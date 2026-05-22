С начала 2026 года освобождено 590 километров нашей территории, - Зеленский

С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить 590 километров нашей территории. Позиции украинских защитников сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиции Украины стали сильнее

"Действительно, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождены и находятся под контролем. Тенденция - точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава - это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии", - сказал глава государства.

Зеленскийотметил, что сейчас необходимо "сделать все, чтобы активизировать дипломатию".

"Я ожидаю ответа и от американской стороны – по возможным форматам и графику встреч", - добавил президент. 

  • Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США на данный момент не ведутся, поскольку они не дают нужных результатов.

Читайте также: ВСУ освободили 460 км² на юге, - Зеленский

Яке воно кончене
22.05.2026 20:06 Ответить
володимир закоксованный освободитель
22.05.2026 20:17 Ответить
Він кончений
22.05.2026 20:07 Ответить
Як називають людей, що фоткаються на фоні чужого авто, а потім ставлять це собі на аватарку?
22.05.2026 20:08 Ответить
А скільки втрачено?
22.05.2026 20:09 Ответить
По довжині чи по ширині?
22.05.2026 20:11 Ответить
По вухах наріду 73%. Кожного дня ворог рухається і кожного дня КАБи все далі і далі на сході, півдні і півночі стирають на пиляку міста і села. А він десь в своїй башці звільняє території.
22.05.2026 20:16 Ответить
Брехлива тупорила Зедорасіна просто не знає що зараз кожна людина може подивитись Діпстейт і пересвідчитись і тому що він абсолютний ******.
22.05.2026 20:13 Ответить
При твоїй каденції скільки було завойовано москалями ?
22.05.2026 20:13 Ответить
При генераліссімусе Зеленськом з 2022 року Україна втратила 70 000 кв. км. Примусить РФ до миру щоденна атака Москви та Пітера хоча би фанерними та пенопластовими дронами без нічого. Не передмістя, що ти втюхівал з Мадяром, ТСН та Стерненком, а натуральна Москва (та, що в межах МКАДА).
22.05.2026 20:14 Ответить
геть ворюга и убийца
22.05.2026 20:14 Ответить
Дійсно, українські позиції сильніше зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем.

А скільки тисяч км втратили за попередні роки? Чи то не рахується?
22.05.2026 20:15 Ответить
Гарна новина
22.05.2026 20:17 Ответить
Не просто кілометрів треба говорити, а кілометрів квадратних.
22.05.2026 20:18 Ответить
Звільнення були при Залужному. Коли його Єрмак все ж прибрав, тоді почався другий етап здачі територій.
22.05.2026 20:20 Ответить
 
 