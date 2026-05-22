Северодонецкая ГВА приостановила работу всех детских садов

Северодонецкая городская военная администрация приостановила работу всех дошкольных учебных заведений города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение подписала начальник ГВА Евгения Бойко.

Какие учреждения приостановили работу

Речь идет о яслях-детских садах №10, 11, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 43 и 45.

Решение будет действовать на период военного положения или до отдельного распоряжения.

Почему приняли такое решение

В ГВА пояснили, что обеспечить работу детских садов невозможно из-за боевых действий, разрушенной или отсутствующей материальной базы и отсутствия условий для образовательного процесса.

Также в решении отмечена необходимость упорядочения трудовых отношений и рационального использования бюджетных средств.

Что нужно сделать до осени

Управлению образования поручили до 31 августа 2026 года урегулировать вопросы с работниками учреждений, провести окончательные расчеты и внести записи в трудовые книжки или электронный реестр.

Кроме того, до 1 августа должны организовать передачу документации и имущества детских садов, провести инвентаризацию и обеспечить его сохранность.

