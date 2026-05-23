Швейцария расширила санкции против РФ и Беларуси

Швейцария расширила санкционные списки в отношении России и Беларуси, поддержав большую часть ограничений, предусмотренных в 20-м пакете санкций Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении правительства Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В ответ на войну России против Украины 23 апреля 2026 года ЕС принял новые меры против России и Беларуси в рамках своего 20-го пакета санкций. Теперь EAER решил, что Швейцария примет различные списки", - говорится в сообщении.

Физические и юридические лица

Всего в обновленный санкционный список добавлено 115 физических лиц, компаний и организаций. Их активы в Швейцарии подлежат замораживанию, а физическим лицам также запрещен въезд в страну и транзит через ее территорию.

Под ограничения попали представители российского военно-промышленного комплекса, энергетического сектора, а также лица, причастные к депортации украинских детей.

В торговом секторе еще 60 компаний, в том числе из третьих стран, подпадают под строгий экспортный контроль, чтобы предотвратить поставки критически важных товаров для ВПК России.

Суда "теневого флота"

Кроме того, Швейцария присоединяется к мерам ЕС по ограничению деятельности "теневого флота" России. В частности, еще 46 судов подпадают под запрет на покупку, продажу и предоставление услуг. В соответствии с решением ЕС отменены запреты в отношении 11 судов.

Также введен запрет на транзакции для двух портов в России и одного в третьей стране, которые используются для перевозки российских нефтепродуктов. Исключения предусмотрены в соответствии с решением ЕС.

Читайте также: ЕС ввел новые санкции против РФ за похищение украинских детей

Банки и финансовые учреждения

Санкции введены против 20 российских банков и 7 финансовых посредников в третьих странах, которые, по оценке Швейцарии, помогали обходить действующие ограничения.

Также с 26 мая 2026 года будет запрещено участие в транзакциях с российской криптовалютой RUBx и цифровым рублем.

Некоторые компании не попали под санкции

В то же время Швейцария пока не включила в санкционный список семь компаний из третьих стран. В правительстве Швейцарии отметили, что введенные оперативные меры гарантируют, что санкции этими фирмами не будут обойдены.

Напомним:

23 апреля сообщалось, что ЕС разблокировал кредит в 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

Читайте также: Швейцария присоединяется к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, - Сибига