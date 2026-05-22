Один человек погиб и 11 получили травмы в результате российских обстрелов Херсонщины

Сегодня, 22 мая 2026 года, армия РФ обстреляла населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и различных типов БПЛА, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, 11 получили травмы.

Удары по Херсону

Утром в Херсоне в результате сброса взрывчатки с БПЛА погиб мужчина, еще один получил ранения.

Также в областном центре шестеро гражданских пострадали в результате артиллерийского обстрела.

Обстрелы области

В селах Костырка и Украинка четверо местных жителей получили травмы в результате российских атак с помощью дронов.

Повреждения в результате атак

Сообщается, что повреждены частные дома, культовое сооружение, автотранспорт.

