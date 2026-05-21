Литва відреагувала на звинувачення Білорусі щодо "українського дрона"

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що український безпілотник нібито порушив її повітряний простір з території Литви минулого тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні литовського МЗС на платформі X.

Скандал навколо дрона і виклик дипломата

У четвер білоруське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Литви в Мінську.

Як заявили у відомстві, причиною стало те, що 17 травня український дрон "Чайка" нібито зафіксували поблизу села Станіславці у Вітебській області.

Стверджується, що безпілотник летів для удару по території Росії, але потрапив до Білорусі з боку Литви.

У Мінську заявили, що Литва не вжила заходів для недопущення такого інциденту та не попередила білоруських військових про загрозу.

Відповідь Литви і реакція Балтії

МЗС Литви категорично відкинуло ці звинувачення.

"Сам факт того, що МЗС Білорусі передало ноту з цього питання нашому тимчасовому повіреному у справах в Мінську, є прямим доказом причетності Білорусі не лише до агресивної війни Росії проти України, а тепер і до інформаційної атаки Росії проти Литви та інших країн Балтії"

У відомстві назвали заяви Мінська абсурдними.

Раніше Естонія викликала представника Росії через дезінформаційну кампанію проти країн Балтії.

Крім того, МЗС Латвії викликало російського дипломата через неправдиву інформацію про нібито використання її території для атак дронів.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії країнам Балтії та назвала такі заяви повною нісенітницею.

Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову щодо зростання кількості інцидентів із дронами в Балтійському регіоні та дезінформаційну кампанію Росії проти їхніх країн.

