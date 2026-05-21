Кремль столкнулся с тремя системными кризисами из-за войны в Украине, — Bild

Россия теряет людей и территории: в Bild оценили ситуацию на фронте

Полномасштабная война против Украины, которую Россия рассматривала как способ укрепить свой международный статус, на пятый год превратилась в серьезную проблему для Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации немецкого издания Bild.

Три вызова, которые накапливаются для Кремля

В материале отмечается, что нынешняя война создает для руководства РФ сразу несколько критических проблем, которые сложно решить.

  • Во-первых, речь идет о больших потерях среди российских военных.

По западным оценкам, РФ ежемесячно теряет около 35 тысяч солдат убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают количество погибших примерно в 352 тысячи человек, из которых известны имена около 217,8 тысячи.

Несмотря на постоянное пополнение армии новыми контрактниками, темпы наращивания численности фактически остановились.

  • Во-вторых, фиксируется изменение баланса на фронте.

В материале указано, что Россия впервые за долгое время теряет больше территорий, чем захватывает. Общий результат продвижения с начала года составляет около 220 квадратных километров, что равно примерно 0,04% территории Украины. В то же время украинские силы смогли деоккупировать около 189 квадратных километров.

  • Третьим ключевым вызовом называют перенос боевых действий вглубь России.

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и инфраструктуру в тылу.

Под удары попадают даже районы вокруг Москвы, которые ранее считались защищенными от войны. Это создает дополнительное давление на российское общество, которое долгое время не ощущало последствий боевых действий в повседневной жизни.

"Война, задуманная как краткая зарубежная операция, на пятый год превратилась в системную внутреннюю проблему для России", — отмечается в анализе.

  • Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ переходят от "войны на истощение" к асимметричной стратегии. По его словам, значительную долю потерь врагу наносят подразделения беспилотных систем во всех трех доменах — воздушном, сухопутном и морском.

Топ комментарии
+9
***** здохни.
21.05.2026 22:37 Ответить
+3
"Росii скоро кiнець", четверта серiя, другий сезон.
21.05.2026 22:50 Ответить
+3
В України також втрати великі.Удари в глибину москальщини,не співставні з тими,які вони по Україні наносять.
21.05.2026 23:03 Ответить
"Під удари потрапляють навіть райони навколо Москви" Навіть Билд знає, що ніяких розпіарених зеленою бандою, тсн, стерненками та мадярами ударів по Москві не було. Оманський ішак береже Москву.
21.05.2026 22:40 Ответить
А в нас всього лише одна криза - МIНУС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕННЯ
21.05.2026 22:49 Ответить
це ******* зелених пропагандонів і міністрів
21.05.2026 23:09 Ответить
класика НЛП, тепер у зєлічкіних медійників! а нехай куплять їм кошек, шоб вони на них тренувались! ))) хоча, для майже опанувавших ресурсом, штатних камментаторов, особливо з ЧСВ (чуйством сопствєнного вялічія), розганяючих "партянкі" срачу на сторінках, в принципі - патянєт!! )))
21.05.2026 22:49 Ответить
А повинна бути четверта проблем: Балістичні ракети України, щодня і глибоко, хоча б 1000км.
21.05.2026 22:52 Ответить
"Весільні дрони" яйцеголового по 17 та суперстратега "курської операції" виявились розумнішими за них обох разом взятим. Дякую особисто Мадяру, Стерненку, Берлінській, Касьянову та іншим за їх вклад в провадження цього роду військ. Слава ЗСУ!
21.05.2026 22:57 Ответить
ти забув подякувати пісюаністу.
21.05.2026 23:04 Ответить
Напевно журналісти Більд передивились гівномарафонівської пропаганди і зєліних відосіків ,якщо розповідають ці казочки.
21.05.2026 22:59 Ответить
весь світи марафон і тільки ти один розумний і красивий ухилєс
21.05.2026 23:10 Ответить
Твій уомент видалилл.Втрати неспівставні.Україна не робить масові пуски кабів і масові пуски ракет.І безпілотників в рази менше пускає.
21.05.2026 23:25 Ответить
ну і чого досягли масові пуски тих кабів та ракет? середньодобове просування русні в травні менше 2 км кв на добу.
жодну війну ще не вигравали ударами по гаражним кооперативам , школам і багатоповерхівками.
21.05.2026 23:39 Ответить
по БПЛА теж триндьож. русня вже них про пучки до 1000 за раз. наші і їх цифри запусків зрівнялись
21.05.2026 23:40 Ответить
Добре що такі самі фактори жодним чином не впливають на Україну і ніякої кризи не створюють.
21.05.2026 23:00 Ответить
Шото как-то дуплетом по западной прессе пошли перемоги. Ну оттуда виднее наверное. Даже патриотам из Варшавы и Берлина всегда виднее кто проигрывает а у кого перемога. А наше дело телячье, обоссался и стой...
21.05.2026 23:40 Ответить
