Пасынок Медведчука стал совладельцем бизнеса в оккупированном Донецке
Пасынок Виктора Медведчука Богдан Марченко стал совладельцем российской компании, связанной с бизнесом во временно оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следствие. Инфо".
Что выяснили журналисты
По данным журналистов, в ноябре 2022 года Богдан Марченко получил российский паспорт в Москве.
В начале 2026 года он стал соучредителем компании "Управляющая компания "Инвест Основа"".
Его бизнес-партнершей называют россиянку Марину Воронкову, которая ранее руководила инвестиционной компанией "Регион".
В расследовании также отмечается, что в этой структуре работает брат Виктора Медведчука.
С чем связывают новую компанию
Журналисты утверждают, что компания управляет инвестиционными фондами, связанными с фирмой "Индустриальные Инновации" в оккупированном Донецке.
Основное направление работы этой структуры – торговля металлами и рудой.
Ранее журналисты сообщали, что компания была создана на базе захваченного имущества железорудного комбината в Запорожской области.
Руководителем фирмы называют боевика так называемой "ДНР" Александра Ненича.
Что известно об активах Марченко
По данным журналистов, Богдан Марченко владеет несколькими объектами недвижимости в Киеве.
Среди них – земельные участки и дома в Жулянах, а также доля в недвижимости на улице Монтажников напротив имения Виктора Медведчука.
В расследовании также отмечается, что после начала полномасштабной войны поместье Медведчука охраняли украинские полицейские в соответствии с соглашением с Богданом Марченко.
Цікаво, кому належить телеканал ''1+1'' на якому виступав ''95 квартал'' і його Лідор? Хіба там не Беня і не дружина Медведчука?