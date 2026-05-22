Сіверськодонецька МВА призупинила роботу всіх дитсадків

Сіверськодонецька міська військова адміністрація призупинила роботу всіх закладів дошкільної освіти міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження підписала начальниця МВА Євгенія Бойко.

Які заклади призупинили роботу

Йдеться про ясла-садки №10, 11, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 43 та 45.

Рішення діятиме на період воєнного стану або до окремого розпорядження.

Чому ухвалили таке рішення

У МВА пояснили, що забезпечити роботу дитсадків неможливо через бойові дії, зруйновану або відсутню матеріальну базу та відсутність умов для освітнього процесу.

Також у рішенні зазначили необхідність упорядкування трудових відносин та раціонального використання бюджетних коштів.

Що мають зробити до осені

Управлінню освіти доручили до 31 серпня 2026 року врегулювати питання з працівниками закладів, провести остаточні розрахунки та внести записи до трудових книжок або електронного реєстру.

Крім того, до 1 серпня мають організувати передачу документації та майна дитсадків, провести інвентаризацію та забезпечити його збереження.

Утримували дармоїдів всі 4 роки
22.05.2026 17:30 Відповісти
Які дивовижні новини можна дізнатися ввечері в п'ятницю. І начебто тверезий ще.
22.05.2026 17:32 Відповісти
10 ярдів йде на Луганщину, в тому числі і на такі видатки. А скільки там мертвих душ - подумати страшно. Там мабуть 80% кадрів в окупації залишилося або виїхали за кордон, а грошики хтось підсмоктував.
22.05.2026 17:43 Відповісти
Це через 4 роки після окупації Сівєрськодонецька кацапами? А що - всі ці 4 роки ці садочки працювали і на них виділялися кошти?
22.05.2026 17:56 Відповісти
 
 