Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Від початку 2026 року звільнено 590 кілометрів нашої території, - Зеленський

зеленський

Від початку 2026 року Силам оборони України вдалося звільнити 590 кілометрів нашої території. Позиції українських захисників наразі сильніше, ніж у попередні роки.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Позиції України стали сильнішими

"Дійсно, українські позиції сильніше зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що зараз необхідно "все зробити, щоб активізувати дипломатію".

"Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей", - додав президент. 

  • Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США станом на зараз не тривають, оскільки вони не дають потрібних результатів.

Топ коментарі
+20
Яке воно кончене
показати весь коментар
22.05.2026 20:06 Відповісти
+18
Брехлива тупорила Зедорасіна просто не знає що зараз кожна людина може подивитись Діпстейт і пересвідчитись і тому що він абсолютний ******.
показати весь коментар
22.05.2026 20:13 Відповісти
+15
А скільки втрачено?
показати весь коментар
22.05.2026 20:09 Відповісти
Яке воно кончене
показати весь коментар
22.05.2026 20:06 Відповісти
володимир закоксованный освободитель
показати весь коментар
22.05.2026 20:17 Відповісти
Кручу-верчу наї.бати хочу. У Кривому Розі усі знають що це таке. У хрипатого(Горбатого) мабуть тіж вчителі були, що і у Овоча. Так яке сальдо між втраченою та звільненою?
показати весь коментар
22.05.2026 21:54 Відповісти
Він кончений
показати весь коментар
22.05.2026 20:07 Відповісти
Як і його виборці-суїцидніки73%, переважна більшість яких продовжують істерично плюватися в Папєрєдніка та в те життя за Папєрєдніка, яке до тих , хто 50+ вже НІКОЛИ не повернеться в Україні!
показати весь коментар
22.05.2026 20:35 Відповісти
Як називають людей, що фоткаються на фоні чужого авто, а потім ставлять це собі на аватарку?
показати весь коментар
22.05.2026 20:08 Відповісти
А скільки втрачено?
показати весь коментар
22.05.2026 20:09 Відповісти
...таке "нізя" питати... і думати теж "нізя"...
показати весь коментар
22.05.2026 21:47 Відповісти
По довжині чи по ширині?
показати весь коментар
22.05.2026 20:11 Відповісти
По вухах наріду 73%. Кожного дня ворог рухається і кожного дня КАБи все далі і далі на сході, півдні і півночі стирають на пиляку міста і села. А він десь в своїй башці звільняє території.
показати весь коментар
22.05.2026 20:16 Відповісти
То дуже великi вуха 🤔
показати весь коментар
22.05.2026 20:51 Відповісти
По висоті!
показати весь коментар
22.05.2026 21:18 Відповісти
Давно ти тут бачив зрадників DeepState? Через них ми втрачали території. Тепер Квартал - 95 їх повертає.
показати весь коментар
22.05.2026 20:58 Відповісти
При твоїй каденції скільки було завойовано москалями ?
показати весь коментар
22.05.2026 20:13 Відповісти
При генераліссімусе Зеленськом з 2022 року Україна втратила 70 000 кв. км. Примусить РФ до миру щоденна атака Москви та Пітера хоча би фанерними та пенопластовими дронами без нічого. Не передмістя, що ти втюхівал з Мадяром, ТСН та Стерненком, а натуральна Москва (та, що в межах МКАДА).
показати весь коментар
22.05.2026 20:14 Відповісти
Так там в кацапів повно ППО і хрін тідрони до Москви долетять , а якщо і долетять що вони там бомбити будуть - мавзолей ?
показати весь коментар
22.05.2026 20:55 Відповісти
геть ворюга и убийца
показати весь коментар
22.05.2026 20:14 Відповісти
А скільки тисяч км втратили за попередні роки? Чи то не рахується?
показати весь коментар
22.05.2026 20:15 Відповісти
Гарна новина
показати весь коментар
22.05.2026 20:17 Відповісти
