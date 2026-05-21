Ворог 24 рази атакував на Покровському напрямку, загалом на фронті - 76 боєзіткнень
Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 76.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 21 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Кореньок, Сопич, Нововасилівка, Бачівськ, Уланове, Нескучне, Прогрес, Тополя, Будки, Гаврилова Слобода, Яструбщина та Суми. Також зазнали авіаударів Вільна Слобода, Товстодубове та Марчишина Буда на Сумщині.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ та здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дія ворога.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Лиману та населеного пункту Вільча.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Одна з цих атак іще триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку противник двічі атакував у бік Зарічного та Лиману. Обидві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє становище в бік Різниківки.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Міньківки. Атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та Торецьке.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Нове Шахове, Затишок, Никанорівка, Родинське, Торецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в бік Вербового та Тернового.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.
На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в бік Антонівського мосту.
За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
