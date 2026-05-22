Одна людина загинула й 11 - дістали травм через російські обстріли Херсонщини

Сьогодні, 22 травня 2026 року, армія РФ била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометною зброєю та різного типу БпЛА, унаслідок чого є жертви.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула,11 - дістали травми.

Удари по Херсону

Вранці у Херсоні внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загинув чоловік, ще один зазнав поранення.

Також в обласному центрі шість цивільних постраждали через артилерійський обстріл.

Обстріли області

У селах Костирка та Українка четверо місцевих жителів дістали травм унаслідок російських атак за допомогою дронів.

Пошкодження через атаки

Повідомляється, що пошкоджено приватні будинки, культову споруду, автотранспорт.