Не просто кілометрів треба говорити, а кілометрів квадратних.
показати весь коментар
22.05.2026 20:18 Відповісти
Краще називати міста. Які втратили в цьому році всі знають. Непогано було б почути які звільнили.
показати весь коментар
22.05.2026 21:12 Відповісти
Для цього потрібно мати освіту!
показати весь коментар
22.05.2026 21:17 Відповісти
Звільнення були при Залужному. Коли його Єрмак все ж прибрав, тоді почався другий етап здачі територій.
показати весь коментар
22.05.2026 20:20 Відповісти
Не було б дебілів шо тебе обрали, не був би ти президентом, не був би ти президентом не було б повномаштабной війни то не було б чого і звільняти, гнида ти, членограйна.
показати весь коментар
22.05.2026 20:22 Відповісти
А скільки людей кончений м'ясник сирок поклав за ці всраті кілометри? І скільки загалом втрачено території?
показати весь коментар
22.05.2026 20:29 Відповісти
Мини опрос: 1) Считает граждан дебилами 2) Сам дебил...
показати весь коментар
22.05.2026 20:31 Відповісти
3) його електорат реально дебільний
показати весь коментар
22.05.2026 20:39 Відповісти
YBLUDOK
показати весь коментар
22.05.2026 20:33 Відповісти
Для чого ці балачки - кацапи вже в Констаху зайшли
показати весь коментар
22.05.2026 20:38 Відповісти
Здавав ти мразота,а звільняють Українці,ціною свого життя.
показати весь коментар
22.05.2026 20:47 Відповісти
Дуже мало, потрібно звільняти тисячами, а не сонтнями кілометрів!
показати весь коментар
22.05.2026 20:48 Відповісти
Довбню ,ти що в школі не вчився - площі вимірються не кілометрами а квадратними кілометрами.
показати весь коментар
22.05.2026 20:52 Відповісти
Зедрот давай для понтов в кв. метрах, как стюардесса ремонт дорог выдаёт, это будет 5 900 000 кв метров.
показати весь коментар
22.05.2026 20:55 Відповісти
А скільки кв.км буде у ~40% території Украіни,зданних тобою у лютому 2022?
показати весь коментар
22.05.2026 21:02 Відповісти
"Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок - їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель - на них зайшли загарбники. " (одне з новорічних привітань лідера)
показати весь коментар
22.05.2026 21:17 Відповісти
Яких 40 % втрачених територій ? ворог окупував починаючи з 2014 року близько 18 -20 % території України включно з Кримом.
показати весь коментар
22.05.2026 21:58 Відповісти
ЗЕ зручна позиція війни, його влада трон, літає обговорює , хто ще дасть , в його оточенні немає трагедії , ні хто не гине не воює. Нерухомість розширюється, народ України вже все зрозумів хто при владі ,продуманий як 95 квартал...
показати весь коментар
22.05.2026 21:20 Відповісти
2/3 від території, яку займає м. Київ.
показати весь коментар
22.05.2026 21:40 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
показати весь коментар
22.05.2026 21:45 Відповісти
Це позитивне сальдо чи як?Бо щось діпстейт якось інше пише(
показати весь коментар
22.05.2026 21:48 Відповісти
А якби був захист перед повномасштабним вторгненням то взагалі би їх не прийшлося відвойовувати
показати весь коментар
22.05.2026 21:50 Відповісти
Вигадати що попало аби не говорити про проблеми ,від військових експертів я чув що звільнено близько 200 кв. км ,а те що втрачено за цей період Покровськ ,Мирноград ,Сіверськ ,Гуляйполе нічого не хочеш сказати. А знищена теплова енергетика і газовидобувна галузь чим будеш заповнювати газосховища ,я вже не кажу про міндічгейт і що то за Вова на плівках ?
показати весь коментар
22.05.2026 21:54 Відповісти
590 квадратних кілометрів - це квадрат 24км х 25км.
показати весь коментар
22.05.2026 22:16 Відповісти
Кокосовому дерьмак новинку природнім для нюханя
показати весь коментар
22.05.2026 22:26 Відповісти
 
 