Литва отреагировала на обвинения Беларуси в отношении "украинского дрона"
Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что украинский беспилотник якобы нарушил её воздушное пространство с территории Литвы на прошлой неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении литовского МИД на платформе X.
Скандал вокруг дрона и вызов дипломата
В четверг белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы в Минске.
Как заявили в ведомстве, причиной стало то, что 17 мая украинский дрон "Чайка" якобы зафиксировали вблизи села Станиславцы в Витебской области.
Утверждается, что беспилотник летел для нанесения удара по территории России, но попал в Беларусь со стороны Литвы.
В Минске заявили, что Литва не приняла меры для недопущения такого инцидента и не предупредила белорусских военных об угрозе.
Ответ Литвы и реакция Балтии
МИД Литвы категорически отверг эти обвинения.
"Сам факт того, что МИД Беларуси передал ноту по этому вопросу нашему временному поверенному в делах в Минске, является прямым доказательством причастности Беларуси не только к агрессивной войне России против Украины, но теперь и к информационной атаке России против Литвы и других стран Балтии".
В ведомстве назвали заявления Минска абсурдными.
Ранее Эстония вызвала представителя России из-за дезинформационной кампании против стран Балтии.
Кроме того, МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за ложной информации о якобы использовании ее территории для атак дронов.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России странам Балтии и назвала такие заявления полной чепухой.
- Президенты Литвы, Латвии и Эстонии провели беседу о росте числа инцидентов с дронами в Балтийском регионе и дезинформационной кампании России против их стран.
