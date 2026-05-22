УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10048 відвідувачів онлайн
Новини
102 0

Одна людина загинула й 11 - дістали травм через російські обстріли Херсонщини

Обстріли Херсону та області

Сьогодні, 22 травня 2026 року, армія РФ била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометною зброєю та різного типу БпЛА, унаслідок чого є жертви.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула,11 - дістали травми.

Удари по Херсону

Вранці у Херсоні внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загинув чоловік, ще один зазнав поранення.

Також в обласному центрі шість цивільних постраждали через артилерійський обстріл.

Читайте: На Херсонщині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще 6 - дістали поранення

Обстріли області

У селах Костирка та Українка четверо місцевих жителів дістали травм унаслідок російських атак за допомогою дронів.

Пошкодження через атаки

Повідомляється, що пошкоджено приватні будинки, культову споруду, автотранспорт.

Також читайте: Понад 40 населених пунктів Херсонщини обстріляла РФ за добу, вранці у Раківці атакували молоковоз - двоє поранених

Автор: 

обстріл (34059) Херсон (3855) Херсонська область (6668) Бериславський район (156) Херсонський район (880) Костирка (2) Українка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 