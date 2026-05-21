Ворог 24 рази атакував на Покровському напрямку, загалом на фронті - 76 боєзіткнень

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 76.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 21 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Кореньок, Сопич, Нововасилівка, Бачівськ, Уланове, Нескучне, Прогрес, Тополя, Будки, Гаврилова Слобода, Яструбщина та Суми. Також зазнали авіаударів Вільна Слобода, Товстодубове та Марчишина Буда на Сумщині.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ та здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дія ворога.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Лиману та населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Одна з цих атак іще триває.

Також читайте: Сили оборони притисли росіян до кордону біля Великого Бурлука, - Трегубов

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник двічі атакував у бік Зарічного та Лиману. Обидві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє становище в бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Міньківки. Атака триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та Торецьке.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Нове Шахове, Затишок, Никанорівка, Родинське, Торецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.

Читайте: ЗСУ переходять від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії, - Сирський

На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в бік Вербового та Тернового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в бік Антонівського мосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові досі є у Куп’янську, - Трегубов

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.