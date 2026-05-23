На фронте зафиксировано 39 боестолкновений, из них 17 - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток агрессор 39 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Нововасильевка, Бачевск, Рогизное, Кислая Дубина, Волфино, Коренок, Товстодубово, Будки, Заречье, Уланово.
- В Черниговской области – Хриновка.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты Эсмань, Вольная Слобода, Лужки Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении продолжается одно боестолкновение с противником в районе Петро-Ивановки.
Атаки не зафиксированы
По данным Генштаба, на Купянском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательные действия не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили три боевых столкновения в районах населенных пунктов Заречное, Диброва, Озерное, в настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Кривая Лука.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Кучеров Яр и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении продолжается одна вражеская атака в районе Белогорья.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
