников в районах Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Злагоды, Зализничного, Цветкового, Воздвижковки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного. Одна из этих атак продолжается.

На Ореховском направлении враг провел одну штурмовую операцию в сторону Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.