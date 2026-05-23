На фронті зафіксовано 39 боєзіткнень, з них 17 - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 39 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 23 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.
- Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Нововасилівка, Бачівськ, Рогізне, Кисла Дубина, Волфине, Кореньок, Товстодубове, Будки, Заріччя, Уланове.
- На Чернігівщині – Хрінівка.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Есмань, Вільна Слобода, Лужки Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку триває одне боєзіткнення з противником в районі Петро-Іванівки.
Не зафіксовано атак
За даними Генштабу, на Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали три боєзіткнення у районах населених пунктів Зарічне, Діброва, Озерне, наразі триває одне боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке. Дотепер триває чотири боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку триває одна ворожа атака в районі Білогір’я.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
