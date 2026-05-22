В Украине упростили импорт компонентов для производства оружия

Развитие украинского ОПК

Украинским производителям вооружения и военной техники упростили таможенное оформление импорта иностранных компонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что изменилось

Отныне предприятиям не нужно подавать часть документов отдельно – необходимые данные будут вноситься в таможенную декларацию.

Также разрешили подавать секретные документы и дополнительные сведения до момента подачи таможенной декларации.

Кроме того, отменили требование за три дня до оформления товаров направлять в таможню копии контрактов, технических паспортов и других документов.

Зачем это нужно

В Минобороны отметили, что соответствующее постановление правительства должно ускорить логистику для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что это также ускорит поставки вооружения и военной техники Силам обороны Украины.

Спростили? Дивно...
А йшов лише п`ятий рік війни...
22.05.2026 11:55 Ответить
Тринадцатый ващще-то.
22.05.2026 11:56 Ответить
Взагалі-то, митні правила від зеленського... вони ж як циган сонцем ними крутять.
22.05.2026 12:07 Ответить
Не прошло и 15-ти лет...
22.05.2026 11:55 Ответить
І для чого треба було ускладнювати, щоб потім спрощувати? відповіді на подібні питання мають починатися - кому треба було ускладнювати? і все відразу стане зрозумілим.
22.05.2026 11:57 Ответить
Митниця-95 ...
22.05.2026 12:30 Ответить
Таможенникам, там везде вилки цен и разные группы товаров, се это дает акуенные возможности в работе с "клиентом" - могу сделать так, а могу этак, сколько накапаешь?
22.05.2026 12:37 Ответить
 
 