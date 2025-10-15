УКР
Україна має потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке було присвячене дипстрайкам, а також українській далекобійності.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька тем, але найбільш важлива – дипстрайки, наша далекобійність. Те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує. Сьогодні були як виробники відповідної нашої зброї на Ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, – Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання – масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є. І спільна розмова всіх разом дуже допомагає", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив із прем’єром Греції Міцотакісом: Працюємо над максимальним посилення ППО України перед початком зими

Також була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського й начальника Генерального штабу Андрія Гнатова щодо фронту, щодо ситуації в прикордонні та відповідей на російські штурми.

"Цілком зрозуміло, на яких напрямках зараз найскладніше, і важливо, що наші підрозділи, наші воїни роблять максимум, щоб захистити державу. Кожен контрнаступальний крок України на передовій зараз посилює наші позиції глобально, і це допомагає зокрема в діалозі з ключовими нашими партнерами", - додав Зеленський.

Читайте також: Україна контрольовано експортуватиме ту зброю, яка в профіциті. Уже є домовленості, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25823) зброя (7790) українська зброя (199) війна в Україні (6567)
Топ коментарі
+8
знову гундосна гнида читає писульки літвіна. Тільки в України є одна проблема єрмакозел який все блокує і саботує
показати весь коментар
15.10.2025 20:04 Відповісти
+7
так Оманська Гнида по суті нічого не сказало )))

просто просралось зельоним словесним поносом ..як завжди
показати весь коментар
15.10.2025 20:08 Відповісти
+6
Кто-то нам громогласно обещал блэкаут в москве, если подобное случится в Украине. Ну так пацан слово будет держать или и дальше бла-бла-бла?
показати весь коментар
15.10.2025 19:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
В даному випадку " то ж вип'єм за те,щоб наші бажання не розходились з можливостями"(((
показати весь коментар
15.10.2025 19:53 Відповісти
Ми стільки не вип'ємо!
показати весь коментар
15.10.2025 19:59 Відповісти
Але не має потенціалу захисти свою енергетику.
показати весь коментар
15.10.2025 19:54 Відповісти
Кто-то нам громогласно обещал блэкаут в москве, если подобное случится в Украине. Ну так пацан слово будет держать или и дальше бла-бла-бла?
показати весь коментар
15.10.2025 19:56 Відповісти
Він не пацан, а поцан!
показати весь коментар
15.10.2025 20:01 Відповісти
"Я тібє нє пацан какой-то, я прізідєнт!"
показати весь коментар
15.10.2025 20:18 Відповісти
Він поки масштабує психічні свої атаки на українців!
показати весь коментар
15.10.2025 20:01 Відповісти
Кілька тем, але найбільш важлива - дипстрайки, наша далекобійність

воно точно не плутає як його дєрьмак діпстрайкає в спортзалі на банковій?
показати весь коментар
15.10.2025 20:02 Відповісти
знову гундосна гнида читає писульки літвіна. Тільки в України є одна проблема єрмакозел який все блокує і саботує
показати весь коментар
15.10.2025 20:04 Відповісти
Чому знову? ******* не припинявся ні на день, як і масштабування мародерства.
показати весь коментар
15.10.2025 20:40 Відповісти
Знову бреше, не ведіться...
показати весь коментар
15.10.2025 20:06 Відповісти
так Оманська Гнида по суті нічого не сказало )))

просто просралось зельоним словесним поносом ..як завжди
показати весь коментар
15.10.2025 20:08 Відповісти
а есть такая опция что то делать и не говорить об этом и не анонсировать что то если это не будет выполнено, это же отражается на власти очень
показати весь коментар
15.10.2025 20:11 Відповісти
Тоді рейтинги не будуть рости. Цій шоблі війна до дупи. Головне утриматись при владі. Тому будуть продовжуватись пусті обіцянки, виділення шалених коштів, а на виході - "ну нє шмагла я, нє шмагла". Зате гаманці "осіб наближених до" стануть значно товстішими...
показати весь коментар
15.10.2025 20:20 Відповісти
Потужно і нічерта не зрозуміло
показати весь коментар
15.10.2025 20:12 Відповісти
Ого! Оце потужно! Навіть обіцянки у майбутньому часі (як то завше воно робить) немає. Просто констатація факта (???) і все. Речник статистичного відділу, за сумісництвом грає роль Президента і впроваджує тезу "своїм - все, ворогам - закон" на практиці, прикриваючи своїми повноваженнями/можливостями банду дєрьмака.
показати весь коментар
15.10.2025 20:17 Відповісти
***, як це чмо грьобане задовбало своїми потенціалтними хвантазіями! У нього мабуть з потенцією проблеми, а слово співзвучне…
показати весь коментар
15.10.2025 20:17 Відповісти
Поки що тільки всі бачили твій довгий язик а не далекобійні ракети. Інакше вже б десять раз знесли рашистські заводи які виготовляють зброю, шахеди і ракети якими рашисти ******** українські міста
показати весь коментар
15.10.2025 20:19 Відповісти
Поки що мало не єдиним засобом завдання діпострайків є звичайні літачки комерційні перероблені на дрони. Чіпляють до них ФАБ-250 і посилають кудись до Алабуги. І долетить вони чи ні ніхто точно сказати не може. Оце і всі наші діпстрайкові можливості...
показати весь коментар
15.10.2025 20:23 Відповісти
Якщо коротко, то поки що не діпстрайк, а діпсрака
показати весь коментар
15.10.2025 20:24 Відповісти
черговий висер зеленого пиз.обола.
показати весь коментар
15.10.2025 20:27 Відповісти
Богдан "Тавр" Кротевич: Люди в армії охр*нівші від того, що відбувається

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/15/8002763/
показати весь коментар
15.10.2025 20:28 Відповісти
Поток сознания. Они уже с ****** в этом смысле в резонанс вошли.
показати весь коментар
15.10.2025 20:34 Відповісти
Бушує ріка болтовня! Зельцману не привикати словоблудити...
показати весь коментар
15.10.2025 20:34 Відповісти
Потрібно меньше базікати ,а більше працювати.
показати весь коментар
15.10.2025 20:35 Відповісти
Що, всі гроші "на фламінго" вже розденибанили - "ДАЙТЕ ЩЕ ГРОШЕЙ"?!
показати весь коментар
15.10.2025 20:35 Відповісти
У 2026-му році Україна зможе виробляти 20 млн дронів, якщо партнери допоможуть із фінансуванням, - міністр оборони Шмигаль
показати весь коментар
15.10.2025 20:52 Відповісти
Ще більше обіцянок, ще
показати весь коментар
15.10.2025 20:35 Відповісти
Україна має потенціал, але у зэлічки є проблєми з потенцією ))
показати весь коментар
15.10.2025 20:37 Відповісти
Скумбрія вже ж сказала .. у нього 8
показати весь коментар
15.10.2025 20:58 Відповісти
але тільки на протязі 1' ))
показати весь коментар
15.10.2025 21:02 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 21:03 Відповісти
Масштабер...
показати весь коментар
15.10.2025 20:41 Відповісти
а тим часом (це різниця між ділом і зельоним Оманським звідєжом)

У Фінляндії підготували бомбосховища для всієї країни

15 жовтня, 2025,


Фото ілюстративнеhttps://ua.depositphotos.com/275321946/stock-photo-underground-parking-shopping-center-evening.html © depositphotos/vitaliikaras
Будівництво захисних укриттів - справа, за якою суворо стежить держава.
показати весь коментар
15.10.2025 20:57 Відповісти
 
 