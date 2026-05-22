В Украине упростили импорт компонентов для производства оружия
Украинским производителям вооружения и военной техники упростили таможенное оформление импорта иностранных компонентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Что изменилось
Отныне предприятиям не нужно подавать часть документов отдельно – необходимые данные будут вноситься в таможенную декларацию.
Также разрешили подавать секретные документы и дополнительные сведения до момента подачи таможенной декларации.
Кроме того, отменили требование за три дня до оформления товаров направлять в таможню копии контрактов, технических паспортов и других документов.
Зачем это нужно
В Минобороны отметили, что соответствующее постановление правительства должно ускорить логистику для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Ожидается, что это также ускорит поставки вооружения и военной техники Силам обороны Украины.
