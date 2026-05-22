666 окупантів і 140 одиниць техніки: інженерні загородження ЗСУ завдали втрат ворогу у квітні

666 окупантів, 140 одиниць озброєння та військової техніки, а також 9 інших засобів втратив противник за квітень 2026 року на інженерних загородженнях, встановлених інженерними підрозділами Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ за інформацією Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Інженерні війська Сил підтримки ЗСУ та інженерні підрозділи всіх складових Сил оборони України щодня змінюють поле бою - буквально.

Там, де ворог ще вчора планував просування, сьогодні на нього вже чекають інженерні загородження, встановлені дистанційно та з ювелірною точністю.

Підрозділи дистанційного мінування активно застосовують безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси, перекриваючи маршрути руху противника.

Те, що раніше вимагало від сапера роботи вручну під постійною загрозою, сьогодні виконується швидше, точніше та безпечніше завдяки безпілотним системам. Ураження техніки та особового складу ворога фіксується у режимі реального часу, а всі підтверджені результати вносяться до системи ситуаційної обізнаності "Delta".

Інженерні підрозділи закривають ворогу шляхи маневру, створюють нові рубежі оборони та у взаємодії з усіма складовими Сил оборони України системно завдають окупантам втрат у живій силі та техніці.