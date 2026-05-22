420 7

В Україні спростили імпорт компонентів для виробництва зброї

Розвиток українського ОПК

Українським виробникам озброєння та військової техніки спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Що змінилося

Відтепер підприємствам не потрібно подавати частину документів окремо – необхідні дані вноситимуть до митної декларації.

Також дозволили подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації.

Крім того, скасували вимогу за три дні до оформлення товарів надсилати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів.

Навіщо це потрібно

У Міноборони зазначили, що відповідна постанова уряду має прискорити логістику для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Очікується, що це також пришвидшить постачання озброєння та військової техніки Силам оборони України.

Спростили? Дивно...
А йшов лише п`ятий рік війни...
22.05.2026 11:55 Відповісти
Тринадцатый ващще-то.
22.05.2026 11:56 Відповісти
Взагалі-то, митні правила від зеленського... вони ж як циган сонцем ними крутять.
22.05.2026 12:07 Відповісти
Не прошло и 15-ти лет...
22.05.2026 11:55 Відповісти
І для чого треба було ускладнювати, щоб потім спрощувати? відповіді на подібні питання мають починатися - кому треба було ускладнювати? і все відразу стане зрозумілим.
22.05.2026 11:57 Відповісти
Митниця-95 ...
22.05.2026 12:30 Відповісти
Таможенникам, там везде вилки цен и разные группы товаров, се это дает акуенные возможности в работе с "клиентом" - могу сделать так, а могу этак, сколько накапаешь?
22.05.2026 12:37 Відповісти
 
 