Родина Медведчука має маєток на Рубльовці під Москвою на 2000 м², - "Слідство.Інфо". ФОТО

В елітному котеджному поселенні на Рубльовці у Підмосков'ї російська компанія, засновницею якої є фірма дружини екснардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, володіє чотирма земельними ділянками та величезним будинком.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

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Що знайшли журналісти?

Журналісти встановили, що маєток записаний на російську компанію "Алмирида Инвестментс". Нею з лютого 2026 року володіє АО "Ренессанс" (його власниця — колишня українська телеведуча Оксана Марченко). Генеральною директоркою "Алмирида Инвестментс" є 21-річна Дарья Марченко — донька Віктора Медведчука і похресниця диктатора РФ Путіна.

Площа будівлі — 2217,4 квадратного метра (приблизно така ж, як у маєтку родини Медведчука у Пущі-Водиці на околиці Києва). Споруда розташована на чотирьох земельних ділянках загальною площею 60,5 сотки.

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Фото: Маєток родини Віктора Медведчука

Раніше журналісти повідомляли, що донька Медведчука Дарья у жовтні 2025 року отримала російський паспорт. Взяла прізвище матері –– Марченко.

Віктор Медведчук, Оксана Марченко і Дарья Марченко / Джерело: соцмережі Оксани Марченко

Як повідомляє "Слідство. Інфо", родина Медведчука не мешкає у цьому будинку. Його пропонують орендувати за 9,4 мільйона рублів (близько 120 тисяч доларів США) на місяць.

На першому поверсі є 2 гардеробні, камінна зала, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозала, СПА-зона, басейн, кімната відпочинку, сауна, хамам, душ, купіль, тренажерний зал, кімната для персоналу та пральня. На другому — три спальні із санвузлами, кабінет, бібліотека, вітальня, сауна, душ, кімната, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальня з каміном, п’ять гардеробних і дві ванні кімнати. Зазначається, що в будинку є ліфт, прихована система відеоспостереження. На території — гараж на п’ять автомобілів і паркінг ще для п’яти авто.

У березні 2025 року ресурс "Яндекс.Недвижимость" називав цей будинок найдорожчим для оренди у Московській області.

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Фото: Маєток родини Віктора Медведчука

Фото: Маєток родини Віктора Медведчука

Фото: Маєток родини Віктора Медведчука

Фото: Маєток родини Віктора Медведчука