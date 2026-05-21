Кремль зіткнувся з трьома системними кризами через війну в Україні, - Bild

Росія втрачає людей і території: у Bild оцінили ситуацію на фронті

Повномасштабна війна проти України, яку Росія розглядала як спосіб посилити свій міжнародний статус, на п’ятий рік перетворилася на серйозну проблему для Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації німецького видання Bild.

Три виклики, які накопичуються для Кремля

У матеріалі зазначається, що нинішня війна створює для керівництва РФ одразу кілька критичних проблем, які складно вирішити.

  • По-перше, йдеться про великі втрати серед російських військових.

За західними оцінками, РФ щомісяця втрачає близько 35 тисяч солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість загиблих приблизно у 352 тисячі осіб, з яких відомі імена близько 217,8 тисячі.

Попри постійне поповнення армії новими контрактниками, темпи нарощування чисельності фактично зупинилися.

  • По-друге, фіксується зміна балансу на фронті.

У матеріалі вказано, що Росія вперше за тривалий час втрачає більше територій, ніж захоплює. Загальний результат просування з початку року становить близько 220 квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 0,04% території України. Водночас українські сили змогли деокупувати близько 189 квадратних кілометрів.

  • Третім ключовим викликом називають перенесення бойових дій у глиб Росії.

Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи, військові об’єкти та інфраструктуру в тилу.

Під удари потрапляють навіть райони навколо Москви, що раніше вважалися захищеними від війни. Це створює додатковий тиск на російське суспільство, яке тривалий час не відчувало наслідків бойових дій у повсякденному житті.

"Війна, що задумувалася як коротка закордонна операція, на п’ятий рік перетворилася на системну внутрішню проблему для Росії", — зазначається в аналізі.

  • Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ переходять від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії. За його словами, значну частку втрат ворогу завдають підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах - повітряному, сухопутному та морському.

***** здохни.
21.05.2026 22:37 Відповісти
"Росii скоро кiнець", четверта серiя, другий сезон.
21.05.2026 22:50 Відповісти
В України також втрати великі.Удари в глибину москальщини,не співставні з тими,які вони по Україні наносять.
21.05.2026 23:03 Відповісти
***** здохни.
"Під удари потрапляють навіть райони навколо Москви" Навіть Билд знає, що ніяких розпіарених зеленою бандою, тсн, стерненками та мадярами ударів по Москві не було. Оманський ішак береже Москву.
21.05.2026 22:40 Відповісти
А в нас всього лише одна криза - МIНУС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕННЯ
показати весь коментар
21.05.2026 22:49 Відповісти
це ******* зелених пропагандонів і міністрів
показати весь коментар
21.05.2026 23:09 Відповісти
класика НЛП, тепер у зєлічкіних медійників! а нехай куплять їм кошек, шоб вони на них тренувались! ))) хоча, для майже опанувавших ресурсом, штатних камментаторов, особливо з ЧСВ (чуйством сопствєнного вялічія), розганяючих "партянкі" срачу на сторінках, в принципі - патянєт!! )))
21.05.2026 22:49 Відповісти
"Росii скоро кiнець", четверта серiя, другий сезон.
А повинна бути четверта проблем: Балістичні ракети України, щодня і глибоко, хоча б 1000км.
21.05.2026 22:52 Відповісти
"Весільні дрони" яйцеголового по 17 та суперстратега "курської операції" виявились розумнішими за них обох разом взятим. Дякую особисто Мадяру, Стерненку, Берлінській, Касьянову та іншим за їх вклад в провадження цього роду військ. Слава ЗСУ!
21.05.2026 22:57 Відповісти
ти забув подякувати пісюаністу.
21.05.2026 23:04 Відповісти
Напевно журналісти Більд передивились гівномарафонівської пропаганди і зєліних відосіків ,якщо розповідають ці казочки.
21.05.2026 22:59 Відповісти
весь світи марафон і тільки ти один розумний і красивий ухилєс
21.05.2026 23:10 Відповісти
Твій уомент видалилл.Втрати неспівставні.Україна не робить масові пуски кабів і масові пуски ракет.І безпілотників в рази менше пускає.
21.05.2026 23:25 Відповісти
ну і чого досягли масові пуски тих кабів та ракет? середньодобове просування русні в травні менше 2 км кв на добу.
жодну війну ще не вигравали ударами по гаражним кооперативам , школам і багатоповерхівками.
21.05.2026 23:39 Відповісти
по БПЛА теж триндьож. русня вже них про пучки до 1000 за раз. наші і їх цифри запусків зрівнялись
21.05.2026 23:40 Відповісти
Добре що такі самі фактори жодним чином не впливають на Україну і ніякої кризи не створюють.
21.05.2026 23:00 Відповісти
В України також втрати великі.Удари в глибину москальщини,не співставні з тими,які вони по Україні наносять.
Шото как-то дуплетом по западной прессе пошли перемоги. Ну оттуда виднее наверное. Даже патриотам из Варшавы и Берлина всегда виднее кто проигрывает а у кого перемога. А наше дело телячье, обоссался и стой...
21.05.2026 23:40 Відповісти
Перемога буде коли останнього москаля добьють.
22.05.2026 00:24 Відповісти
21.05.2026 23:41 Відповісти
👍100% ...
21.05.2026 23:49 Відповісти
 
 