Литва отреагировала на обвинения Беларуси в отношении "украинского дрона"

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что украинский беспилотник якобы нарушил её воздушное пространство с территории Литвы на прошлой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении литовского МИД на платформе X.

Скандал вокруг дрона и вызов дипломата

В четверг белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы в Минске.

Как заявили в ведомстве, причиной стало то, что 17 мая украинский дрон "Чайка" якобы зафиксировали вблизи села Станиславцы в Витебской области.

Утверждается, что беспилотник летел для нанесения удара по территории России, но попал в Беларусь со стороны Литвы.

В Минске заявили, что Литва не приняла меры для недопущения такого инцидента и не предупредила белорусских военных об угрозе.

Ответ Литвы и реакция Балтии

МИД Литвы категорически отверг эти обвинения.

"Сам факт того, что МИД Беларуси передал ноту по этому вопросу нашему временному поверенному в делах в Минске, является прямым доказательством причастности Беларуси не только к агрессивной войне России против Украины, но теперь и к информационной атаке России против Литвы и других стран Балтии".

В ведомстве назвали заявления Минска абсурдными.

Ранее Эстония вызвала представителя России из-за дезинформационной кампании против стран Балтии.

Кроме того, МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за ложной информации о якобы использовании ее территории для атак дронов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России странам Балтии и назвала такие заявления полной чепухой.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии провели беседу о росте числа инцидентов с дронами в Балтийском регионе и дезинформационной кампании России против их стран.

