Пасынок Медведчука стал совладельцем бизнеса в оккупированном Донецке

Пасынок Виктора Медведчука Богдан Марченко стал совладельцем российской компании, связанной с бизнесом во временно оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следствие. Инфо".

Что выяснили журналисты

По данным журналистов, в ноябре 2022 года Богдан Марченко получил российский паспорт в Москве.

В начале 2026 года он стал соучредителем компании "Управляющая компания "Инвест Основа"".

Его бизнес-партнершей называют россиянку Марину Воронкову, которая ранее руководила инвестиционной компанией "Регион".

В расследовании также отмечается, что в этой структуре работает брат Виктора Медведчука.

С чем связывают новую компанию

Журналисты утверждают, что компания управляет инвестиционными фондами, связанными с фирмой "Индустриальные Инновации" в оккупированном Донецке.

Основное направление работы этой структуры – торговля металлами и рудой.

Ранее журналисты сообщали, что компания была создана на базе захваченного имущества железорудного комбината в Запорожской области.

Руководителем фирмы называют боевика так называемой "ДНР" Александра Ненича.

Что известно об активах Марченко

По данным журналистов, Богдан Марченко владеет несколькими объектами недвижимости в Киеве.

Среди них – земельные участки и дома в Жулянах, а также доля в недвижимости на улице Монтажников напротив имения Виктора Медведчука.

В расследовании также отмечается, что после начала полномасштабной войны поместье Медведчука охраняли украинские полицейские в соответствии с соглашением с Богданом Марченко.

