666 оккупантов и 140 единиц техники: инженерные заграждения ВСУ нанесли потери врагу в апреле

В апреле 2026 года противник потерял 666 оккупантов, 140 единиц вооружения и военной техники, а также 9 других средств на инженерных заграждениях, установленных инженерными подразделениями Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ по информации Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Инженерные войска Сил поддержки ВСУ и инженерные подразделения всех составляющих Сил обороны Украины ежедневно меняют поле боя — буквально.

Там, где враг еще вчера планировал продвижение, сегодня его уже ждут инженерные заграждения, установленные дистанционно и с ювелирной точностью.

Подразделения дистанционного минирования активно применяют беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы, перекрывая маршруты движения противника.

То, что раньше требовало от сапера работы вручную под постоянной угрозой, сегодня выполняется быстрее, точнее и безопаснее благодаря беспилотным системам. Поражение техники и личного состава врага фиксируется в режиме реального времени, а все подтвержденные результаты вносятся в систему ситуационной осведомленности "Delta".

Инженерные подразделения перекрывают врагу пути маневра, создают новые рубежи обороны и во взаимодействии со всеми составляющими Сил обороны Украины системно наносят оккупантам потери в живой силе и технике.