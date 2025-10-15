Україна має потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке було присвячене дипстрайкам, а також українській далекобійності.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька тем, але найбільш важлива – дипстрайки, наша далекобійність. Те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує. Сьогодні були як виробники відповідної нашої зброї на Ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, – Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання – масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є. І спільна розмова всіх разом дуже допомагає", - заявив він.

Також була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського й начальника Генерального штабу Андрія Гнатова щодо фронту, щодо ситуації в прикордонні та відповідей на російські штурми.

"Цілком зрозуміло, на яких напрямках зараз найскладніше, і важливо, що наші підрозділи, наші воїни роблять максимум, щоб захистити державу. Кожен контрнаступальний крок України на передовій зараз посилює наші позиції глобально, і це допомагає зокрема в діалозі з ключовими нашими партнерами", - додав Зеленський.

