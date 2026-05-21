Кремль столкнулся с тремя системными кризисами из-за войны в Украине, — Bild

Полномасштабная война против Украины, которую Россия рассматривала как способ укрепить свой международный статус, на пятый год превратилась в серьезную проблему для Кремля.

Bild

Три вызова, которые накапливаются для Кремля

В материале отмечается, что нынешняя война создает для руководства РФ сразу несколько критических проблем, которые сложно решить.

Во-первых, речь идет о больших потерях среди российских военных.

По западным оценкам, РФ ежемесячно теряет около 35 тысяч солдат убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают количество погибших примерно в 352 тысячи человек, из которых известны имена около 217,8 тысячи.

Несмотря на постоянное пополнение армии новыми контрактниками, темпы наращивания численности фактически остановились.

Во-вторых, фиксируется изменение баланса на фронте.

В материале указано, что Россия впервые за долгое время теряет больше территорий, чем захватывает. Общий результат продвижения с начала года составляет около 220 квадратных километров, что равно примерно 0,04% территории Украины. В то же время украинские силы смогли деоккупировать около 189 квадратных километров.

Третьим ключевым вызовом называют перенос боевых действий вглубь России.

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и инфраструктуру в тылу.

Под удары попадают даже районы вокруг Москвы, которые ранее считались защищенными от войны. Это создает дополнительное давление на российское общество, которое долгое время не ощущало последствий боевых действий в повседневной жизни.

"Война, задуманная как краткая зарубежная операция, на пятый год превратилась в системную внутреннюю проблему для России", — отмечается в анализе.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ переходят от "войны на истощение" к асимметричной стратегии. По его словам, значительную долю потерь врагу наносят подразделения беспилотных систем во всех трех доменах — воздушном, сухопутном и морском.

