РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Оружие Украины Производство оружия
916 37

Украина имеет потенциал, чтобы масштабировать дальнобойные возможности, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было посвящено дипстрайкам, а также украинской дальнобойности.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько тем, но наиболее важная - дипстрайки, наша дальнобойность. То, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает. Сегодня были как производители соответствующего нашего оружия на Ставке, так и те, кто применяет это оружие, - Вооруженные Силы, специальные службы, разведка. Главная задача - масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть. И совместный разговор всех вместе очень помогает", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поговорил с премьером Греции Мицотакисом: Работаем над максимальным усилением ПВО Украины перед началом зимы

Также был доклад главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова по фронту, по ситуации в приграничье и ответов на российские штурмы.

"Вполне понятно, на каких направлениях сейчас сложнее всего, и важно, что наши подразделения, наши воины делают максимум, чтобы защитить государство. Каждый контрнаступательный шаг Украины на передовой сейчас усиливает наши позиции глобально, и это помогает в частности в диалоге с ключевыми нашими партнерами", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украина будет контролируемо экспортировать то оружие, которое в профиците. Уже есть договоренности, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22263) оружие (10487) украинское оружие (186) война в Украине (6518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
знову гундосна гнида читає писульки літвіна. Тільки в України є одна проблема єрмакозел який все блокує і саботує
показать весь комментарий
15.10.2025 20:04 Ответить
+7
так Оманська Гнида по суті нічого не сказало )))

просто просралось зельоним словесним поносом ..як завжди
показать весь комментарий
15.10.2025 20:08 Ответить
+5
Кто-то нам громогласно обещал блэкаут в москве, если подобное случится в Украине. Ну так пацан слово будет держать или и дальше бла-бла-бла?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В даному випадку " то ж вип'єм за те,щоб наші бажання не розходились з можливостями"(((
показать весь комментарий
15.10.2025 19:53 Ответить
Ми стільки не вип'ємо!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:59 Ответить
Але не має потенціалу захисти свою енергетику.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:54 Ответить
Кто-то нам громогласно обещал блэкаут в москве, если подобное случится в Украине. Ну так пацан слово будет держать или и дальше бла-бла-бла?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:56 Ответить
Він не пацан, а поцан!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:01 Ответить
"Я тібє нє пацан какой-то, я прізідєнт!"
показать весь комментарий
15.10.2025 20:18 Ответить
Він поки масштабує психічні свої атаки на українців!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:01 Ответить
Кілька тем, але найбільш важлива - дипстрайки, наша далекобійність

воно точно не плутає як його дєрьмак діпстрайкає в спортзалі на банковій?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:02 Ответить
знову гундосна гнида читає писульки літвіна. Тільки в України є одна проблема єрмакозел який все блокує і саботує
показать весь комментарий
15.10.2025 20:04 Ответить
Чому знову? ******* не припинявся ні на день, як і масштабування мародерства.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:40 Ответить
Знову бреше, не ведіться...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:06 Ответить
так Оманська Гнида по суті нічого не сказало )))

просто просралось зельоним словесним поносом ..як завжди
показать весь комментарий
15.10.2025 20:08 Ответить
а есть такая опция что то делать и не говорить об этом и не анонсировать что то если это не будет выполнено, это же отражается на власти очень
показать весь комментарий
15.10.2025 20:11 Ответить
Тоді рейтинги не будуть рости. Цій шоблі війна до дупи. Головне утриматись при владі. Тому будуть продовжуватись пусті обіцянки, виділення шалених коштів, а на виході - "ну нє шмагла я, нє шмагла". Зате гаманці "осіб наближених до" стануть значно товстішими...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:20 Ответить
Потужно і нічерта не зрозуміло
показать весь комментарий
15.10.2025 20:12 Ответить
Ого! Оце потужно! Навіть обіцянки у майбутньому часі (як то завше воно робить) немає. Просто констатація факта (???) і все. Речник статистичного відділу, за сумісництвом грає роль Президента і впроваджує тезу "своїм - все, ворогам - закон" на практиці, прикриваючи своїми повноваженнями/можливостями банду дєрьмака.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:17 Ответить
***, як це чмо грьобане задовбало своїми потенціалтними хвантазіями! У нього мабуть з потенцією проблеми, а слово співзвучне…
показать весь комментарий
15.10.2025 20:17 Ответить
Поки що тільки всі бачили твій довгий язик а не далекобійні ракети. Інакше вже б десять раз знесли рашистські заводи які виготовляють зброю, шахеди і ракети якими рашисти ******** українські міста
показать весь комментарий
15.10.2025 20:19 Ответить
Поки що мало не єдиним засобом завдання діпострайків є звичайні літачки комерційні перероблені на дрони. Чіпляють до них ФАБ-250 і посилають кудись до Алабуги. І долетить вони чи ні ніхто точно сказати не може. Оце і всі наші діпстрайкові можливості...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:23 Ответить
Якщо коротко, то поки що не діпстрайк, а діпсрака
показать весь комментарий
15.10.2025 20:24 Ответить
черговий висер зеленого пиз.обола.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:27 Ответить
Богдан "Тавр" Кротевич: Люди в армії охр*нівші від того, що відбувається

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/15/8002763/
показать весь комментарий
15.10.2025 20:28 Ответить
Поток сознания. Они уже с ****** в этом смысле в резонанс вошли.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:34 Ответить
Бушує ріка болтовня! Зельцману не привикати словоблудити...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:34 Ответить
Потрібно меньше базікати ,а більше працювати.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:35 Ответить
Що, всі гроші "на фламінго" вже розденибанили - "ДАЙТЕ ЩЕ ГРОШЕЙ"?!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:35 Ответить
У 2026-му році Україна зможе виробляти 20 млн дронів, якщо партнери допоможуть із фінансуванням, - міністр оборони Шмигаль
показать весь комментарий
15.10.2025 20:52 Ответить
Ще більше обіцянок, ще
показать весь комментарий
15.10.2025 20:35 Ответить
Україна має потенціал, але у зэлічки є проблєми з потенцією ))
показать весь комментарий
15.10.2025 20:37 Ответить
Скумбрія вже ж сказала .. у нього 8
показать весь комментарий
15.10.2025 20:58 Ответить
але тільки на протязі 1' ))
показать весь комментарий
15.10.2025 21:02 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2025 21:03 Ответить
Масштабер...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:41 Ответить
а тим часом (це різниця між ділом і зельоним Оманським звідєжом)

У Фінляндії підготували бомбосховища для всієї країни

15 жовтня, 2025,


Фото ілюстративнеhttps://ua.depositphotos.com/275321946/stock-photo-underground-parking-shopping-center-evening.html © depositphotos/vitaliikaras
Будівництво захисних укриттів - справа, за якою суворо стежить держава.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:57 Ответить
 
 