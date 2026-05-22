В Україні спростили імпорт компонентів для виробництва зброї

Українським виробникам озброєння та військової техніки спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Що змінилося

Відтепер підприємствам не потрібно подавати частину документів окремо – необхідні дані вноситимуть до митної декларації.

Також дозволили подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації.

Крім того, скасували вимогу за три дні до оформлення товарів надсилати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів.

Навіщо це потрібно

У Міноборони зазначили, що відповідна постанова уряду має прискорити логістику для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Очікується, що це також пришвидшить постачання озброєння та військової техніки Силам оборони України.

