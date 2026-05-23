Пасинок Медведчука став співвласником бізнесу в окупованому Донецьку
Пасинок Віктора Медведчука Богдан Марченко став співвласником російської компанії, яка пов’язана з бізнесом у тимчасово окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство. Інфо".
Що з’ясували журналісти
За даними журналістів, у листопаді 2022 року Богдан Марченко отримав російський паспорт у Москві.
На початку 2026 року він став співзасновником компанії "Управляющая компания "Инвест Основа"".
Його бізнес-партнеркою називають росіянку Марину Воронкову, яка раніше керувала інвестиційною компанією "Регіон".
У розслідуванні також зазначають, що у цій структурі працює брат Віктора Медведчука.
З чим пов’язують нову компанію
Журналісти стверджують, що компанія управляє інвестиційними фондами, пов’язаними з фірмою "Индустриальные Инновации" в окупованому Донецьку.
Основний напрямок роботи цієї структури – торгівля металами та рудою.
Раніше журналісти повідомляли, що компанію створили на базі захопленого майна залізорудного комбінату у Запорізькій області.
Керівником фірми називають бойовика так званої "ДНР" Олександра Ненича.
Що відомо про активи Марченка
За даними журналістів, Богдан Марченко володіє кількома об’єктами нерухомості у Києві.
Серед них – земельні ділянки та будинки у Жулянах, а також частка у нерухомості на вулиці Монтажників навпроти маєтку Віктора Медведчука.
У розслідуванні також зазначили, що після початку повномасштабної війни маєток Медведчука охороняли українські поліцейські відповідно до угоди з Богданом Марченком.
Цікаво, кому належить телеканал ''1+1'' на якому виступав ''95 квартал'' і його Лідор? Хіба там не Беня і не дружина Медведчука?