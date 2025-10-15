Украина имеет потенциал, чтобы масштабировать дальнобойные возможности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было посвящено дипстрайкам, а также украинской дальнобойности.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько тем, но наиболее важная - дипстрайки, наша дальнобойность. То, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает. Сегодня были как производители соответствующего нашего оружия на Ставке, так и те, кто применяет это оружие, - Вооруженные Силы, специальные службы, разведка. Главная задача - масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть. И совместный разговор всех вместе очень помогает", - заявил он.
Также был доклад главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова по фронту, по ситуации в приграничье и ответов на российские штурмы.
"Вполне понятно, на каких направлениях сейчас сложнее всего, и важно, что наши подразделения, наши воины делают максимум, чтобы защитить государство. Каждый контрнаступательный шаг Украины на передовой сейчас усиливает наши позиции глобально, и это помогает в частности в диалоге с ключевыми нашими партнерами", - добавил Зеленский.
