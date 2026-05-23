Пасинок Медведчука став співвласником бізнесу в окупованому Донецьку

Пасинок Віктора Медведчука Богдан Марченко став співвласником російської компанії, яка пов’язана з бізнесом у тимчасово окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство. Інфо".

Що з’ясували журналісти

За даними журналістів, у листопаді 2022 року Богдан Марченко отримав російський паспорт у Москві.

На початку 2026 року він став співзасновником компанії "Управляющая компания "Инвест Основа"".

Його бізнес-партнеркою називають росіянку Марину Воронкову, яка раніше керувала інвестиційною компанією "Регіон".

У розслідуванні також зазначають, що у цій структурі працює брат Віктора Медведчука.

З чим пов’язують нову компанію

Журналісти стверджують, що компанія управляє інвестиційними фондами, пов’язаними з фірмою "Индустриальные Инновации" в окупованому Донецьку.

Основний напрямок роботи цієї структури – торгівля металами та рудою.

Раніше журналісти повідомляли, що компанію створили на базі захопленого майна залізорудного комбінату у Запорізькій області.

Керівником фірми називають бойовика так званої "ДНР" Олександра Ненича.

Що відомо про активи Марченка

За даними журналістів, Богдан Марченко володіє кількома об’єктами нерухомості у Києві.

Серед них – земельні ділянки та будинки у Жулянах, а також частка у нерухомості на вулиці Монтажників навпроти маєтку Віктора Медведчука.

У розслідуванні також зазначили, що після початку повномасштабної війни маєток Медведчука охороняли українські поліцейські відповідно до угоди з Богданом Марченком.

