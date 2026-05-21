Кремль зіткнувся з трьома системними кризами через війну в Україні, - Bild

Повномасштабна війна проти України, яку Росія розглядала як спосіб посилити свій міжнародний статус, на п’ятий рік перетворилася на серйозну проблему для Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації німецького видання Bild.

Три виклики, які накопичуються для Кремля

У матеріалі зазначається, що нинішня війна створює для керівництва РФ одразу кілька критичних проблем, які складно вирішити.

По-перше, йдеться про великі втрати серед російських військових.

За західними оцінками, РФ щомісяця втрачає близько 35 тисяч солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість загиблих приблизно у 352 тисячі осіб, з яких відомі імена близько 217,8 тисячі.

Попри постійне поповнення армії новими контрактниками, темпи нарощування чисельності фактично зупинилися.

По-друге, фіксується зміна балансу на фронті.

У матеріалі вказано, що Росія вперше за тривалий час втрачає більше територій, ніж захоплює. Загальний результат просування з початку року становить близько 220 квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 0,04% території України. Водночас українські сили змогли деокупувати близько 189 квадратних кілометрів.

Третім ключовим викликом називають перенесення бойових дій у глиб Росії.

Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи, військові об’єкти та інфраструктуру в тилу.

Під удари потрапляють навіть райони навколо Москви, що раніше вважалися захищеними від війни. Це створює додатковий тиск на російське суспільство, яке тривалий час не відчувало наслідків бойових дій у повсякденному житті.

"Війна, що задумувалася як коротка закордонна операція, на п’ятий рік перетворилася на системну внутрішню проблему для Росії", — зазначається в аналізі.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ переходять від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії. За його словами, значну частку втрат ворогу завдають підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах - повітряному, сухопутному та морському.

