РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8304 посетителя онлайн
Новости Недвижимость Медведчука
1 254 4

Пасынок Медведчука стал совладельцем бизнеса в оккупированном Донецке

Журналисты заявили о новом бизнесе Богдана Марченко в РФ

Пасынок Виктора Медведчука Богдан Марченко стал совладельцем российской компании, связанной с бизнесом во временно оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Следствие. Инфо".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что выяснили журналисты

По данным журналистов, в ноябре 2022 года Богдан Марченко получил российский паспорт в Москве.

В начале 2026 года он стал соучредителем компании "Управляющая компания "Инвест Основа"".

Его бизнес-партнершей называют россиянку Марину Воронкову, которая ранее руководила инвестиционной компанией "Регион".

В расследовании также отмечается, что в этой структуре работает брат Виктора Медведчука.

Читайте также: Семья Медведчука владеет поместьем на Рублевке под Москвой площадью 2000 м², - "Слідство.Інфо"

С чем связывают новую компанию

Журналисты утверждают, что компания управляет инвестиционными фондами, связанными с фирмой "Индустриальные Инновации" в оккупированном Донецке.

Основное направление работы этой структуры – торговля металлами и рудой.

Ранее журналисты сообщали, что компания была создана на базе захваченного имущества железорудного комбината в Запорожской области.

Руководителем фирмы называют боевика так называемой "ДНР" Александра Ненича.

Читайте: 9,5 га леса, связанные с Медведчуком и экс-министром-беглецом Клименко, возвращены государству, – прокуратура

Что известно об активах Марченко

По данным журналистов, Богдан Марченко владеет несколькими объектами недвижимости в Киеве.

Среди них – земельные участки и дома в Жулянах, а также доля в недвижимости на улице Монтажников напротив имения Виктора Медведчука.

В расследовании также отмечается, что после начала полномасштабной войны поместье Медведчука охраняли украинские полицейские в соответствии с соглашением с Богданом Марченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура вернула государству 24 гектара леса, незаконно выделенных для семьи Медведчука

Автор: 

бизнес (1625) Донецьк (6160) Медведчук Виктор (1773) Марченко Оксана (109)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому в цього колдоборанта нерухомість в Києві ,а продажні менти охороняють її , за що тоді гинуть кращі люди на війні ?
показать весь комментарий
23.05.2026 09:11 Ответить
Не ''менти'' відповідають за власність колаборантів. Для цього є спеціальні відомства, які підконтрольні президенту. Є ще РНБО, але вони всі зайняті санкціями проти Порошенка.
Цікаво, кому належить телеканал ''1+1'' на якому виступав ''95 квартал'' і його Лідор? Хіба там не Беня і не дружина Медведчука?
показать весь комментарий
23.05.2026 09:21 Ответить
Медведчук через жінку є співласником каналу, який вихваляє Шашличного, але зелені боти не згадують про це
показать весь комментарий
23.05.2026 09:36 Ответить
4 роки погоджують модель реалiзацii яхти
показать весь комментарий
23.05.2026 09:48 Ответить
 
 