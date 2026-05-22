Сіверськодонецька МВА призупинила роботу всіх дитсадків

Сіверськодонецька міська військова адміністрація призупинила роботу всіх закладів дошкільної освіти міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження підписала начальниця МВА Євгенія Бойко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які заклади призупинили роботу

Йдеться про ясла-садки №10, 11, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 43 та 45.

Рішення діятиме на період воєнного стану або до окремого розпорядження.

Читайте: У Херсоні закриють 71 навчальний заклад з 1 вересня, - Шанько

Чому ухвалили таке рішення

У МВА пояснили, що забезпечити роботу дитсадків неможливо через бойові дії, зруйновану або відсутню матеріальну базу та відсутність умов для освітнього процесу.

Також у рішенні зазначили необхідність упорядкування трудових відносин та раціонального використання бюджетних коштів.

Також читайте: Кабмін збільшив щомісячні доплати вчителям на прифронтових територіях

Що мають зробити до осені

Управлінню освіти доручили до 31 серпня 2026 року врегулювати питання з працівниками закладів, провести остаточні розрахунки та внести записи до трудових книжок або електронного реєстру.

Крім того, до 1 серпня мають організувати передачу документації та майна дитсадків, провести інвентаризацію та забезпечити його збереження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових регіонах, - Зеленський