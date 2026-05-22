Сіверськодонецька МВА призупинила роботу всіх дитсадків
Сіверськодонецька міська військова адміністрація призупинила роботу всіх закладів дошкільної освіти міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження підписала начальниця МВА Євгенія Бойко.
Які заклади призупинили роботу
Йдеться про ясла-садки №10, 11, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 43 та 45.
Рішення діятиме на період воєнного стану або до окремого розпорядження.
Чому ухвалили таке рішення
У МВА пояснили, що забезпечити роботу дитсадків неможливо через бойові дії, зруйновану або відсутню матеріальну базу та відсутність умов для освітнього процесу.
Також у рішенні зазначили необхідність упорядкування трудових відносин та раціонального використання бюджетних коштів.
Що мають зробити до осені
Управлінню освіти доручили до 31 серпня 2026 року врегулювати питання з працівниками закладів, провести остаточні розрахунки та внести записи до трудових книжок або електронного реєстру.
Крім того, до 1 серпня мають організувати передачу документації та майна дитсадків, провести інвентаризацію та забезпечити його збереження.
