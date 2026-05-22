В Украине упростили импорт компонентов для производства оружия

Украинским производителям вооружения и военной техники упростили таможенное оформление импорта иностранных компонентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что изменилось

Отныне предприятиям не нужно подавать часть документов отдельно – необходимые данные будут вноситься в таможенную декларацию.

Также разрешили подавать секретные документы и дополнительные сведения до момента подачи таможенной декларации.

Кроме того, отменили требование за три дня до оформления товаров направлять в таможню копии контрактов, технических паспортов и других документов.

Зачем это нужно

В Минобороны отметили, что соответствующее постановление правительства должно ускорить логистику для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что это также ускорит поставки вооружения и военной техники Силам обороны Украины.

