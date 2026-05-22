РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10154 посетителя онлайн
Новости Поддержка учебных заведений в прифронтовых регионах
664 4

Северодонецкая ГВА приостановила работу всех детских садов

В Северодонецке приостановили работу всех детских садов

Северодонецкая городская военная администрация приостановила работу всех дошкольных учебных заведений города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение подписала начальник ГВА Евгения Бойко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие учреждения приостановили работу

Речь идет о яслях-детских садах №10, 11, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 43 и 45.

Решение будет действовать на период военного положения или до отдельного распоряжения.

Читайте: В Херсоне с 1 сентября закроют 71 учебное заведение, — Шанько

Почему приняли такое решение

В ГВА пояснили, что обеспечить работу детских садов невозможно из-за боевых действий, разрушенной или отсутствующей материальной базы и отсутствия условий для образовательного процесса.

Также в решении отмечена необходимость упорядочения трудовых отношений и рационального использования бюджетных средств.

Читайте также: Кабмин увеличил ежемесячные доплаты учителям на прифронтовых территориях

Что нужно сделать до осени

Управлению образования поручили до 31 августа 2026 года урегулировать вопросы с работниками учреждений, провести окончательные расчеты и внести записи в трудовые книжки или электронный реестр.

Кроме того, до 1 августа должны организовать передачу документации и имущества детских садов, провести инвентаризацию и обеспечить его сохранность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило дополнительные 300 млн грн для поддержки университетов в прифронтовых регионах, - Зеленский

Автор: 

детсад (427) закрытие (112) Северодонецк (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утримували дармоїдів всі 4 роки
показать весь комментарий
22.05.2026 17:30 Ответить
Які дивовижні новини можна дізнатися ввечері в п'ятницю. І начебто тверезий ще.
показать весь комментарий
22.05.2026 17:32 Ответить
10 ярдів йде на Луганщину, в тому числі і на такі видатки. А скільки там мертвих душ - подумати страшно. Там мабуть 80% кадрів в окупації залишилося або виїхали за кордон, а грошики хтось підсмоктував.
показать весь комментарий
22.05.2026 17:43 Ответить
Це через 4 роки після окупації Сівєрськодонецька кацапами? А що - всі ці 4 роки ці садочки працювали і на них виділялися кошти?
показать весь комментарий
22.05.2026 17:56 Ответить
 
 