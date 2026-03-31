Семья Медведчука владеет домом на Рублевке под Москвой площадью 2000 м², - "Слідство.Інфо". ФОТО

В элитном коттеджном поселке на Рублевке в Подмосковье российская компания, учредителем которой является фирма жены экс-депутата и кума Путина Виктора Медведчука, владеет четырьмя земельными участками и огромным домом.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обнаружили журналисты?

Журналисты установили, что дом оформлен на российскую компанию "Алмирида Инвестментс". С февраля 2026 года ею владеет АО "Ренессанс" (его владелица - бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко). Генеральным директором "Алмирида Инвестментс" является 21-летняя Дарья Марченко - дочь Виктора Медведчука и крестница диктатора РФ Путина.

Площадь здания - 2217,4 квадратных метра (примерно такая же, как дом семьи Медведчука в Пуще-Водице на окраине Киева). Сооружение расположено на четырех земельных участках общей площадью 60,5 соток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 9,5 га леса, связанные с Медведчуком и экс-министром-беглецом Клименко, возвращены государству, - прокуратура

Фото: Поместье семьи Виктора Медведчука

Ранее журналисты сообщали, что дочь Медведчука Дарья в октябре 2025 года получила российский паспорт. Взяла фамилию матери –- Марченко.

Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Дарья Марченко / Источник: соцсети Оксаны Марченко

Как сообщает "Слідство. Інфо", семья Медведчука не проживает в этом доме. Его предлагают арендовать за 9,4 миллиона рублей (около 120 тысяч долларов США) в месяц.

На первом этаже находятся 2 гардеробные, каминный зал, столовая и кухня, гостевая спальня, кинозал, СПА-зона, бассейн, комната отдыха, сауна, хамам, душ, купель, тренажерный зал, комната для персонала и прачечная. На втором - три спальни с санузлами, кабинет, библиотека, гостиная, сауна, душ, комната, бар, две гардеробные, два санузла, две спальни, гостиная с камином, пять гардеробных и две ванные комнаты. Отмечается, что в доме есть лифт, скрытая система видеонаблюдения. На территории - гараж на пять автомобилей и парковка еще для пяти авто.

В марте 2025 года ресурс "Яндекс.Недвижимость" назвал этот дом самым дорогим для аренды в Московской области.

Читайте также: Дело Медведчука передано в суд - за присвоение нефтепровода и отмывание средств

Фото: Поместье семьи Виктора Медведчука

Фото: Поместье семьи Виктора Медведчука

Фото: Поместье семьи Виктора Медведчука

Фото: Поместье семьи Виктора Медведчука