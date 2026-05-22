С начала 2026 года освобождено 590 километров нашей территории, - Зеленский

С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить 590 километров нашей территории. Позиции украинских защитников сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиции Украины стали сильнее

"Действительно, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождены и находятся под контролем. Тенденция - точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава - это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии", - сказал глава государства.

Зеленскийотметил, что сейчас необходимо "сделать все, чтобы активизировать дипломатию".

"Я ожидаю ответа и от американской стороны – по возможным форматам и графику встреч", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США на данный момент не ведутся, поскольку они не дают нужных результатов.

