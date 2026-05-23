Швейцария расширила санкции против РФ и Беларуси
Швейцария расширила санкционные списки в отношении России и Беларуси, поддержав большую часть ограничений, предусмотренных в 20-м пакете санкций Европейского Союза.
Об этом говорится в сообщении правительства Швейцарии.
"В ответ на войну России против Украины 23 апреля 2026 года ЕС принял новые меры против России и Беларуси в рамках своего 20-го пакета санкций. Теперь EAER решил, что Швейцария примет различные списки", - говорится в сообщении.
Физические и юридические лица
Всего в обновленный санкционный список добавлено 115 физических лиц, компаний и организаций. Их активы в Швейцарии подлежат замораживанию, а физическим лицам также запрещен въезд в страну и транзит через ее территорию.
Под ограничения попали представители российского военно-промышленного комплекса, энергетического сектора, а также лица, причастные к депортации украинских детей.
В торговом секторе еще 60 компаний, в том числе из третьих стран, подпадают под строгий экспортный контроль, чтобы предотвратить поставки критически важных товаров для ВПК России.
Суда "теневого флота"
Кроме того, Швейцария присоединяется к мерам ЕС по ограничению деятельности "теневого флота" России. В частности, еще 46 судов подпадают под запрет на покупку, продажу и предоставление услуг. В соответствии с решением ЕС отменены запреты в отношении 11 судов.
Также введен запрет на транзакции для двух портов в России и одного в третьей стране, которые используются для перевозки российских нефтепродуктов. Исключения предусмотрены в соответствии с решением ЕС.
Банки и финансовые учреждения
Санкции введены против 20 российских банков и 7 финансовых посредников в третьих странах, которые, по оценке Швейцарии, помогали обходить действующие ограничения.
Также с 26 мая 2026 года будет запрещено участие в транзакциях с российской криптовалютой RUBx и цифровым рублем.
Некоторые компании не попали под санкции
В то же время Швейцария пока не включила в санкционный список семь компаний из третьих стран. В правительстве Швейцарии отметили, что введенные оперативные меры гарантируют, что санкции этими фирмами не будут обойдены.

