Від початку 2026 року звільнено 590 кілометрів нашої території, - Зеленський

Від початку 2026 року Силам оборони України вдалося звільнити 590 кілометрів нашої території. Позиції українських захисників наразі сильніше, ніж у попередні роки.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Позиції України стали сильнішими

"Дійсно, українські позиції сильніше зараз, ніж у попередні роки. Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що зараз необхідно "все зробити, щоб активізувати дипломатію".

"Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США станом на зараз не тривають, оскільки вони не дають потрібних результатів.

